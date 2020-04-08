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В блокадном Лениграде были спекулянты. В России во время пандемии есть Навальный, Соболь и Васильева.

19:58. 8 апреля 2020 180 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

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Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и представляет собой беспримерный подвиг советских людей. Были ли в условиях блокады обжиравшиеся деликатесами? Да были. Но не военное и партийное руководство, как принято считать в среде либералов, а обычные спекулянты, рвачи и воры, наживавшиеся на людском горе:

- За 900 дней блокады сотрудники аппарата БХСС изъяли у спекулянтов: 23 317 736 рублей наличными, 4 081 600 рублей в облигациях госзайма, золотых монет на общую сумму 73 420 рублей, золотых изделий и золота в слитках – 1255 килограммов, золотых часов – 3284 штуки. По линии ОБХСС к уголовной ответственности было привлечено 14545 человек. Для сравнения: в 1943 году стоимость истребителя Як-3 или танка Т-34 составляла 100 000 рублей. Статья полностью: https://hystory.mediasole.ru/millioneryvory_blokadnogo_leningrada

Но времена меняются, а люди - нет. Кардиолог-реаниматолог Московской ГКБ №15 им. Филатова Ирина Ильенко пишет:

- Когда встал выбор, сколько будет длиться смена — 12 часов или 24, мы выбрали 12. Кто-то, правда, работает сутками. Как это возможно — не представляю. Решение работать в новых условиях все принимали, естественно, добровольно. Но о том, как именно это будет, изначально можно было только догадываться. Нас предупредили, что один перерыв возможен — попить, перекусить, в туалет сходить, а три или пять — нет, просто потому, что это будет занимать лишнее время и лишний расход защитной формы, и просили к мере такой отнестись с пониманием. Эта же история всех курящих касается. Выходя из красной зоны, ты должен всякий раз снова проходить через шлюз, снимать-надевать костюм, а это время. Полчаса минимум. С учетом поесть — еще больше, отделение «теряет» сотрудника минут на 40, на час. А если скорая в этот момент или умирает кто-то, и на счету каждая секунда? За пару минут, как раньше, вынув изо рта ложку, до пациента не добежишь. Поэтому свое «хочу попить» нужно согласовать с теми, кто остается.

- Больные поступают тяжелые. В разы тяжелее тех, с которыми я работала раньше. На днях осматривали женщину лет 50–60 с Covid-19 без тяжелой сопутствующей патологии, она на кислородной маске, но особо не жалуется: «Да, тяжеловато дышать, но ничего, терпимо». Разговаривает. По рентгену — небольшая пневмония, не критично. Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ. Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли.

Ссылка: https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj-razgovarivaet-a-legkih-u-nego-uzhe-net-vrach-iz-filatovskoj-o-bolnyh-koronavirusom-i-smenah-bez-pereryva/

И паралелльно с такой беспримерной, граничащей с героизмом работой врачей, у нас уже которую неделю скачет и спекулирует на теме коронавируса свора конченых мразей, непрерывно лгущих, вбрасывающих откровенную ложь, раздувающих панику.

До абсурда доходит, врачи вынуждены уже от своего имени, открыто и прямо заявлять, НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ! https://t.me/SergeyKolyasnikov...

 

Все эти упитанные, лоснящиеся от западных грантов рожи, должны оказаться за решеткой. На год, на два, на три, не знаю, это уже следствию виднее, но должны. Потому что у всего должна быть грань, грань человечности и морали, которую эти животные давно пересекли и забыли.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/580046-v-blokadnom-lenigrade-byli-spekulyanty-v-rossii-vo-vremya-pandemii-est-navalnyy-sobol-i-vasileva.html

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15323 417
    Русофил 8 апреля 2020 в 20:09

    Это каким надо быть кретином отмороженным чтоб сравнить сегодня с БЛОКАДОЙ Ленинграда.
    Кретинопатры переплюнули навального.

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    -1
    • 2681 2209
      КБ АлександрРусофил 8 апреля 2020 в 21:13

      Дело в том, что во время коронавируса (и после) будут проворачиваться определённые махинации, так же на него будут много списывать, им прикрывать, поэтому его раздувают до предельно возможных масштабов, кощунственно сравнивая даже с блокадой Ленинграда. Борьба с фейками – своего рода тоже фейк, раздвающий панику. О борьбе с фейками говорится в сто раз больше, чем борьбы с фейками есть на самом деле, и самих фейков тоже. Это конечно не отменяет серьёзности ситуации с коронавирусом и омерзительности распространителей фейкоф, впрочем как и борцов сними… Борются с паникой, которой нет в необходимом объёме, тем самым достигая его (нужный объём паники)… Это всё равно, когда во время фильма внизу экрана то и дело выскакивает напоминание: “реклама табачных изделий запрещена”, рассчитанная на то, чтобы человек вспомнил и закурил во время фильма, бросающий курить так же вспомнил и подумал о сигаретах (возможно закурит)… Ну запрещена и запрещена реклама – зачем об этом говорить – не рекламируйте молча и всё…

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      0
  • 7733 7051
    Stelm 8 апреля 2020 в 20:17

    “Пир во время чумы” это как-то запредельно. Работа такая? Гумновая у вас работа тогда господа. Мораль и совесть как-то параллельно? Ну,это ваш выбор. Только за все в этой жизни придется ответить. Пусть не сегодня и сейчас. Попозже. Но отвечать придется.

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    2
  • 29223 25511
    Вячеслав 8 апреля 2020 в 20:27

    “В блокадном Лениграде были спекулянты…” А на ЯПе завёлся кот и гадит везде, где только вздумает…

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    0
  • 4222 3518
    Женечка 8 апреля 2020 в 20:44

    Охота на ведьм в самом разгаре.
    А что будем делать со спекулянтами, скупившими все товары первой необходимости: маски, бахили, антисептики; а потом продающих все это по заоблачным ценам? С таксистами, задравшими цену на свои услуги во время электроколлапса? С торгующими в завалах чистой водой по 500 рублей за пятилитровку в затопленном Крымске?

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    -1
  • 706 544
    Ольга 8 апреля 2020 в 21:48

    Странный кардиолог-реаниматолог. Вроде и че-то видит и делает, а для нее 24-график за пределами понимания. Жесткая система ограничений, для нее форс-мажер, а ведь она вроде “реаниматор” Впервые увидела тяжелого пациента… И такие мелкие намеки – “Не знаю выживет, нет”. Паника у мед работника? Какой героизм, уважаемый аФтор? Лишь бы болтнуть чего?

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