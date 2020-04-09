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Новости Украины и Новороссии 09 апреля 2020

10:27. 9 апреля 2020 382 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Никто не сидит и сидеть не будет

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Украина объявила о готовности к остановке транзита российского газа

фото из открытых источников

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.

«Уже сейчас очевидно, что Газпром не сможет закончить «Северный поток –2» раньше 2021 года. К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП-2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнеров, так как СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы повышая ее зависимость от поставок газа из России», – передает Страна.UA слова Макогона.

«Параллельно мы работаем над развитием альтернативных способов использования нашей ГТС. Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG через Польшу и дальше в страны Восточный Европы. Также я вижу большой потенциал в развитии бизнеса по сезонному хранению газа в украинских ПХГ», – добавил он.

Напомним, в марте российский лидер Владимир Путин заявил, что власти США хотят обеспечить существование Украины за счет России. По его словам, именно этим желанием объясняются действия Соединенных Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток – 2».

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Высокопоставленный офицер ВСУ приговорён к 13 годам тюрьмы за госизмену (ФОТО)

Высокопоставленный офицер ВСУ приговорён к 13 годам тюрьмы за госизмену (ФОТО) | Русская весна

Шевченковский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, и признал его виновным в государственной измене. Военного приговорили к 13 годам лишения свободы.

В пресс-службе Офиса генпрокурора Украины пояснили, что высокопоставленного украинского офицера обвиняют также в создании террористической группировки.

Суд над Безъязыковым начался в августе 2017 года. В ходе судебного следствия, якобы удалось доказать, что полковник собирал развединформацию о передвижениях сил и средств украинских военных, а также принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих.

По версии следствия, экс-офицер ВСУ был завербован «разведуправлением незаконного вооруженного формирования РФ» в августе 2014 года, когда находился в плену в Донецке.

После успешной «вербовки», Безъязыков «контролировался должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ» и, вероятно, другими, не менее страшными для любого украинца, структурами российских спецслужб.

В середине декабря 2016 года полковника ВСУ задержали по подозрению в сотрудничестве с иностранными разведслужбами. СБУ предоставили суду «доказательства» того, что высокопоставленный офицер ездил в Ростов для встреч с «кремлёвскими кураторами», а также продолжал контактировать с представителями силовых структур ДНР.

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Высокопоставленный офицер ВСУ приговорён к 13 годам тюрьмы за госизмену (ФОТО) | Русская весна

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На Украине заявили, что готовы к наихудшему сценарию

На Украине заявили, что готовы к наихудшему сценарию | Русская весна

Украина подготовилась к наихудшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток — 2», хотя в Киеве и не верят в завершение проекта раньше 2021 года.

Об этом украинским журналистам рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — заявил он.

Кроме того, он рассказал, что «незалежная» не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2» и рассчитывает на поддержку Вашингтона и Европы в этом нелёгком деле.

Напомним, проект должен был быть сдан еще в конце 2019 года, но процесс строительства затянулся из-за позиции Дании, которая долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.

В конце 2019 США ввели новые односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу «Северного потока — 2» пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов.

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В ДНР полицейские раскрыли двойное убийство (ВИДЕО)

В ДНР полицейские раскрыли двойное убийство (ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 58-летнего мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства в Горняцком районе Макеевки. Злоумышленнику грозит высшая мера наказания.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.

«Правоохранители установили, что подозреваемый подошел к квартире, в которой проживала 54-летняя женщина и постучал в дверь. Когда хозяйка открыла дверь, гость произвел выстрел.

На шум в коридор выбежал 18-летний сын потерпевшей. Во время завязавшейся драки прогремел выстрел и парень упал на пол. Злоумышленник выстрелил в сына потерпевшей еще раз, после чего вышел из квартиры.

Злоумышленник покинул пределы города, спрятал сумку с оружием в укромном месте и поехал в Енакиево. Сотрудники полиции оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его», — рассказали в ведомстве.

Действия фигуранта подпадают под санкции ч. 2 ст. 106 УК ДНР (убийство) и влекут за собой ответственность в виде вышей меры наказания.

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Полный крах экономики и голодные бунты: что ждет Украину после эпидемии коронавируса? – одессит


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ЛНР приостановит пассажирское сообщение с Россией из-за коронавируса

Фото: © РИА Новости
Луганская Народная Республика из-за угрозы распространения коронавируса с 10 апреля приостанавливает пассажирское сообщение с РФ, соответствующее распоряжение подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.
Ранее Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. ЛНР запретила въезд с подконтрольной Киеву территории. По данным Минздрава, в республике выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.
“Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР приостановить с 00.00 (совпадает с мск – ред.) 10 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности выполнение субъектами хозяйствования международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из Российской Федерации в ЛНР и в обратном направлении: автобусами (регулярные, нерегулярные (по заказу) и регулярные специальные перевозки), такси, легковыми автомобилями на заказ”, – говорится в документе, его текст опубликован сайте главы ЛНР.
Согласно документу, указ не распространяется на специальные перевозки пассажиров для централизованной доставки жителей республики к пунктам получения российских паспортов на территории РФ.

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Из-за коронавируса на Украине могут освободить заключённых

Из-за коронавируса на Украине могут освободить заключённых | Русская весна

Из-за пандемии коронавируса Министерство юстиции Украины предложило амнистировать около 900 заключенных. Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська.

Малюська отметил, что некоторые страны уже пошли на освобождение большого количества заключенных во время эпидемии коронавируса.

«Позиция Минюста — мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества», — отметил министр.

По его словам, законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде Украины, освободит около 900 осужденных. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

«Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке», — добавил Малюська.

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Дело на Порошенко

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Метки: важное, компиляция

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