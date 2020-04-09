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Британская монархия, эпидемия и восторги либералов

08:59. 9 апреля 2020 318 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Любимый политический деятель российских либералов – британская королева. Никогда не задумывались, почему? Мировая «премьера» коронавируса дает новую пищу для размышлений. Дело в том, что после выступления Елизаветы II, которое продлилось всего 4 минуты 13 секунд и не несло в себе ничего, кроме общих слов и фраз, вся либеральная общественность соревновалась друг с другом в выражении того, что иначе как «верноподданические чувства» и не назвать.
Восторги по поводу выступления королевы, перемежались у либералов и навальнят со сравнениями речи глав Британии и главы России. Разумеется – в пользу Ее Величества.
В очередном выпуске видеоблога решил подумать над тем, почему сторонники свободы (либералы) так любят и так восхищаются монархией и монархом.
И почему эта монархия и монах всегда ТОЛЬКО БРИТАНСКИЕ.

 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/britanskaja-monarhija-jepidemija-i-vostorgi-liberalov-114599

Метки: блог, Видео

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12985 7983
    Maleos 9 апреля 2020 в 9:44

    “Мировая «премьера» коронавируса дает новую пищу для размышлений.” – Вот тут еврейчик Стариков прав! Сойдёт любое фуфло, в т.ч. и звиздёж про бабу Лиззард – лишь бы не о главном: голосовании о поправках. Как говорят жыды о гоях в “Катехизисе еврея в СССР”: “Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам”…

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  • 8844 3253
    nikolay 9 апреля 2020 в 12:12

    Чем привлекает Англия? Она не выдаёт никому миллионеров со своей территории.Запросы стран о выдаче игнорирует.

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  • 8844 3253
    nikolay 9 апреля 2020 в 12:27

    Началось? Кремль обнуляет золотой запас. (Золото летит в Англию, вывоз перед бегством евреев).
    https://www.youtube.com/watch?v=bHAv5qUYw8w

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