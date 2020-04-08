Мир дальнего космоса

В канун Дня космонавтики, 12 апреля, «Роскосмос» получил от президента подарок – он назначил в его Наблюдательный совет Дм. Медведева. Это новая загадка, новые недоумения… Но, может, Медведев откроет нам тайну того, зачем бывший руководитель администрации президента С. Иванов спрятал от всех положительные заключения независимых экспертиз по оценке важности для страны плавучего космодрома «Морской старт»? Быть может, он докопается – почему последние 30 лет деньги за пуски российской ракеты-носителя «Протон» получают и распоряжаются не наши производители, а офшорная фирма с американскими сотрудниками? Наконец, зачем начальник «Роскосмоса» Рогозин присваивает себе идеи создания уникальных космических ракет, когда они уже были спроектированы несколько лет назад, а их создатели подверглись уголовным преследованиям?

Об этом накануне Дня космонавтики разговор главного редактора «АН» Андрея УГЛАНОВА с генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Сергея Королёва с 2007 по 2014 год, членом Российской академии наук Виталием Александровичем ЛОПОТОЙ.

– ВИТАЛИЙ Александрович, позвольте поздравить вас с наступающим праздником – Днём космонавтики. Быть может, вы знаете, зачем президент Путин 3 апреля подписал указ о том, что в Наблюдательный совет «Роскосмоса» вводится Дмитрий Медведев? Меня, признаться, это сообщение повергло в шок. В 2015 году, будучи председателем правительства, он вёл заседание по утверждению программы развития гражданской авиации до 2025 года. Программу представлял тот самый Рогозин. В ней был один самолёт – злополучный «Суперджет». Других самолётов «псевдопатриот» Рогозин не знал. Не знал про них и Медведев – про Ту-334, Ил-114, Ил-96, Ту-214… Не хочу использовать ненормативную лексику, но ни Рогозин ничего не смыслил в самолётах, ни Медведев ничего не понимает в ракетостроении. Медведев на том совещании в 2015 году спросил: «Есть ли у кого вопросы?» Но даже Рогозин смотрел в стол. Наверное, понимал, что совершается подлость. И вот – «в космос» посылают Медведева. Это что значит?

– Вы прекрасно подобное наблюдали в авиационной промышленности, как мы теряли свои технологии. Многие профессиональные конструкторы и учёные называют это цивилизационным преступлением против нашей страны. Конечно, я не буду обсуждать, кого назначили в Наблюдательный совет. Я всегда занимался профессиональной подготовкой результативных технических решений, определением причинно-следственных цепочек, обеспечивших конкурентное преимущество России. Поэтому не случайно давал заключения и по морскому космодрому, и по целому ряду других стратегических решений, связанных с космической техникой. Это были не индивидуальные действия. Я собирал ветеранов и профессионалов, от бывших министров и секретаря ЦК КПСС О. Бакланова, известных академиков и учёных, до проектантов, рядовых конструкторов и испытателей. Все мы и готовили общие выводы.

– Вы руководили РКК «Энергия» с 2007 по 2014 год. Вы вывели фирму на безубыточность, но случилась история со знаменитым «Морским стартом». Сегодня этот плавучий космодром, единственный в мире, прибыл из США во Владивосток. Завершена задуманная вами операция, и Россия стала единственным владельцем уникального, сверхтехнологичного технического сооружения. Но вы в результате «огребли» уголовное дело, вас уволили и даже сажали на тюремный браслет. Что за хрень?

– Напомню, что «Морской старт» – это не случайное создание. Оно стало эволюционным развитием ракетно-космических технологий, великого наследия, которое мы получили от школы Королёва–Глушко, от ракетно-космической системы «Энергия-Буран». Скажу, к примеру, что эффективность выведения полезной нагрузки американскими шаттлами не превышала двух процентов. Это отношение полезной нагрузки к стартовой массе ракеты. Наша ракета «Энергия» вывела в первых двух пусках полезную нагрузку, которая составляла 4, 4%! Мы создали ракетно-космическую систему в два раза эффективнее американской.

В РКК «Энергия» мы сделали всё для того, чтобы сохранить школу и применить технологии комплекса «Энергия-Буран» в «Морском старте». Получился мобильный космодром, который создан на лучших российских ракетно-космических технологиях. Как признаёт успешный бизнесмен Илон Маск, это лучший космодром, снабжённый лучшей ракетой всех времён!

