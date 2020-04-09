Полмиллиарда нищих, Земля прокормит, Закрутить гайки! // Галопом по Европам #188

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 1459 заболевших. Всего – 10131, умерли 76, выздоровели 698 пациентов;

- Российское правительство наконец утвердило план по возвращению на родину граждан, застрявших за рубежом;

- Аналитики JPMorgan Chase заявляют: нынешний кризис будет самым сильным со времен великой депрессии;

- В Германии прогнозируют спад экономики во втором квартале почти на 10 процентов – это вдвое больше, чем после кризиса 2008-го;

- Центробанк не исключает второй волны коронавируса осенью;

- В Минэнерго подтвердили: Россия готова сократить объемы добычи нефти на 14 процентов;

- Австралийские ученые завили, что нашли препарат, подавляющий коронавирус;

- В России треть компаний уже отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска;

- Всем сокращенным и уволенным Минтруд предлагает отправиться «на картошку»;

- Более 40% россиян поддерживают жесткие меры по борьбе с эпидемией – вплоть до комендантского часа и режима ЧС;

- В Москве сгорел частный дом престарелых. Четыре человека погибли, девять пострадали.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b3EtKh58X0E