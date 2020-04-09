Сводки от ополчения Новороссии 09 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции.

Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры, тем самым подвергая жизни местных жителей опасности.

Так, в зоне ответственности 59 бригады ВСУ в н. п. Троицкое на территории частных домовладений нашей разведкой обнаружены позиции трех боевых машин и одной МТ-ЛБ. Кроме этого, в н. п. Новозвановка боевики 1 батальона 30-й бригады оборудовали позицию БТР-70 в непосредственной близости от жилого домовладения.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса препятствовать размещению вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ, а представителей Миссии ОБСЕ активизировать наблюдение за оккупированной ВСУ территорией с целью фиксации запрещенного вооружения и добиться его вывода из населенных пунктов и отвода на установленные дистанции.

Читайте также: На фронте обострение: ранены защитники Донбасса, уничтожена техника карателей

Украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым грубо нарушают Минские договоренности.

Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР находятся в постоянной боеготовности, неся боевое дежурство вдоль всей линии соприкосновения. Их действиями регулярно пресекается противоречащая Минским соглашениям деятельность вооруженных формирований Украины.

Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и РЭБ, с использованием комплекса РЭБ «Тритон М1» НМ ЛНР в районе населенного пункта Калиново был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Mavic Pro», который вел воздушную разведку.

Командир 59 омпбр ВСУ Шаповалов лишился очередного средства разведки. Фото и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя беспилотника, изучаются нашими специалистами для выявления позиций противника, а также определения координат точки запуска БЛА.

Читайте также: За кадры смерти и позора в украинской армии у киевских пропагандистов на Донбассе отняли аппаратуру

Нам продолжает поступать информация о низком уровне материального обеспечения подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне проведения карательной операции.

Так, вследствие отсутствия снабжения дровами и углём из-за перебоев с поставками, вызванными карантинными мероприятиями, военнослужащие 93 бригады на передовой вынуждены топить печи в блиндажах подручными средствами. Зачастую для розжига используются горюче-смазочные материалы, неосторожное обращение с которыми приводит к печальным последствиям.

Так, только за прошедшие две недели зафиксировано 3 случая возгорания и полного сожжения блиндажей украинских боевиков с уничтожением личного и военного имущества, находящегося внутри. Кроме того, в ходе этих инцидентов двое военнослужащих ВСУ попали в больницу с ожогами, еще трое — с отравлением угарным газом.

Доклад о происшествиях командир бригады Брыжинский в вышестоящий штаб традиционно не осуществлял, однако в Сеть просочилась информация от сослуживцев пострадавших.

Вследствие этого в 93 бригаду прибыла комиссия штаба ОТГ «Север» для проверки организации охраны и состояния противопожарной безопасности. Выявленные ими множественные нарушения, в том числе отсутствие средств пожаротушения, а также хищение ста тонн дизельного топлива, вероятно, приведут к дисциплинарным взысканиям в отношении комбрига Брыжинского.

Читайте также: Ампутации, ранения, ожоги: 18 скорых с ранеными «всушниками» прибыли в Киев (ФОТО)

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, командир 30-й бригады ВСУ Гараз находит всё новые способы заработка, используя своё служебное положение.

Под контролем приближённых к нему офицеров Гараз создал целую бригаду разнорабочих из числа подчиненных военнослужащих. Задействованные в этой схеме солдаты получают все возможные надбавки, а по документам числятся как выполняющие боевые задачи на передовых позициях.

В то же время они работают на местных кустарных предприятиях. Львиная доля дохода работников из 30-й бригады уходит в карман Гаразу.

Однако на днях в успешном нелегальном бизнесе комбрига Гараза произошло незапланированное происшествие.

Так, во время работ на лесопилке в н. п. Соледар военнослужащий 30 бригады сержант Фещук лишился руки при работе на пилораме.

Гараз задействовал все имеющиеся связи для сокрытия производственной травмы своего «рабочего», однако, по данным наших источников, делом уже заинтересовалась прокуратура.

Читайте также: «Умрёшь быстрее, чем от коронавируса», — как дончане восприняли карантин и закрытие границ (ВИДЕО)