Ответы на вопросы 08.04.2020

Анатолий Вассерман в прямом эфире канала https://www.youtube.com/user/Vassermansru/ отвечает на вопросы слушателей.

Скажите пожалуйста, считает ли вы, что умному человеку всегда присуща воспитанность и любовь к ближнему или это никак напрямую не связанные вещи?

К сожалению на прямую это связанно. Среди моих знакомых есть люди достаточно бесцеремонные. Да я в общем и сам не всегда отличался выдержанностью. Да и любовь к ближнему бывает разная. Некоторые её разновидности называются БДСМ. Но тем не менее есть теория разумного эгоизма. Её разработал в середине XIX века Джон Стюарт Джеймсович Милль. У нас её усиленно пропагандировал Николай Гаврилович Чернышевский. По этой теории, достаточно умный человек будет даже в своих личных интересах поступать альтруистично. Так вот, по этой теории, человек достаточно разумный, чтобы предвидеть все последствия своих поступков, в своих личных интересах действует в поддержку интересов других. И эгоистичны мы именно потому, что способны предвидеть лишь ничтожно малую долю последствий. Так вот, я в целом с этой теорией согласен. Мы действительно не настолько дальновидны, чтобы всё предвидеть. Поэтому лучше осознано действовать в интересах других.

Помимо всего прочего. Поскольку я даже в мирное время по средам всегда дома, у меня на среду традиционно назначаются все доставки. Именно в среду мне охотней всего звонят с просьбами о разных комментариях и так далее. Поэтому дёргать ещё будут. Извините.