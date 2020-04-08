Ухань выдыхает, Водка не поможет, Все на картошку! // Галопом по Европам #187
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 1175 заболевших. Всего – 8672, умерли 63, выздоровели 580 пациентов;
- Правительство выделило администрации президента более миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом;
- Трамп обрушился с критикой на всемирную организацию здравоохранения и пригрозил прекратить ее финансирование;
- Из-за пандемии мировой рынок труда переживает тяжелейший кризис со времен второй мировой;
- Пандемия повлияет на мировой рынок еды, предупреждает Продовольственная организация ООН;
- Главком американского ВМФ Модли подал в отставку;
- Агентство Fitch снизило до негативного прогноз рейтингов 15-ти российских банков, среди них Райффайзен, Альфа и Тинькофф;
- Расходы россиян на неделе на минувшей неделе упали почти вдвое;
- В Брянске завели уголовное дело против местной религиозной организации – церкви христиан веры евангельской;
- МЧС предостерегает: не нужно использовать водку как антисептик.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
“В России за сутки плюс 1175 заболевших. Всего – 8672, умерли 63, выздоровели 580 пациентов…” Врут и стращают, как дышат… А не пора ли не мозги людям затирать, а правду о смертности выложить?
Все те умершие, как пить дать,- имели хронические заболевания и “запенсионный” возраст… С таким же успехом можно сообщать, что те померли от простого гриппа – от него смертность почти такая же, но кому-то выгодно держать общество в страхе…
Когда люди боятся, они охотно выполняют волю того, кто их запугивает.
Т.к. злу присущ паразитизм, для удовлетворения своих все более растущих потребностей оно (Зло) пытается вмешиваться в системы, построенные на Добре, и при помощи того же страха управлять житями и даже людьми. Страх это чувство, поэтому действует на уровне Души. У Человека развит Дух, который управляет Душой, поэтому он не подвластен страху. Зло, построенное на страхе, само боится Человека.
Когда начинают обещать светлое будущее, значит, пора откладывать на «чёрный» день…
Водка в лучшем случае 40 градусов. Но реально меньше. Для вируса губительна спиртовая дезинфекция 60-70 градусов. У нас на работе такая есть,сам ей пользуюсь. А водка так,для самоуспокоения…