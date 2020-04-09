Что такое ЧС, ЧП, самоизоляция и карантин

В России на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в некоторых субъектах Федерации были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС). На всей территории России режим ЧС не вводился, не объявляли и режим ЧП (чрезвычайного положения). Объясняем, в чем разница между этими режимами и что их введение означает для граждан.

Режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации

Режим повышенной готовности и режим ЧС регулируются федеральным законом 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Эти режимы вводят органы государственной власти субъектов РФ (пункт «м» статьи 11 ФЗ-68).

31 марта Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ. 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно закону, население имеет право в том числе на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, право быть информированными о рисках и мерах безопасности, право на компенсации и соцгарантии из-за ущерба от ЧС.

В свою очередь граждане обязаны соблюдать законы и другие нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, соблюдать меры безопасности в быту и на работе, выполнять установленные в соответствии с ФЗ правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями устанавливают органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

На примере Москвы Так, в Москве указом мэра от 5 марта был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В соответствии с ним были введены правила поведения для населения и организаций, в том числе обязанность для приехавших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19 самоизолироваться дома на две недели. Позже этот указ дополнялся: 14 марта было введено свободное посещение школ, самоизолироваться нужно было не только приехавшим из стран, где обнаружен COVID-19, но и тем, кто живет с ними вместе. 16 марта были запрещены мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек и мероприятия на улицах, после чего театры и музеи столицы перешли на онлайн-режим работы. 23 марта указ был снова дополнен, что обязало пожилых москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями или у кого ослаблен иммунитет, самоизолироваться дома. Позже была ограничена работа магазинов, кроме продуктовых, с товарами первой необходимости и аптек, а также закрыты залы в кафе, ресторанах, крупные парки, парикмахерские и т.д. С 30 марта в столице был введен режим домашней самоизоляции для всех жителей Москвы, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора. Похожие меры приняли в Подмосковье.

В некоторых регионах РФ из-за риска распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации, например, ещё в конце января — в поселке Забайкальск на границе с Китаем.

Отличие карантина от самоизоляции

Карантин — это изоляция по решению должностного лица (врача) человека, инфицированного или подозреваемого в возможном заражении коронавирусом. Эта мера применяется, когда человек уже болен, но находится на домашнем лечении, контактировал с больными или может быть заражен по какой-то другой причине. На время его пребывания дома ему выдается больничный лист.

Тем, кто находится под карантином, нельзя выходить из дома, и соблюдение этого правила отслеживается. Так, в Москве за заболевшими коронавирусом, которые остались лечиться дома, следят в том числе с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг» и геолокации телефона.

19 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции людей, приехавших из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19.

Нарушение карантина наказывается жестче, чем нарушение режима самоизоляции, при котором максимальное число граждан находятся у себя дома и не контактируют между собой. При этом люди в режиме самоизоляции могут покидать свои жилища в некоторых случаях — для похода в ближайший продуктовый, в аптеку, вынести мусор или выгулять вблизи от дома собаку, а также для поездок на работу и т.д.

Наказание за нарушение и контроль за соблюдением

31 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовном наказании нарушителей карантина или других санитарно-эпидемиологических правил. За простое нарушение законопроект предусматривает штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо до двух лет лишения свободы. Если в результате нарушения умирает два человека и более, закон предусматривает за это до семи лет лишения свободы. Если нарушение приведет по неосторожности к смерти человека или создаст угрозу массового заболевания, за это предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо до пяти лет колонии.

Президент России 1 апреля подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ЧС. УК РФ был дополнен новой статьей — 207.1, наказание по которой — штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

31 марта депутаты также приняли в третьем чтении поправки в КоАП РФ, усиливающие ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За такое нарушение для граждан предусмотрены штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или закрытие на срок до месяца.

Если нарушения повлекут вред здоровью человека или смерть, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан вырастет до 150-300 тыс.рублей, для должностных лиц — до 300-500 тыс. рублей или их могут дисквалифицировать на срок до трех лет. Для ИП и юрлиц за такие нарушения предусмотрены штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 дней.

