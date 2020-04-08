Это должен бы знать каждый русский, независимо от возраста и образования
09:28. 8 апреля 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Исключительно захватывающее повествование. С совершенно кардинальной ценностью для жителей России и её рубежей.
Радзивиловская летопись – фальшивка и церковный подлог. Авторы фильма прямо именно о церковном не заявляют, однако коли речь идёт о множественном переписывании вручную заведомой фальшивки, то делаться это могло исключительно в монастырях. Каковые, как известно, являются частью церковной системы.
Там же, в монастырях и церквах, эти фальшивки „вдруг” и „обнаруживали”.
Радзивиловская летопись – фальшивка и церковный подлог. Авторы фильма прямо именно о церковном не заявляют, однако коли речь идёт о множественном переписывании вручную заведомой фальшивки, то делаться это могло исключительно в монастырях. Каковые, как известно, являются частью церковной системы.
Там же, в монастырях и церквах, эти фальшивки „вдруг” и „обнаруживали”.
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