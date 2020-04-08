Ухань выдыхает, Водка не поможет, Все на картошку! // Галопом по Европам #187

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 1175 заболевших. Всего – 8672, умерли 63, выздоровели 580 пациентов;

- Правительство выделило администрации президента более миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом;

- Трамп обрушился с критикой на всемирную организацию здравоохранения и пригрозил прекратить ее финансирование;

- Из-за пандемии мировой рынок труда переживает тяжелейший кризис со времен второй мировой;

- Пандемия повлияет на мировой рынок еды, предупреждает Продовольственная организация ООН;

- Главком американского ВМФ Модли подал в отставку;

- Агентство Fitch снизило до негативного прогноз рейтингов 15-ти российских банков, среди них Райффайзен, Альфа и Тинькофф;

- Расходы россиян на неделе на минувшей неделе упали почти вдвое;

- В Брянске завели уголовное дело против местной религиозной организации – церкви христиан веры евангельской;

- МЧС предостерегает: не нужно использовать водку как антисептик.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1AKU-BQ8ngQ