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Это должен бы знать каждый русский, независимо от возраста и образования

09:28. 8 апреля 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Исключительно захватывающее повествование. С совершенно кардинальной ценностью для жителей России и её рубежей.

Радзивиловская летопись – фальшивка и церковный подлог. Авторы фильма прямо именно о церковном не заявляют, однако коли речь идёт о множественном переписывании вручную заведомой фальшивки, то делаться это могло исключительно в монастырях. Каковые, как известно, являются частью церковной системы.

Там же, в монастырях и церквах, эти фальшивки „вдруг” и „обнаруживали”.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4963449.html

Метки: история, народ, русский, управление, фальсификация, Фоменко, хронология, царизм, церковь

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