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Фантомная энергия и её влияние на жизнь. Александр Жарков. Часть 2

17:29. 9 апреля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Речь идёт о понимании работы нашей ауры, а также нашей энергии в целом:

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/txb4Q56fKSA

О процессах регенерации тела человека; повышении вибрации чакральной системы, а также о том, что мешает быть осознанным каждый день.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YpuIVldoN8Y

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