– Ракета «Зенит» создана из ускорителя системы «Энергия-Буран». В советское время было принято решение производить её в Днепропетровске. В ней 90% российских технологий и компонентов. И сегодня нет проблем производить аналогичную ракету.

Американцы не случайно участвовали в реализации нашей идеи создания морского космодрома. Они хотели «прощупать» наши технологии, понять, где они отстают. И уже на 3-й год создания комплекса, получив доступ к нашей документации и не дожидаясь начала пусков, приняли решение банкротить проект. Наши права удалось отстоять в судах Европы и США, потому что космодром обеспечивал технологическую устойчивость для 78 ракетно-космических предприятий нашей страны. Это стратегические технологии. Кстати, проект был признан Всемирным банком реконструкции и развития лучшим коммерческим проектом XX века. Напомню, что правительство США и Норвегии экономически помогали своим компаниям «Боинг» и «Кварнер», участвующим в проекте. А вот Россия и Украина не дали проекту ни копейки бюджетных средств. РКК «Энергия» реализовывала его ради сохранения стратегических технологий. Прежде всего сверхтяжёлых двигателей с тягой 800 тонн (НПО «Энергомаш»). Тем не менее чиновники вдруг начали последовательно «Морской старт» уничтожать.

– Американские чиновники или российские?

– Американские действовали в рамках своих законов и только пытались безуспешно банкротить.

– А наши чиновники, это кто такие?

– Первое отрицательное отношение к этому проекту проявилось от руководителя Федерального космического агентства В. Поповкина. К сожалению, он умер. Он был хорошим инженером, но откровенно мне сказал: «Виталий, мне не нужен твой «Морской старт» – это готовый космодром, а мне нужен новый. Если я строю, я нужен всем». Кроме этого массированная атака пошла от Центра Хруничева, от чиновников, которые возглавляли в разное время «Роскосмос». Все они проявились в ТВ‑передаче «Человек и закон», куда, похоже, были проплачены очень большие деньги для публичной критики морского космодрома.

А космодром был действительно уникальный – космодром-робот. Мы его выкупили из банкротства. Не буду говорить обо всех шагах, предпринимаемых дипломатами. Но спасибо С. Кисляку, нашему послу в США, нашим службам и юристам, которые способствовали возвращению космодрома его идеологам. В результате мы выкупили космодром за 155 миллионов долларов (в 2014 году он был оценён в 2 миллиарда долларов). При этом портфель заказов был на 20 пусков (это 5–6 лет устойчивого и прибыльного бизнеса). По 15 пускам были внесены авансы (около 250 миллионов долларов), а сумма общего портфеля заказов составила более полутора миллиардов долларов. Оставалось делать ракеты и запускать. Но, когда мы выкупили космодром, чиновники встали в единый строй противников проекта. Нужно было получить одобрение совета директоров РКК «Энергия» на привлечение кредитных средств для организации опережающего производства ракет. Руководитель «Роскосмоса» потребовал, чтобы члены совета директоров голосовали против.

– Поповкин? Но председателем совета директоров РКК «Энергия» был нынешний руководитель «Курчатника», друг президента Путина М. Ковальчук, и членом совета директоров – нынешний заместитель Рогозина – Фролов.

– Ковальчук недолго был председателем совета директоров. Из-за занятости в «Курчатнике» и под давлением Рогозина он вышел из состава совета. Фролов членом совета не был, но возглавлял межведомственную рабочую группу «Роскосмоса» и вместе с его подчинёнными сфабриковали оговаривающие РКК «Энергия» и проект «Морской старт» документы, специально исказив их реальную деятельность.

– Хочу дать пояснение. «Морской старт» – это готовый космодром, который забрасывал на орбиты готовые ракеты, как пирожки. А всей публике, которая собралась тогда при «Роскосмосе», было нужно пилить госбюджет.

– Оговор был оформлен в виде протокола рабочей группы «Роскосмоса», это более 100 страниц лжи, подписанных О. Фроловым. С сопроводительным письмом В. Поповкина его направили в правоохранительные органы с просьбой привлечь меня к уголовной ответственности.

– Одним словом, измена сегодня, как всегда, на самом верху.

