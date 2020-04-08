Политические игрушки для взрослых. СССР 2, Живой человек, Референдум 2020, поправки в Конституцию РФ

Политические игрушки для взрослых (вместо дел).

Людмила Собко и Алексей Орлов.



Или “Чем бы дитя не тешилось. Лишь бы не плакало”.



Как нам сделать общее дело, если наши мысли растаскивают по разным проектам: «СССР 2», «Живой человек», «Морское право», «За/Против Путина», «Референдум 2020 идти/голосовать/игнорировать/да/нет»…

И мы сидим по разным, как мыши надувшиеся на крупу. Да норовим уколоть своего соплеменника язвительным словом вместо того, чтобы объединиться. А ведь наши враги только этого и ждут.

Мало того, большинство проектов уводящих людей в сторону создают именно они, дабы мы продолжали заниматься чем угодно, только бы не объединились.

Вот и вырастают в нашей жизни различные фейки как грибы под разными громкими названиями с яркими этикетками и фантиками, за которыми пустота, мышиная возня с неимоверным пафосом и раздутой значимостью. Со стороны, кроме крика и песочных куличиков реальных дел не наблюдается. Да и не может быть, ибо наши враги всё хорошо продумали и расставили пешки в правильных позициях, на своём игровом поле, в своей игре.

Играйте взрослые детишки, играйте. Интересно, что будет на ваших гробовых плитах написано? Здесь лежит «Живой человек», «Гражданин СССР 2», , «Гражданин СССР3», «ЗаПутинец», «ПротивоПутинец»…



А может быть следует задуматься, – Что реально сделать? Как выйти их тупика? И начать жить как хозяин. Построит свои народные производства и обеспечивать себя, свою семью, своё общество, Державу, мир?



Желаю всем ЗДРАВОМЫСЛИЯ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gqx4-WJGbR4