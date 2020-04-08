Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что жительница столицы получила обширные ожоги лица из-за того, что попыталась сварить яйца в микроволновой печи. Пострадавшая госпитализирована, с ней работают медики.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какие продукты нельзя готовить и даже подогревать в микроволновке.

Эксперт предупредила, что прежде всего в микроволновой печке не следует варить яйца и кипятить воду.

— Принцип нагревания пищи в СВЧ-печи заключается в том, что микроволны передают энергию воде, которая содержится в тех или иных продуктах.

Опасно доводить до кипения даже обычную воду. Ведь она вскипает не как в чайнике, в котором подогревается дно, нагретая жидкость поднимается вверх, а на ее место приходит более холодная.

В микроволновке нагрев всей массы воды равномерен, ее температура поднимается одновременно во всех точках, и выделение кислорода за счет нагрева — вскипание — происходит мгновенно, подобно взрыву.

Вода пузырится и выплескивается, можно получить ожоги, — рассказала Соломатина.

Эксперт объяснила, что в яйце, которое готовят в микроволновой печи, влага при закипании, как и любая вода, превращается в пар. До определенного момента прочная скорлупа сдерживает растущее давление изнутри, но в любой миг она может лопнуть — яйцо взорвется, как граната.

Врач заметила, что взорваться после нагрева в микроволновке может плотно закрытая емкость и любой продукт, имеющий плотную цельную оболочку.

По ее словам, обдать липкой кипящей массой могут, например, перегретые и лопающиеся ягоды смородины, винограда или даже обычные яблоки. По словам диетолога, при закипании сока они могут превратиться в подобие «фруктовой бомбы» и причинить ожог. Специалист посоветовала запекать яблоки в духовке, либо делать перед приготовлением надрезы на кожуре.

Елена Соломатина отметила, что многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства и даже превращаются в яд:

— Витамин С при нагревании разрушается. Поэтому по какой-либо причине сильно нагревать ягоды и фрукты я не рекомендую. Нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

Нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Поэтому не надо пытаться в микроволновке жарить семечки, они не будут полезны.

Диетолог также предостерегла от быстрого разогрева в микроволновой печи «слишком холодных» салатов из зелени и корнеплодов. Она пояснила, что полезные растения — шпинат, петрушка, сельдерей, щавель, свекла, редис, морковь и прочие — содержат нитраты, которые используются в качестве удобрений.

При нагреве нитраты превращаются в нитрозамин — органическое токсичное соединение, канцероген. Именно поэтому, по словам Соломатиной, в микроволновку не следует ставить стакан переохлажденной диетической колы, чтобы «слегка согреть и не простудиться».

— Напитки с пометкой «лайт» содержат не сахар, а его химический заменитель, чаще всего это аспартам, — подчеркнула спикер. — При нагреве он переходит в формальдегид, который очень вреден для здоровья. Его можно сравнить с мышьяком.

Это настолько серьезно, что в случае если подобный теплый напиток выпьет маленький ребенок, возможен летальный исход. Признаки — головная боль, головокружение, общая слабость, бледность, тошнота, затрудненное дыхание, кашель, боль в животе, почечная недостаточность.

Врач-диетолог подчеркнула, что напитки с надписью «перед употреблением охладить» следует пить именно охлажденными.

Не следует разогревать грудное молоко для младенца, оно содержит ненасыщенные кислоты, которые видоизменяются.

По мнению Соломатиной, при нагреве в СВЧ-печи погибают полезные бактерии в кисломолочных продуктах, так как разрушаются стенки их клеток. Эксперт также сказала, что не следует быстро разогревать до ощутимо теплой температуры сочную ягоду — помимо гибели витамина С, облучение изменит цельную структуру волокон. То же самое, по словам диетолога, произойдет с грибами.

— Вода, содержащаяся в растительных продуктах, имеющих нежную структуру, при вскипании нарушит последнюю и превратит те же грибы в «кисель». Поэтому размораживать их следует медленно.

Тем более не стоит размороженный при помощи СВЧ продукт, будь то мясо, рыба или что-то другое, охлаждать вновь. Продукт быстро испортится, а отравление рыбой — одно из самых тяжелых, — добавила Соломатина.

Консультант также предостерегла от разогрева в микроволновой печке шоколадных батончиков и импортных конфет: «горячего шоколада» может не получиться, так как в них содержится много химических веществ, при нагреве продукт станет невкусным и, возможно, ядовитым.

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