– В феврале 2013 года я обратился к В. Путину с просьбой организовать объективную проверку РКК «Энергия» с проектом «Морской старт» и лично передал ему письмо. В результате начиная с апреля 2013 года были организованы объективные проверки РКК «Энергия» Счётной палатой РФ, независимым аудитом, экспертизой правительства РФ с выпущенной директивой и пр. Поручение В. Путина исполняла Э. Набиуллина, в то время его помощник. Представленные документы проработаны Экспертным управлением АП РФ, и перед уходом в Центробанк она написала доклад с положительным заключением поддержки РКК «Энергия» и проекта «Морской старт». Оставалось получить заключение от «Роскосмоса». Но Рогозин с Поповкиным их так и не прислали в администрацию президента. Набиуллина написала жёстко-требовательное письмо Рогозину, чтобы документы рабочей группы были срочно представлены. Но, так и не получив их, была вынуждена в положительном заключении президенту Путину о поддержке РКК «Энергия» сделать приписку: окончательное решение необходимо принять после анализа документов рабочей группы.

– То есть у Рогозина, получается, руки-то «по локоть в крови»?

– Далее Э. Набиуллину сменил А.Р. Белоусов, опытный профессионал-экономист, ныне вице-премьер правительства России. Он также подготовил с Экспертным управлением объективное положительное заключение и доклад президенту РФ. Однако тогдашний руководитель администрации президента РФ С.Б. Иванов запретил представлять его адресату. Подготовленные документы (исполнитель – Экспертное управление АП РФ) сданы в архив.

– Охренеть-не-встать! Официальные документы на имя президента страны, которые были подготовлены по его же указанию, были Ивановым спрятаны и, если судить, что прошло уже семь лет, – просто уничтожены?

– В РКК «Энергия» и у меня сохранились копии многих документов высшего государственного уровня, свидетельствующие о господдержке и важности проекта для страны.

– Давайте пошлём их нынешнему главе администрации президента Антону Эдуардовичу Вайно, в Следственный комитет, в Генпрокуратуру и опубликуем. Это ж надо, красавец «Морской старт» прибыл во Владивосток, а тени прошлого продолжают коптить небо. Сегодня, я слышал, они обвиняют вас в нанесении ущерба уже не в десятки миллионов рублей, а в 9 миллиардов?

Руководителем этого показательного, устрашающего других учёных и конструкторов процесса, насколько я знаю, является генерал-майор юстиции В. Костин. Остаётся надеяться, что его бывший начальник, ныне генеральный прокурор Игорь Краснов поможет вам в поиске истины.

Но вернёмся к «Морскому старту». У него есть будущее? Говорят, украинцы и американцы выпотрошили его, забрали свою «начинку»?

– Американцы выпотрошить не могли, потому что на «Морском старте» было всего две их антенны спутниковой связи, через которые мы перебрасывали телеметрию. Собственности «Южмаша» тоже практически не было, а телеметрическое оборудование, которым они пользовались, не представляет большой ценности.

Восстановить космодром можно быстро, если это профессионально организовать. В 2013–2014 годах мы подготовили программу развития отечественного ракетостроения среднего и сверхтяжёлого класса с использованием морского космодрома. В программе мы не меняли название РН «Энергия» как технологической основы. Это позволяло экономить средства при проектировании, использовать разработанные и испытанные компоненты, узлы, агрегаты и системы, имеющие лётную квалификацию.

– Это из той самой «Энергии», на которой мы забрасывали «Буран»?

– Да. Для «Морского старта» использовалась одномодульная ракета «Энергия-1». Сегодня при Рогозине её назвали «Союз-5» и ведут разработку якобы с нуля.

– То есть Рогозин, у которого руки «по локоть в крови», опять сочиняет про его озарение и новую ракету? Оказывается, она уже была спроектирована?

– Проработки и проектные облики всей необходимой линейки ракет были сделаны в 2008–2011 годах. Это были глубоко продуманные конкурентные решения. Конкретно – сверхтяжёлая ракета – «Энергия-5, 6, 7» в зависимости от количества модулей, используемых в пакете первой ступени. И соответствующей грузоподъёмности до 100 тонн и более.

– Как только заменят ржавые гайки на «Морском старте», можно будет и ракету новую устанавливать, которая была спроектирована ещё в вашу бытность?

