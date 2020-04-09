Британская монархия, эпидемия и восторги либералов

Любимый политический деятель российских либералов – британская королева. Никогда не задумывались, почему? Мировая «премьера» коронавируса дает новую пищу для размышлений. Дело в том, что после выступления Елизаветы II, которое продлилось всего 4 минуты 13 секунд и не несло в себе ничего, кроме общих слов и фраз, вся либеральная общественность соревновалась друг с другом в выражении того, что иначе как «верноподданические чувства» и не назвать.

Восторги по поводу выступления королевы, перемежались у либералов и навальнят со сравнениями речи глав Британии и главы России. Разумеется – в пользу Ее Величества.

В очередном выпуске видеоблога решил подумать над тем, почему сторонники свободы (либералы) так любят и так восхищаются монархией и монархом.

И почему эта монархия и монах всегда ТОЛЬКО БРИТАНСКИЕ.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/britanskaja-monarhija-jepidemija-i-vostorgi-liberalov-114599