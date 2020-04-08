Немного о текущем моменте.

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Общество изобилия порождает и изобилие свободного времени, которое хоть, по идее, и предоставляет возможность для осмысленной организации жизни, в действительности же лишь ещё сильнее способствует проявлению экзистенциального вакуума.
Внимание!
С 8 по 16 апреля жиды празднуют сатанинский пейсах. В этом году они собираются совершить жертвоприношения. Будьте бдительны! Не смотрите прямые трансляции жидоновостей.
“Как бывают люди преступные среди своего общества, так есть и народ преступник среди обществ народов.
Имя этому народу – Израиль”.
Н.В.Марков. Лик Израиля, 1938 год.
Вы своим примером доказали ,что жиды лучшие и выбрали Зе пучеглазого нарика.Хитрые ,всем не рекомендуете ,а сами выбрали и теперь кайфуете -заводы порезали ,все танцуете и пляшете ,да галушки вкусные жуёте .Даже вирус вас ,не имеющих больниц и лекарств ,стороной обходит,меньше всех зараженных,жиды своих не трогают??