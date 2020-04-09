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Ответы на вопросы 08.04.2020

09:31. 9 апреля 2020 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман в прямом эфире канала https://www.youtube.com/user/Vassermansru/ отвечает на вопросы слушателей.

Скажите пожалуйста, считает ли вы, что умному человеку всегда присуща воспитанность и любовь к ближнему или это никак напрямую не связанные вещи?

К сожалению на прямую это связанно. Среди моих знакомых есть люди достаточно бесцеремонные. Да я в общем и сам не всегда отличался выдержанностью. Да и любовь к ближнему бывает разная. Некоторые её разновидности называются БДСМ. Но тем не менее есть теория разумного эгоизма. Её разработал в середине XIX века Джон Стюарт Джеймсович Милль. У нас её усиленно пропагандировал Николай Гаврилович Чернышевский. По этой теории, достаточно умный человек будет даже в своих личных интересах поступать альтруистично. Так вот, по этой теории, человек достаточно разумный, чтобы предвидеть все последствия своих поступков, в своих личных интересах действует в поддержку интересов других. И эгоистичны мы именно потому, что способны предвидеть лишь ничтожно малую долю последствий. Так вот, я в целом с этой теорией согласен. Мы действительно не настолько дальновидны, чтобы всё предвидеть. Поэтому лучше осознано действовать в интересах других.

Помимо всего прочего. Поскольку я даже в мирное время по средам всегда дома, у меня на среду традиционно назначаются все доставки. Именно в среду мне охотней всего звонят с просьбами о разных комментариях и так далее. Поэтому дёргать ещё будут. Извините.

Почему после того, как США сбросили ядерную бомбу на Японию, Япония “легла” по США и в дальнейшем стала их союзником? Неужели они забыли своё прошлое?

В какой-то мере наверное и забыли прошлое. Говорят, что многим опросам общественного мнения значительная часть японской молодёжи уже просто не помнит кто именно сбрасывал на них ядерные бомбы. Но дело не только в этом. В японской традиции вообще не принято бороться с непреодолимой силой. Это вызвано тем, что Японские острова подвержены множеству природных бедствий. С которыми даже сейчас бороться довольно трудно. Это извержение вулканов, это землетрясения, это вызванные землетрясениями катастрофические волны цунами и так далее. И с такими непреодолимыми силами бороться невозможно. Надо только как-то приспосабливаться, чтобы с ними жить…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/otvety-na-voprosy-08-04-2020/

Метки: Беларусь, белоруссия, видео блог, константин семин, николай платошкин, теория разумного эгоизма, Япония

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