Британская монархия, эпидемия и восторги либералов
Любимый политический деятель российских либералов – британская королева. Никогда не задумывались, почему? Мировая «премьера» коронавируса дает новую пищу для размышлений. Дело в том, что после выступления Елизаветы II, которое продлилось всего 4 минуты 13 секунд и не несло в себе ничего, кроме общих слов и фраз, вся либеральная общественность соревновалась друг с другом в выражении того, что иначе как «верноподданические чувства» и не назвать.
Восторги по поводу выступления королевы, перемежались у либералов и навальнят со сравнениями речи глав Британии и главы России. Разумеется – в пользу Ее Величества.
В очередном выпуске видеоблога решил подумать над тем, почему сторонники свободы (либералы) так любят и так восхищаются монархией и монархом.
И почему эта монархия и монах всегда ТОЛЬКО БРИТАНСКИЕ.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Когда отмечать День Победы над Японией
- «Гумпомощь» Вашингтону и отказ вывозить своих
- Биологическое оружие, Лукашенко и уроки истории
- Кому нужна новая «великая депрессия»
- О мерах, предложенных президентом России
- Генезис Второй мировой — геополитика «царя горы»
- Должна ли Россия помогать Италии
- Новый мировой кризис 2020 и уроки истории
- Новые вызовы 2020 и скрытые угрозы экономике
- Кто против Путина и поправок в Конституцию
Источник: https://nstarikov.ru/britanskaja-monarhija-jepidemija-i-vostorgi-liberalov-114599
“Мировая «премьера» коронавируса дает новую пищу для размышлений.” – Вот тут еврейчик Стариков прав! Сойдёт любое фуфло, в т.ч. и звиздёж про бабу Лиззард – лишь бы не о главном: голосовании о поправках. Как говорят жыды о гоях в “Катехизисе еврея в СССР”: “Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам”…
Чем привлекает Англия? Она не выдаёт никому миллионеров со своей территории.Запросы стран о выдаче игнорирует.
Началось? Кремль обнуляет золотой запас. (Золото летит в Англию, вывоз перед бегством евреев).
https://www.youtube.com/watch?v=bHAv5qUYw8w