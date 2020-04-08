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Информационной помойке «Новая газета» грозит судебное разбирательство.

14:34. 8 апреля 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Информационной помойке «Новая газета» грозит судебное разбирательство

 

«Новая газета» и её сотрудники продолжают вбрасывать в медиапространство откровенные фейки. В качестве темы используется распространение коронавируса в мире. Авторы материалов либерального СМИ пытаются напугать россиян «драконовскими мерами», якобы принимаемыми российской властью. На этот раз «Новой» придется ответить за вранье перед законом.

Всему виной статья «Свистать всех в казармы», опубликованная либеральным изданием 5 апреля. Авторы текста, ссылаясь на собственные источники в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Заозерск, сообщают о том, что в регионе якобы вводятся «чрезвычайные меры».

В материале «Новой» уточняется, что полицейские и военные патрули будут выявлять нарушителей режима самоизоляции. Уточняется и об «остановке сообщения» между городками губа Нерпичья, губа Лопаткина, губа Малая Лопатка и губа Андреева.

Спустя сутки после появления вброса в редакцию «Новой газеты» пришло письмо, подписанное главой администрации ЗАТО Заозерск И.А. Матизовым. В нем от редакции «Новой газеты» требуют опровергнуть распространенный материал, согласно статье 44 закона №2124-1 «О средствах массовой информации».

Однако в «Новой» не торопятся соблюдать законодательство, согласно которому редакция должна выпустить опровержение в течение 10 дней. В либеральном издании ограничились отпиской, что источник «абсолютно компетентен в области».

Так как «Новая газета» игнорирует призывы администрации Заозерска, следует ожидать разбирательств в суде. Правда в этой ситуации редакцию и автора материала ожидает административная и уголовная ответственность. Согласно статье 207.1. УК РФ, сотрудник «Новой», написавший материал, может быть оштрафован на сумму в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо лишен свободы на срок до трех лет.

Этот арест или штраф станет примером для остальных провокаторов, распространяющих ложь о коронавирусе в России и о действиях российских властей. Возможно, это припугнет спекулянтов, и они перестанут разжигать панику в России.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/579939-informacionnoy-pomoyke-novaya-gazeta-grozit-sudebnoe-razbiratelstvo.html

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