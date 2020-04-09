Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2020
- 08:45 Никто не сидит и сидеть не будет.
- 08:42 Украина объявила о готовности к остановке транзита российского газа.
- 07:29 Высокопоставленный офицер ВСУ приговорён к 13 годам тюрьмы за госизмену (ФОТО).
- 06:57 На Украине заявили, что готовы к наихудшему сценарию.
- 03:30 В ДНР полицейские раскрыли двойное убийство (ВИДЕО).
- Вчера 20:23 Полный крах экономики и голодные бунты: что ждет Украину после эпидемии коронавируса? – одессит.
- Вчера 20:07 ЛНР приостановит пассажирское сообщение с Россией из-за коронавируса.
- Вчера 19:45 Из-за коронавируса на Украине могут освободить заключённых.
- Вчера 18:37 Дело на Порошенко.
Никто не сидит и сидеть не будет
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина объявила о готовности к остановке транзита российского газа
фото из открытых источников
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.
Напомним, в марте российский лидер Владимир Путин заявил, что власти США хотят обеспечить существование Украины за счет России. По его словам, именно этим желанием объясняются действия Соединенных Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток – 2».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Высокопоставленный офицер ВСУ приговорён к 13 годам тюрьмы за госизмену (ФОТО)
Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, и признал его виновным в государственной измене. Военного приговорили к 13 годам лишения свободы.
В пресс-службе Офиса генпрокурора Украины пояснили, что высокопоставленного украинского офицера обвиняют также в создании террористической группировки.
Суд над Безъязыковым начался в августе 2017 года. В ходе судебного следствия, якобы удалось доказать, что полковник собирал развединформацию о передвижениях сил и средств украинских военных, а также принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих.
По версии следствия, экс-офицер ВСУ был завербован «разведуправлением незаконного вооруженного формирования РФ» в августе 2014 года, когда находился в плену в Донецке.
После успешной «вербовки», Безъязыков «контролировался должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ» и, вероятно, другими, не менее страшными для любого украинца, структурами российских спецслужб.
В середине декабря 2016 года полковника ВСУ задержали по подозрению в сотрудничестве с иностранными разведслужбами. СБУ предоставили суду «доказательства» того, что высокопоставленный офицер ездил в Ростов для встреч с «кремлёвскими кураторами», а также продолжал контактировать с представителями силовых структур ДНР.
Читайте также: В Испании назвали дату возвращения к «нормальной жизни»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине заявили, что готовы к наихудшему сценарию
Украина подготовилась к наихудшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток — 2», хотя в Киеве и не верят в завершение проекта раньше 2021 года.
Об этом украинским журналистам рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — заявил он.
Кроме того, он рассказал, что «незалежная» не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2» и рассчитывает на поддержку Вашингтона и Европы в этом нелёгком деле.
Напомним, проект должен был быть сдан еще в конце 2019 года, но процесс строительства затянулся из-за позиции Дании, которая долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.
В конце 2019 США ввели новые односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу «Северного потока — 2» пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов.
Читайте также: В Москве умерли пациенты с коронавирусом
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР полицейские раскрыли двойное убийство (ВИДЕО)
Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 58-летнего мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства в Горняцком районе Макеевки. Злоумышленнику грозит высшая мера наказания.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
«Правоохранители установили, что подозреваемый подошел к квартире, в которой проживала 54-летняя женщина и постучал в дверь. Когда хозяйка открыла дверь, гость произвел выстрел.
На шум в коридор выбежал 18-летний сын потерпевшей. Во время завязавшейся драки прогремел выстрел и парень упал на пол. Злоумышленник выстрелил в сына потерпевшей еще раз, после чего вышел из квартиры.
Злоумышленник покинул пределы города, спрятал сумку с оружием в укромном месте и поехал в Енакиево. Сотрудники полиции оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его», — рассказали в ведомстве.
Действия фигуранта подпадают под санкции ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство) и влекут за собой ответственность в виде вышей меры наказания.
Читайте также: «Умрёшь быстрее, чем от коронавируса», — как дончане восприняли карантин и закрытие границ (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Полный крах экономики и голодные бунты: что ждет Украину после эпидемии коронавируса? – одессит
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР приостановит пассажирское сообщение с Россией из-за коронавируса
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Из-за коронавируса на Украине могут освободить заключённых
Из-за пандемии коронавируса Министерство юстиции Украины предложило амнистировать около 900 заключенных. Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська.
Малюська отметил, что некоторые страны уже пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии коронавируса.
«Позиция Минюста — мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества», — отметил министр.
По его словам, законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде Украины, освободит около 900 осужденных. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.
«Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке», — добавил Малюська.
Читайте также: Дурно даже здоровым: Украина нашла «способ спасти народ» от коронавируса (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дело на Порошенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com