Кадыров жёстко ответил «кнопочным героям» на критику ограничительных мер по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.

«Обращаюсь к „кнопочным героям“: если я что-то говорю и делаю, то это делается в интересах республики, чтобы обезопасить народ от болезней, терроризма и т. д., я довожу до конца то, что говорю, оставьте нас в покое», — сказал Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Грозный».

По его словам, авторы критических комментариев в социальных сетях все время стремятся написать что-то негативное в адрес чеченцев или противопоставлять, вот, мол, «”Кадыров, Путин”, “Кадырову дали понять” и т. д.».

«Конечно, любое решение президента страны я одним из первых выполню беспрекословно. Я пехотинец Путина. А кто вы? В какой стране живете, где работают ваши дети, получают зарплаты, пенсии, пособия? Все это вам дает государство и президент», — подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что религия обязывает его защищать интересы страны, в которой он живет, и он будет следовать до конца этим предписаниям.

«Моя религия обязывает меня защищать государство, в котором живу, если оно не запрещает молиться, читать Коран, изучать религию, строить мечети. Кто не согласен с этим предписанием, тот не согласен со Всевышним», — обосновал Кадыров. Он посоветовал критикам уехать из страны, если им не нравится в ней жить.

«Как будто живете в отдельном государстве, как будто у вас не флаг России, всегда пытаетесь что-то сказать… Мы будем служить этому государству, защищать Конституцию, защищать интересы нашего народа и республики, нас не волнует ваше мнение», — заметил Кадыров.

По его словам, все регионы России — это части одной страны, и нужно взаимодействовать, помогать друг другу перед возникшей угрозой пандемии.

«Мы готовы оказать помощь нуждающимся независимо от того, где они живут: и русским, и дагестанцам, и ингушам, и нам помогали, когда мы нуждались в этом», — напомнил глава Чечни.

Ранее Кадыров завил, что с 5 апреля закрывается движение через административные границы Чечни, кроме транзитных перевозок и поставок продовольствия и медикаментов.

В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что главы регионов должны принимать адекватные меры по борьбе с коронавирусом и не путать региональные полномочия с федеральными. Он добавил, что «руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию». Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят противоречий в заявлениях премьера и главы Чечни. В понедельник в ходе селекторного совещания с главами регионов по коронавирусу президент заметил, что не следует закрывать транспортное, грузовое и пассажирское сообщение между регионами, чтобы не мешать развитию экономики.

В Чечне, по данным Минздрава региона, 22 подтвержденных случая коронавируса с одним летальным исходом. В ходе заседания штаба Кадыров вновь призвал население строго соблюдать введенные в республике ограничения.

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