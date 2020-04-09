Главная » Невероятное в мире

Больного коронавирусом премьера Британии выписали из палаты интенсивной терапии

23:30. 9 апреля 2020 113 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Больного коронавирусом премьера Британии выписали из палаты интенсивной терапии | Русская весна

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона перевели из реанимационного отделения сегодня вечером.

Это свидетельствует об улучшении самочувствия главы британского парламента. 

Об этом сообщает The Daily Mail.

«Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления», — заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, который заменял Джонсона на должности премьера во время обострения болезни. 

Сегодня утром Рааб сообщал, что Джонсон все еще находится в реанимации, однако его состояние лучше, чем накануне. Однако по словам главы британского МИДа, он лично не общался с Джонсоном, чтобы позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. 

«Могу ли я начать с обновленной информации о премьер-министре — он все еще находится в реанимации, но он продолжает делать позитивные шаги вперед, и пребывает в хорошем настроении», — отметил Рааб.

После того, как его состояние ухудшилось, Борис Джонсон три дня провел в отделении интенсивной терапии, где оказался из-за коронавируса. Сейчас он продолжает восстановление в больнице Святого Томаса в центре Лондона.

Напомним, перед тем как угодить в больницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся уже в реанимации с коронавирусом, работал и даже принимал участие в видеоконференции правительства, вместо того чтобы соблюдать постельный режим.

Читайте также: Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти, — WSJ

Источник: https://rusvesna.su/news/1586463476

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Доказано: коронавирус создан искусственно и является боевым
... подчеркнул, что в Китае больных коронавирусом начали лечить препаратами от СПИД...likely, бесцеремонно применённый британским экс-премьером Терезой Мэй, чтобы повесить ... пострадавших.Нынешняя раздутая эпидемии коронавируса нанесла уже колоссальный вред ...
Новости Украины и Новороссии 26 марта 2020
... не сможет справиться с лечением больных коронавирусом. Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии... должностных лиц, в частности — президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда...
Хроника эпидемии.
...в Красноярском крае обнаружен первый больной коронавирусом. 16 марта правительство России ... первых случая заражения коронавирусом. 30 января премьер Михаил Мишустин подписал ... мер по нераспространению коронавируса. 27 января премьер-министр РФ Михаил ...
Новости Украины и Новороссии 13 марта 2020
....PS. Из прочего.1. Премьер Британии Борис Джонсон призвал готовиться...закрылся последний центр временного размещения больных коронавирусом. Врачи по случаю записила ...«Русской Весне» слухи о наличии больных коронавирусом в Республике. «Информация, озвученная ...
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2020
... при назначении ИВЛ больным коронавирусом в тяжелом состоянии мы...2020 года», — сказал премьер страны Денис Шмыгаль. ... РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ...Экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, — Трамп К оглавлению ...
Коронавирус: обратите внимание на Россию! (Resett, Норвегия).
... малейшем чихе. В Норвегии же больным людям приходилось отчаянно добиваться анализа... к этому ополченцев. И пока премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг (Erna... упреждающим инфекционным контролем нет. Вспышка коронавируса должна стать для Норвегии переломным...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)