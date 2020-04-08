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Немного о текущем моменте.

10:38. 8 апреля 2020 199 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

  О жизни в карантине. Улыбнуло.

Источник: https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TMs2rkouqywzYPQSvdhwYcOFLRd2XNincLEJyNx_Yd-FXQA-IRQa&q=+&oq=+&aqs=chrome.1.0j46j69i57j0.5063j0j8&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Метки: Жизнь, здоровье

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8837 3250
    nikolay 8 апреля 2020 в 11:57

    Внимание!
    С 8 по 16 апреля жиды празднуют сатанинский пейсах. В этом году они собираются совершить жертвоприношения. Будьте бдительны! Не смотрите прямые трансляции жидоновостей.
    “Как бывают люди преступные среди своего общества, так есть и народ преступник среди обществ народов.
    Имя этому народу – Израиль”.
    Н.В.Марков. Лик Израиля, 1938 год.

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    1
  • 7945 6379
    марина 8 апреля 2020 в 12:46

    Вы своим примером доказали ,что жиды лучшие и выбрали Зе пучеглазого нарика.Хитрые ,всем не рекомендуете ,а сами выбрали и теперь кайфуете -заводы порезали ,все танцуете и пляшете ,да галушки вкусные жуёте .Даже вирус вас ,не имеющих больниц и лекарств ,стороной обходит,меньше всех зараженных,жиды своих не трогают??

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