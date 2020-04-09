Фантомная энергия и её влияние на жизнь. Александр Жарков. Часть 1

Речь идёт о понимании работы нашей ауры, а также нашей энергии в целом:



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 2 – https://youtu.be/YpuIVldoN8Y



О процессах регенерации тела человека; повышении вибрации чакральной системы, а также о том, что мешает быть осознанным каждый день.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=txb4Q56fKSA