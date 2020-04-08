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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 апреля 2020

17:01. 8 апреля 2020 12 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ситуация в сирийском Идлибе на трассе М-4

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Божественное наказание



Смешное.
Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман публично заявлял, что заболевание коронавирусом является "божественным наказанием за гомосексуализм".



На днях выяснилось, он сам заразился коронавирусом вместе с женой. Такой себе камингаут.
А Нетаньяху отправили на самоизоляцию.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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