Диалектика паразитизма в биологии и обществе (отрывок)

…Как сложился паразитический капитализм? Он эволюционировал от клеточки общественного организма – человека, наделенного более развитым сознанием, силой воли и влияния, в представителя финансовой обломовщины, живущего на проценты с капитала. Иначе говоря, здоровая клетка превратилась в паразитический вирус, лишенный способности поддерживать жизнь общественного организма.Почему это случилось? Потому что в человеческом обществе роль естественного отбора играет конкуренция, целью которой является не общественное благо, как в случае с социалистическим соревнованием, а обогащение немногих корыстолюбивых человеческих паразитов, узурпировавших власть над экономикой.Конкуренция превращает естественное разделение труда в процесс формирования социального неравенства и возможность жить за счет подневольного или наемного труда.Наука и художественное творчество ставятся в зависимость от вышеупомянутых узурпаторов. Спасением от этих паразитов становится замена частной собственности государственной. Это тот карантин, который, как в борьбе с коронавирусом, создает на первых порах неудобства, но это до тех пор, пока не излечатся такие болезни капитализма, как стяжательство, спекуляция, мошенничество, национальная и классовая неприязнь и т.д.Люди, заболевшие недугом капиталистического паразитизма, убеждены, как и Уинстон Черчилль, что лучшего управления обществом, чем буржуазная демократия, человечество не придумало. Почему не придумало? Большевики-коммунисты выдвинули в противовес сомнительной установке Черчилля принцип организации общества на основе демократического централизма.Как принцип управления обществом демократический централизм проявляется в сочетании демократизма, то есть полновластия трудящихся, выборности руководящих органов и их подотчётности народу, с централизацией — руководством единого координирующего центра, дисциплиной.



Сергей Мальцев



***

.

Ограниченное и деляческое буржуазное сознание усматривает в этом угрозу свободе личности, но такая угроза существует до тех пор, пока сама личность является игрушкой стихийных сил, не осознает свою общественную природу и не перестает косить только под себя. Наконец, главным условием социальной гармонии является развитие экономики в направлении устранения социального неравенства и распределения материальных и духовных благ не по капиталу, а по труду.Теперь каждый человек должен ответить самому себе, какое «новое» после победы над короновирусом его больше устраивает: возврат к прежнему паразитическому капитализму или социалистическое переустройство общества. Впрочем, возврата может и не быть, если прав российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН и РАН В.В. Зверев в утверждении, что коронавирус пришел к нам навечно.Но поможет ли успешной борьбе с коронавирусом и другими болезнями социалистическое переустройство общества? Ведь сложилась такая ситуация, что буквально каждый год появляются новые, всё более опасные формы вирусов.Вот что пишет автор статьи в журнале «Популярная механика»:«По мнению ученых, главные причины этого – сомкнутость популяции, когда происходит тесный контакт людей при их большом количестве, и снижение иммунитета вследствие загрязнения среды обитания и стрессов.Научный и технический прогресс создал такие возможности и средства передвижения, что носитель опасной инфекции уже через несколько суток может добраться с одного континента на другой, преодолев тысячи километров. Всё тот же научный прогресс стал причиной односторонней миграции населения из сёл и малых городов в крупные города, что привело к возникновению компактных многомиллионных поселений. Чего не было за всю длинную эволюцию человека.И такая скученность населения в крупных городах создает все условия для возникновения и распространения новых форм вирусов: ослабление иммунитета как следствие загрязненной среды обитания и стрессов и возможность скорейшего инфицирования всё новых и новых хозяев.Академик В.А. Кордюм (Институт молекулярной биологии и генетики, Киев) приводит пример с вирусом герпеса человека 7-го типа (ВГЧ-7) и цитомегаловирусом.Эти два инфекционных агента распространены повсеместно: ими инфицировано большинство населения Земли. И пока человек живет в нормальных условиях, они никак себя не проявляют. Но стоит лишь иммунитету ослабеть — вследствие стресса или других факторов — ВГЧ-7 и цитомегаловирус активизируются, еще более угнетая иммунную систему и «открывая ворота» для других, более опасных вирусов…Очевидно, – заключает автор статьи, – наш современный «урбанистический» образ жизни играет в этих процессах не последнюю роль. Человек, устраивая свою жизнь с комфортом и переделывая всё вокруг на свой вкус и под свои нужды, вдруг забыл, что он обычный биологический вид и перестал жить по законам природы. А вирусы напоминают нам об этом».Конечно, распространение вирусных болезней имеет общие цивилизационные корни. Но цивилизация цивилизации рознь. С трансформацией СССР в постсоветскую Россию вернулись многие опасные болезни, с которыми справилась Советская власть.Выходит, социализм лучшее средство их излечения. Стало быть, социализм создает те самые «нормальные условия» жизни людей, которые повышают их иммунитет против вируса.