Поправки также вводят в КоАП статью об ответственности за неподчинение правилам при ЧС или угрозе её возникновения. Если нарушение не повлекло тяжких последствий, штрафы для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Штрафы за повторное нарушение или за нарушения, которое влечет вред здоровью или имуществу человека, будут выше. Для граждан они могут достигать 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 500 тыс. рублей, для ИП и юрлиц — до 1 млн рублей.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции: граждан за первое нарушение штрафуют на 4 тысячи рублей, а за повторное или за совершенное с использованием автомобиля — на 5 тысяч рублей.

Сейчас режим самоизоляции введен в большинстве субъектов РФ. В некоторых регионах соблюдение режима самоизоляции контролируют, выдавая спецпропуска тем, кому необходимо продолжать ездить на работу, а в Татарстане заработала система выдачи СМС-пропусков на выход из дома. Выйти на улицу жителям республики можно не более двух раз в сутки, и каждый раз необходимо указывать цель — поездку на дачу, в суд, банк, больницу, на почту или чтобы привезти лекарства больным родственникам.

Режим чрезвычайного положения

Согласно статье 56 Конституции РФ, чрезвычайное положение на всей территории России и в её отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом о чрезвычайном положении.

Чрезвычайное положение на всей территории РФ или в её отдельных местностях вводится указом президента, который должен быть незамедлительно передан на утверждение Совета Федерации. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории РФ, не может превышать 30 суток, а вводимого в её отдельных местностях, — 60 суток, но далее может продлеваться.

На вопрос журналистов о том, почему в России не вводится режим чрезвычайного положения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что в борьбе с распространением коронавируса власти принимают те меры, которые считают наиболее эффективными и предпочтительными.

В федеральном конституционном законе о чрезвычайном положении говорится, что он допускает временные отдельные ограничения прав и свобод исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя. При этом не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20 (право на жизнь), 21 (право на достоинство личности, запрет на жестокое обращение и медицинские опыты без согласия человека), части 1 статьи 23 (неприкосновенность частной жизни и личной тайны), 24 (недопустимость сбора информации о частной жизни лица без его согласия), 28 (свобода совести и вероисповедания), части 1 статьи 34 (право на свободное использование своих способностей и имущества), части 1 статьи 40 (право на жилище), 46-54 (судебно-юридические аспекты, право не свидетельствовать против себя, право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти или должностных лиц) Конституции РФ.

Коронавирус и форс-мажор

В некоторых регионах России, как, например, в Москве, распространение коронавируса, повлекшее объявление режима повышенной готовности, было официально признано обстоятельством непреодолимой силы. «Если меры по профилактике распространения инфекции помешали гражданам или бизнесу исполнить свои обязательства, это считается обстоятельством непреодолимой силы. Такие меры снижают формальное юридическое давление на бизнес и граждан, а также позволяют пересмотреть условия исполнения действующих договоров и соглашений», — говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом там не уточняется, как именно будет снижено юридическое давление и пересмотрены условия договоров.

Эксперты отмечают, что форс-мажор может быть признан только при наличии договора. Пункт «об обстоятельствах непреодолимой силы» имеется практически в каждом договоре, и в нем прописан порядок действий в случае наступления форс-мажора. Формулировка этого пункта может быть различной.

Из некоторых договоров следует, что если одна из сторон не может исполнить свои обязательства из-за форс-мажора, срок их исполнения продлевается. При этом столкнувшаяся с форс-мажором сторона должна в кратчайшие сроки уведомить об этом вторую.

С точки зрения закона отсутствие средств для выплаты кредита не является форс-мажором. Тем не менее, имеет смысл обратиться в банк, чтобы в индивидуальном порядке узнать о возможности «кредитных каникул».

Что касается ипотеки, то в соответствии с законом у граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть возможность взять «ипотечные каникулы», приостановив выплаты по ипотеке или снизив размер платежей на срок до полугода.

Что касается предпринимательской деятельности, то, согласно п. 3 статьи 401 ГК РФ, «если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств».

В конце марта парламент принял закон, разрешающий правительству вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве «в исключительных случаях, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля».

Обложка: Фото Петр Ковалев/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/chto-takoe-chs-chp-samoizoljacija-i-karantin-114596