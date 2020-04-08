Как и когда Крым стал российским

Ровно 237 лет тому назад был опубликован Манифест Императрицы Екатерины II о присоединении Крыма, полуостров вошёл в состав Российской Империи.

Подробнее об этом — в материале на сайте «Летопись Героев Отечества», о котором я недавно рассказывал.

Источник: Летопись Героев Отечества

Сегодня Крымский полуостров является неотделимой частью Российской Федерации. Это крупный туристический и курортный регион, во времена СССР бывший «Всесоюзной здравницей». У современного россиянина слово «Крым» прочно ассоциируется с отдыхом, морем, солнцем, свежими овощами и фруктами, гостеприимными жителями. Однако в Российской истории положение дел было таким не всегда. Тем важнее нам точно знать дату, когда Крым стал российским. А дата эта — 8 апреля 1783 года. Спасибо за это надо сказать императрице Екатерине II и особенно её приближенному Григорию Потемкину.

Со времени распада Золотой Орды Крымский полуостров являлся источником непрекращающихся проблем для русской земли. Постоянные набеги кочевников регулярно опустошали целые области, оставляли выжженными города. Рабы-славяне непрерывным потоком вливались на невольничьи рынки Востока. И если Казанское и Астраханское ханства удалось присоединить в ХVI веке, то за спиной крымского хана виднелась тень могущественной Османской империи. Этот орешек долго был не по зубам русскому народу.

Многие московские правители подступались к данной проблеме. Были походы русской армии под командованием В.В. Голицына против Крымского ханства 1683-1699 годов. И более поздние военные кампании Петра I. Пытались решить проблему дипломатическими способами. Но особого успеха достигнуто не было.

Не только желанием обезопасить южную границу молодой империи было продиктовано намерение решить проблему Крымского ханства раз и навсегда. Причина повышенного интереса Российской Империи к небольшому кусочку суши была очевидна: свободный доступ к водным путям. России было важно получить порты у теплого моря.

По результатам двух русско-турецких войн сложилась благоприятная международная обстановка для принятия исторического решения, которое сделало Екатерину поистине Великой. Не будем погружаться в детальный анализ военно-политической ситуации, предшествующей историческому событию, попробуем сосредоточиться в нашем повествовании на личностных аспектах принятых решений.

Во многом нетерпеливая Екатерина II, была крайне выдержанной в делах высшей политики. Присоединение Крымского ханства готовилось долго, исподволь. После заключения Кучук-Кайнарджийского мира, ханство получило формальную независимость от Османской империи, отношения с которой у ханов раньше были вассальными. Следующий шаг был подсказан императрице Григорием Потемкиным: с его подачи Россия открыла двери всем христианам, проживающим на территории полуострова. Греки, армяне переселялись в пределы Российской империи, что нанесло серьезный урон экономике Крымского ханства. Внезапно обедневшей татарской знати ничего не оставалось, кроме как затеять смуту. Это был Майдан — в терминологии сегодняшнего дня. Хан был вынужден искать убежище в России (так и хочется написать в Ростове). Бунтовщики запросили помощи у своих «зарубежных партнеров» — Османской империи. Изучая историю, иногда находишь удивительные совпадения с сегодняшним днем!

И в этот момент Российская императрица начала колебаться. Её опасение вызывала возможная реакция европейских стран на присоединение Крыма, опасность общеевропейской войны была отнюдь не призрачной (ничего не напоминает из дня сегодняшнего, уважаемый Читатель?). Она долго не решалась сделать последний шаг.

Международная обстановка, однако, благоприятствовала волевому решению. В это время Великобритания за столом переговоров в Версале подписывала признание независимости Соединенных Штатов. Очередной колониальный передел завершался, некому было активно поддержать Турцию в последующей войне. Все это как раз понимал Потемкин. Он буквально на коленях умолял императрицу проявить решимость. Говорил, что «потомки осудят нас за промедление. Бык тащит колесницу, а не колесница быка». Екатерина с робостью согласилась, но просила держать подписанный манифест в тайне, как можно дольше. Потемкин отбыл на юг.

Россия изготовилась. Пушки заряжены. 8 апреля 1783 года Манифест о присоединении Крыма был обнародован.

Могучую поступь Российской державы было не остановить!