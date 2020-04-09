Где и как растёт новая элита России

Для взаимопонимания определимся в терминах. Элита в моих смыслах подразумевает людей созидающих. Учёные, инженеры, врачи, айтишники и люди других профессий, способные дать обществу что-то новое, при этом сохраняя традиции и преемственность поколений. Конечно, это несколько романтическое представление. Но нужно ведь стремиться к идеалу. Воспроизводство и воспитание собственных государственно-ориентированных элит – одна из значимых проблем современного общества практически в планетарном масштабе.

А теперь про наши реалии. Про систему Президентских кадетских училищ (ПКУ) узнал практически случайно. До того слышал, конечно, что есть такие. В новостях иногда про них что-то показывают. Ребята на плацу, знамёна, всё торжественно и красиво. Но не понятно. А тут несколько лет назад звонит приятель. Он полковник запаса. И в моём родном городе открыли такое училище, а его пригласили на какую-то руководящую должность среднего звена.

Просит помочь найти для них преподавательницу иностранных языков. Озвучивает зарплату – пятьдесят с лишним тысяч. Ну я резонно удивился. Город, конечно, губернский и всё такое, но учительница в моём представлении там получала в школе примерно 22-25 тысяч рублей. Собственно, так и было. Озвучил недоумение. Приятель – «ну нам не молодёжь послевузовская нужна. В идеале – женщина лет 35-45, с педагогическим опытом. И чтобы свои дети были, ровесники наших воспитанников. Чтобы о детях не в теории знала, а понимала, чем они живут, какие интересы. Ну и умела этим вот гаджетам-маджетам кнопки жать». Тут у меня совсем любопытство взыграло. А он – «нам поставлена чёткая задача – растить будущую элиту России! Всё должно быть на самом высоком уровне! Раз приказано – сделаем!»

Помог, конечно. Хотя задача оказалась нетривиальной. Толковые студентки со знанием языков в школу идут редко. Сейчас море возможностей. От крупных нотариальных контор до техотделов заводов – забирают практически сразу после получения диплома. Но вопрос решили. А потом, когда был в родном городе, напросился в гости, хотелось самому посмотреть – что это за Президентское кадетское училище. Меня попросили прочитать воспитанникам пару лекций по своей специальности. Говорят, что это обычная практика – просто для расширения кругозора детей и развития у них навыков общения с незнакомыми людьми.

Думал, будет какое-то протокольное малоосмысленное мероприятие. Мне придётся давить из себя слова о взрослых делах, ребятишки будут ёрзать и маяться, ожидая окончания этого всего. Ну вот честно – представлял, что это какая-то почти казарма. Дети полдня зубрят школьную программу, потом полдня маршируют на плацу. Вечером правильное кино в телевизоре и отбой. Утрирую, конечно. Но примерно так.

А то что увидел… Ну… Это восторг!!! А условия – космос! Абсолютно незашоренные, незамаршированные дети. Глаза умные, вопросы в тему. Упор в обучении делают на физику и математику, иностранные языки и компьютерные технологии. Широко дают историю, географию, основы экономики и общегражданского права, робототехнику. По интересам – электротехнику, судо- и авиамоделирование, программирование, микробиология и куча ещё всего. Оборудование лабораторий – ну шикарное!

Плюс – практически профессиональная студия звукозаписи, а ещё издают свою газету и выпускают телепрограммы – под руководством преподавателей местного журфака. Так что есть надежда, что кто-то из этих ребят в недалёком уже будущем изменит наполнение наших СМИ. Очень много внимания уделяется спорту. Хоккей, водное поло, лыжи, футбол, гандбол,баскетбол, волейбол. И под всё это есть условия – бассейны, ледовые площадки, искусственные поля.

И важная для меня деталь – они не белоручки. Их сразу учат пользоваться швейной машинкой, готовить элементарные блюда на кухне, подшивать подворотнички, подметать плац, мыть полы в классе, почистить снег – и это нормально и правильно! Есть станки – сверлильные и токарные. И в целом, вот ходишь у них по корпусам – там строгают что-то, тут паяют, здесь химичат, в соседнем классе в микроскопы разглядывают, рядом – летают на авиасимуляторе, во дворе – на парашютной вышке и турниках с брусьями толпятся.

Сейчас такие училища есть в Оренбурге, Владивостоке, Тюмени, Ставрополе, Краснодаре, Петрозаводске, Кемерово, Севастополе, Кызыле, подмосковном Монино. В семи из них побывал. Просто меня настолько восхитила эта система, что несмотря на занятость в тот первый раз в родном городе позволил себя «сосватать» на поездку в аналогичное училище в Севастополе. Ну и так как-то втянулся, если есть возможность – не отказываю. Вообще, гости –там обычное дело. Из самых разных сфер – учёные, конструкторы, военные, артисты, композиторы, поэты, политики, спортсмены. В одном училище переселись, например, с Артуром Чилингаровым. Ну уникальнейший же человек! Легендарный полярник. Один из пяти человек в истории страны, кто одновременно является Героем Советского Союза и Героем России. И таких гостей там много – Сергей Шойгу, Василий Лановой, Вячеслав Фетисов и многие другие.

Понятно, что от желающих поступить в такие училища очень много. Приём на общих основаниях – по учёбе и здоровью. Набирают ребят с пятого класса, могут взять так же с шестого и седьмого. Льготы только у детей погибших военнослужащих и сирот. В целом – всё очень толково там устроено. Ну и полный государственный пансион.

Есть и более профориентированные варианты – например, Кадетская школа IT-технологий Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого. Впрочем, и у некоторых КПУ есть своя специализация – во Владивостоке и Севастополе морской уклон подготовки, а в Монино – авиационный. Хотя это уже детали.

Главное – у России есть система подготовки и воспитания своей элиты!

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Источник: http://voicesevas.ru/news/51052-gde-i-kak-rastet-novaya-elita-rossii.html