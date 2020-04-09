Диалектика паразитизма в биологии и обществе (отрывок)
08:58. 9 апреля 2020 203 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
…Как сложился паразитический капитализм? Он эволюционировал от клеточки общественного организма – человека, наделенного более развитым сознанием, силой воли и влияния, в представителя финансовой обломовщины, живущего на проценты с капитала. Иначе говоря, здоровая клетка превратилась в паразитический вирус, лишенный способности поддерживать жизнь общественного организма.
Почему это случилось? Потому что в человеческом обществе роль естественного отбора играет конкуренция, целью которой является не общественное благо, как в случае с социалистическим соревнованием, а обогащение немногих корыстолюбивых человеческих паразитов, узурпировавших власть над экономикой.
Конкуренция превращает естественное разделение труда в процесс формирования социального неравенства и возможность жить за счет подневольного или наемного труда.
Наука и художественное творчество ставятся в зависимость от вышеупомянутых узурпаторов. Спасением от этих паразитов становится замена частной собственности государственной. Это тот карантин, который, как в борьбе с коронавирусом, создает на первых порах неудобства, но это до тех пор, пока не излечатся такие болезни капитализма, как стяжательство, спекуляция, мошенничество, национальная и классовая неприязнь и т.д.
Люди, заболевшие недугом капиталистического паразитизма, убеждены, как и Уинстон Черчилль, что лучшего управления обществом, чем буржуазная демократия, человечество не придумало. Почему не придумало? Большевики-коммунисты выдвинули в противовес сомнительной установке Черчилля принцип организации общества на основе демократического централизма.
Как принцип управления обществом демократический централизм проявляется в сочетании демократизма, то есть полновластия трудящихся, выборности руководящих органов и их подотчётности народу, с централизацией — руководством единого координирующего центра, дисциплиной.
Почему это случилось? Потому что в человеческом обществе роль естественного отбора играет конкуренция, целью которой является не общественное благо, как в случае с социалистическим соревнованием, а обогащение немногих корыстолюбивых человеческих паразитов, узурпировавших власть над экономикой.
Конкуренция превращает естественное разделение труда в процесс формирования социального неравенства и возможность жить за счет подневольного или наемного труда.
Наука и художественное творчество ставятся в зависимость от вышеупомянутых узурпаторов. Спасением от этих паразитов становится замена частной собственности государственной. Это тот карантин, который, как в борьбе с коронавирусом, создает на первых порах неудобства, но это до тех пор, пока не излечатся такие болезни капитализма, как стяжательство, спекуляция, мошенничество, национальная и классовая неприязнь и т.д.
Люди, заболевшие недугом капиталистического паразитизма, убеждены, как и Уинстон Черчилль, что лучшего управления обществом, чем буржуазная демократия, человечество не придумало. Почему не придумало? Большевики-коммунисты выдвинули в противовес сомнительной установке Черчилля принцип организации общества на основе демократического централизма.
Как принцип управления обществом демократический централизм проявляется в сочетании демократизма, то есть полновластия трудящихся, выборности руководящих органов и их подотчётности народу, с централизацией — руководством единого координирующего центра, дисциплиной.
Ограниченное и деляческое буржуазное сознание усматривает в этом угрозу свободе личности, но такая угроза существует до тех пор, пока сама личность является игрушкой стихийных сил, не осознает свою общественную природу и не перестает косить только под себя. Наконец, главным условием социальной гармонии является развитие экономики в направлении устранения социального неравенства и распределения материальных и духовных благ не по капиталу, а по труду.
Теперь каждый человек должен ответить самому себе, какое «новое» после победы над короновирусом его больше устраивает: возврат к прежнему паразитическому капитализму или социалистическое переустройство общества. Впрочем, возврата может и не быть, если прав российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН и РАН В.В. Зверев в утверждении, что коронавирус пришел к нам навечно.
Но поможет ли успешной борьбе с коронавирусом и другими болезнями социалистическое переустройство общества? Ведь сложилась такая ситуация, что буквально каждый год появляются новые, всё более опасные формы вирусов.
Вот что пишет автор статьи в журнале «Популярная механика»:
«По мнению ученых, главные причины этого – сомкнутость популяции, когда происходит тесный контакт людей при их большом количестве, и снижение иммунитета вследствие загрязнения среды обитания и стрессов.
Научный и технический прогресс создал такие возможности и средства передвижения, что носитель опасной инфекции уже через несколько суток может добраться с одного континента на другой, преодолев тысячи километров. Всё тот же научный прогресс стал причиной односторонней миграции населения из сёл и малых городов в крупные города, что привело к возникновению компактных многомиллионных поселений. Чего не было за всю длинную эволюцию человека.
И такая скученность населения в крупных городах создает все условия для возникновения и распространения новых форм вирусов: ослабление иммунитета как следствие загрязненной среды обитания и стрессов и возможность скорейшего инфицирования всё новых и новых хозяев.
Академик В.А. Кордюм (Институт молекулярной биологии и генетики, Киев) приводит пример с вирусом герпеса человека 7-го типа (ВГЧ-7) и цитомегаловирусом.
Эти два инфекционных агента распространены повсеместно: ими инфицировано большинство населения Земли. И пока человек живет в нормальных условиях, они никак себя не проявляют. Но стоит лишь иммунитету ослабеть — вследствие стресса или других факторов — ВГЧ-7 и цитомегаловирус активизируются, еще более угнетая иммунную систему и «открывая ворота» для других, более опасных вирусов…
Очевидно, – заключает автор статьи, – наш современный «урбанистический» образ жизни играет в этих процессах не последнюю роль. Человек, устраивая свою жизнь с комфортом и переделывая всё вокруг на свой вкус и под свои нужды, вдруг забыл, что он обычный биологический вид и перестал жить по законам природы. А вирусы напоминают нам об этом».
Конечно, распространение вирусных болезней имеет общие цивилизационные корни. Но цивилизация цивилизации рознь. С трансформацией СССР в постсоветскую Россию вернулись многие опасные болезни, с которыми справилась Советская власть.
Выходит, социализм лучшее средство их излечения. Стало быть, социализм создает те самые «нормальные условия» жизни людей, которые повышают их иммунитет против вируса.
Сергей Мальцев
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В капиталистическом обществе-конкуренция.В коммунистическом соотрудничество,автор не догоняет этих понятий.Хотя и косит под философа и образованного.а дальше пошло -поехало,понесло малость.
Автор не понимает,что такое социализм..Также при социализме-чтобы он не перерос в капитализм снова-необходим учёт и контроль-Ленин говорил об этом,но кто его читал(((Поэтому необходимо,чтобы общественность контролировала власть,а тут уже нужны СОВЕТЫ.да.те старые и ненавистные всяким паразитам и ворам.Где люди любую работать почти на общественных началах и их решения будут обязательны к исполнению.Так где много платят-туда сразу лезут негодяи и паразиты.См.историю-начало ВОВ.Как только советская власть стала в армии платить много.так сразу туда полезла всякая нечисть и негодяйство.Поэтому мы получили результат в 41-м такой какой получили.Тоже самое мы наблюдаем и в Думе и во властных структурах..пока они получают миллионами..не будет высокого качества управления.
“Пока получают миллионы”? Сколько вору не плати, воровать он не прекратит. Это аксиома.
В Госдуме и правительстве РФ капиталисты решили вернуться назад к социализму. В связи с кризисом, они решили по братски компенсировать свои убытки за счёт госбюджета. Чем не социализм?
и со знанием биологии у автора совсем никак:)))