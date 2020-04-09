Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2020

Украина подготовилась к наихудшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток — 2», хотя в Киеве и не верят в завершение проекта раньше 2021 года.

Об этом украинским журналистам рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — заявил он.

Кроме того, он рассказал, что «незалежная» не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2» и рассчитывает на поддержку Вашингтона и Европы в этом нелёгком деле.

Напомним, проект должен был быть сдан еще в конце 2019 года, но процесс строительства затянулся из-за позиции Дании, которая долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.

В конце 2019 США ввели новые односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу «Северного потока — 2» пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов.

Читайте также: В Москве умерли пациенты с коронавирусом