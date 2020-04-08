Ответственность перед детьми

Технический прогресс не только подарил обществу комфорт, но и серьёзно усложнил существующий мир. Люди получили возможность перемещаться на большие расстояния, удалённо общаться друг с другом и постоянно обмениваться информацией. Новые возможности требуют и новых навыков.

Чтобы не утонуть в современной информационной среде – нужно научиться в ней хорошо «плавать», то есть уметь работать с большими объёмами данных: оценивать их, систематизировать, правильно выстраивать свои информационные потоки, уделяя внимание полезному и отказываясь от всего лишнего.

Особенно остро этот вопрос стоит перед детьми, которые сегодня с малых лет растут в окружении бесчисленных гаджетов и экранов. Для многих из них виртуальное пространство уже стало таким же реальным, как и наш обычный мир. То, что происходит в Интернете, в социальных сетях часто увлекает их даже больше, чем события в своей родной школе или во дворе дома.

При этом современный Интернет представляет собой отнюдь не безопасную среду. Количество различной деструктивной информации зашкаливает, а единственным барьером на её пути служит психика самого человека. Умеет ли он читать «между строк» и критически анализировать яркие визуальные и музыкальные образы? Понимает ли, что никакая информация не проходит бесследно для сознания, или верит в миф о существовании «развлекательного контента»? Знает ли технологии информационных войн и манипуляции массами?

Всё это не праздные вопросы, а одни из самых важных и актуальных. Если взрослый человек в некоторой мере защищён от информационных угроз, так как он может опереться на свой жизненный опыт и на уже сформированные взгляды, то дети в этом плане практически беззащитны. У них ещё нет нужных навыков, нет необходимой базы знаний, нет устойчивого ценностного стержня, который мог бы служить опорой. Зачастую нет даже сильного характера, чтобы противостоять соблазнам и контролировать свою эмоциональность. Они в силу возраста доверчивы, любопытны и подвержены воздействию извне.

Они такими и должны быть – ведь они дети! Но в современном мире они одновременно и объекты влияния. На них устремлены взоры корпораций, которые видят в подрастающих поколениях будущих клиентов и потребителей. За их внимание воюют тысячи профессиональных маркетологов и политтехнологов, у каждого из которых по несколько высших образований в сфере психологии, социологии и других наук. Их сознание интересует всевозможных пропагандистов, работающих на иностранные или надгосударственные структуры.

Поэтому все адекватные психологи, учителя и просто думающие люди настойчиво рекомендуют родителям контролировать взаимодействие детей с Интернетом, обращать внимание на то, какую музыку они слушают, какие фильмы смотрят, какие сайты посещают, с кем дружат в социальных сетях, что публикуют в своей новостной ленте и так далее. Это необходимо делать, но этого явно недостаточно.

Контролировать и указывать можно ребёнку 5, 8, 10-ти лет, но с подростком такая стратегия уже не сработает. Его жизнь в большей степени зависит от него самого, и он должен сам принимать решения и нести за них ответственность, в том числе в сфере того, что смотреть, читать, познавать, с кем общаться, какие цели себе ставить и куда направить свои мысли.

А это значит, что к подростковому возрасту родители должны дать ребёнку все необходимые инструменты для входа в самостоятельную жизнь, и в том числе, научить его взаимодействовать с виртуальным пространством: дать понимание, как оно устроено, какие там законы, как извлекать пользу, и как избегать опасностей, кто друг и кто враг.

Этим знаниям и навыкам сегодня не обучает ни школа, ни институт, ни творческий кружок по информатике. Научить этому своих детей могут только сами родители, а для этого они должны очень хорошо знать специфику процесса и сами обладать глубоким пониманием и необходимыми умениями. Начиная от выбора полезного мультфильма для своего ребёнка и заканчивая возможностью объяснить, какие цели преследует тот или иной популярный блогер, музыкант, режиссёр или продюсер, как выстроена система создания и продвижения контента.

В рамках проекта «Научи хорошему» разработан учебный курс «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры», который мы предлагаем изучить в ходе двухмесячного онлайн-марафона под названием «Осознанное восприятие информация». Марафон проходит регулярно на базе групп в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и состоит из 20 теоретических и 20 практических заданий, в ходе выполнения которых вы:

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Ввод в тему для участников марафона:

Источник: https://whatisgood.ru/theory/soviet/otvetstvennost-pered-detmi/