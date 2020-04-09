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Полмиллиарда нищих, Земля прокормит, Закрутить гайки! // Галопом по Европам #188

20:47. 9 апреля 2020 81 просмотр Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 1459 заболевших. Всего – 10131, умерли 76, выздоровели 698 пациентов;
- Российское правительство наконец утвердило план по возвращению на родину граждан, застрявших за рубежом;
- Аналитики JPMorgan Chase заявляют: нынешний кризис будет самым сильным со времен великой депрессии;
- В Германии прогнозируют спад экономики во втором квартале почти на 10 процентов – это вдвое больше, чем после кризиса 2008-го;
- Центробанк не исключает второй волны коронавируса осенью;
- В Минэнерго подтвердили: Россия готова сократить объемы добычи нефти на 14 процентов;
- Австралийские ученые завили, что нашли препарат, подавляющий коронавирус;
- В России треть компаний уже отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска;
- Всем сокращенным и уволенным Минтруд предлагает отправиться «на картошку»;
- Более 40% россиян поддерживают жесткие меры по борьбе с эпидемией – вплоть до комендантского часа и режима ЧС;
- В Москве сгорел частный дом престарелых. Четыре человека погибли, девять пострадали.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b3EtKh58X0E

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9415 8229
    Руса 9 апреля 2020 в 21:21

    Евросоюз может потерять Италию.
    Итальянцы считают, что Брюссель предал их и бросил
    на произвол судьбы в борьбе с эпидемией коронавируса.
    Количество жертв на утро 9 апреля 18 тыс. чел., а всего
    заражено 140 тыс. чел. Экономика Италии сползла в самую
    глубокую рецессию после Второй мировой войны.

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