– Да, но инфраструктура производства ракет должна быть раньше. В 2011–2012 годах на Правительственной комиссии было принято решение об интегрированной структуре РКК «Энергия». Туда вошли НПО «Энергомаш» – на первом этапе, «ЦСКБ-Прогресс» с самарским кустом предприятий – на втором. На следующем этапе планировалось включить завод ПО «Красмаш». Этот завод лет на 30 современнее украинского «Южмаша». В такой кооперации нам не было бы равных на мировом рынке. Но как раз это решение и было заблокировано в «Роскосмосе».

– Как говорили раньше – «пятая колонна» развернулась у нас в секретных фирмах во всю мощь! Конкретно – «организованная группа» во главе с Рогозиным и Фроловым, который сегодня его заместитель. Они делают всё, чтобы окончательно угробить тот технологический прорыв?

– Цивилизационный и репутационный ущербы наносятся отрасли уже третье десятилетие, при целом ряде руководителей, пытавшихся рулить космической отраслью. В последние годы для этого активно и агрессивно используют правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет РФ. Я это хорошо прочувствовал на себе за последние семь лет уголовного преследования. Оговорить способны любого человека и искуснейшим образом увести расследование от истины. Например, в последние дни мне после шести лет предварительного следствия представили новое обвинение из 33 страниц лжи, сфабрикованной вокруг приобретения «Морского старта». А космодром морского базирования уже прибыл на Дальний Восток в порт Славянка. Его использование для отработки технологий по созданию сверхтяжёлых носителей существенно уменьшит сроки создания и планируемые расходы бюджетных средств (более полутора триллионов рублей).

– Виталий Александрович, вы человек не современный. Ваши слова об уменьшении затрат и расходов вас же и губят! Таким, как Рогозин и Фролов вместе с их покровителями, как раз нужны расходы. Нужно пилить бюджеты, а вы по старинке считаете, что нужно экономить.

Меня вот что волнует – есть прекрасный ракетоноситель «Протон». Многие десятки лет он доставляет грузы в космос. Такого нет ни у кого, одна болтовня. Каждый год – десяток пусков по 60 миллионов долларов каждый. А деньги где?

– Поправлю. Длительное время, больше 10–15 лет, стоимость этих пусков была примерно 120 миллионов долларов, потом опустилась до 100, а сегодня до 70.

– А куда делись деньги от запусков «Протона»?

– Их получало совместное предприятие, зарегистрированное в офшорной зоне США. 17% в нём принадлежало РКК «Энергия». У ГКНЦ им. Хруничева было 32%. Американская фирма «Локхид» имела контрольные 51%. Эта пусковая компания раньше называлась «Локхид-Хруничев-Энергия» (сотрудники – граждане США), получает и распределяет заработанные деньги. Сейчас она называется ILS. 83% этой компании принадлежит ГКНПЦ им. Хруничева. РКК «Энергия» к управлению и к документам компании никогда не допускалась.

– То есть с деньгами – а это миллиарды долларов, про которые никто ничего не знает, – полный п..ец! Уж не поэтому ли Рогозин год назад объявил, что прекращается выпуск «Протонов». Я предполагаю – спрятать концы в воду, чтобы никто не узнал, куда исчезли деньги. Но как можно закрыть производство «Протонов»? Ракета выводит на орбиту до 21 тонны. Не слишком ли дорого для страны такое хитрожопие – поставить огромную могильную плиту на истории с воровством денег от «Протона»?

– Без комментариев. Мне планы Рогозина не известны.

– Он оказался не рубахой-парнем и прожжённым насквозь русским патриотом. Вот и сегодня разговорами о некоей сверхтяжёлой ракете «Енисей», «Союз-5» уводит страну на обочину технического прогресса.

– За последние 7 лет ни одного прогрессивного технического решения ракетам среднего и сверхтяжёлого класса в «Роскосмосе» не предложено. Все технические решения разработаны в 2008–2012 годы в РКК «Энергия». Также замечу, что не разработано ни одного конкурентоспособного отечественного спутника связи, не появилось ни одного аппарата оптико-электронной и радиолокационной разведки, отвечающей современным требованиям. Предприятия отрасли способны поставлять заказчикам такие аппараты по уровню технологий 20–30-летней давности. На многих предприятиях руководители не имеют соответствующей квалификации. Вот и приходится им перебирать в недоумении старые чертежи... Поэтому давно назрела профессиональная чистка руководства отрасли. Пока время не ушло безвозвратно.

А пока - «Клоуны» наступают. Веселят мир.