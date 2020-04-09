Больного коронавирусом премьера Британии выписали из палаты интенсивной терапии

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона перевели из реанимационного отделения сегодня вечером.

Это свидетельствует об улучшении самочувствия главы британского парламента.

Об этом сообщает The Daily Mail.

«Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления», — заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, который заменял Джонсона на должности премьера во время обострения болезни.

Сегодня утром Рааб сообщал, что Джонсон все еще находится в реанимации, однако его состояние лучше, чем накануне. Однако по словам главы британского МИДа, он лично не общался с Джонсоном, чтобы позволить ему сосредоточиться на выздоровлении.

«Могу ли я начать с обновленной информации о премьер-министре — он все еще находится в реанимации, но он продолжает делать позитивные шаги вперед, и пребывает в хорошем настроении», — отметил Рааб.

После того, как его состояние ухудшилось, Борис Джонсон три дня провел в отделении интенсивной терапии, где оказался из-за коронавируса. Сейчас он продолжает восстановление в больнице Святого Томаса в центре Лондона.

Напомним, перед тем как угодить в больницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся уже в реанимации с коронавирусом, работал и даже принимал участие в видеоконференции правительства, вместо того чтобы соблюдать постельный режим.

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