Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 апреля 2020
17:01. 8 апреля 2020 12 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ситуация в сирийском Идлибе на трассе М-4
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Божественное наказание
Смешное.
Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман публично заявлял, что заболевание коронавирусом является "божественным наказанием за гомосексуализм".
На днях выяснилось, он сам заразился коронавирусом вместе с женой. Такой себе камингаут.
А Нетаньяху отправили на самоизоляцию.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com