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Единственная в мире самая превосходная и народная система здравоохранения

00:21. 8 апреля 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Северо-корейская официальная пресса хвастается насчет того, что в Северной Корее до сих пор не было заболевших коронавирусом, что доказывает ее неоспоримые преимущества. Даже особо и не скрывается, что это достижение используется в качестве рекламы социализма северо-корейского образца.

Сегодня отмечается 40-летие опубликования Закона о народном здравоохранении.

Газета «Нодон синмун» от 3 апреля в авторской статье подчеркнула, что Закон о народном здравоохранении является прогрессивным и народным кодексом, в котором всестороннее освещены принципы и требования для дальнейшего укрепления и развития системы здравоохранения нашей страны и безупречного решения вопросов здравоохранения.

В статье отмечено нижеследующее.

Жизненность Закона о народном здравоохранении полностью подтверждена в практике преодоления невзгод истории. Благодаря мудрому руководству великих вождей наш Закон о народном здравоохранении всегда являлся надежным фундаментом, позволяющим ярче прославить социалистический строй и стимулировать развитие народного здравоохранения.

Великий вождь и великий руководитель ничего не жалели для жизни и улучшения здоровья народа. Они передали ценное наследство любви к народу – единственную в мире самую превосходную и народную систему здравоохранения. А уважаемый высший руководитель приложил беспрестанные усилия к прославлению этой системы.

Весь мир впал в отчаянную панику и трепещет от страха из-за ущерба от заражения злокачественным вирусом. Несмотря на такую ситуацию, благодаря мудрому руководству нашей партии, считающей охрану и улучшение жизни и здоровья народа важнейшим из государственных дел, и самой превосходной в мире социалистической системе здравоохранения, в нашей стране не зафиксирован ни один больной «COVID-19».

В статье подчеркнуто, что и сегодня никак не изменяется незыблемая воля Трудовой партии Кореи, считающей поднятие отрасли здравоохранения политическим вопросом для сохранения и прославления имиджа социализма нашего образца, важнейшим делом государственного приоритета в любых условиях.

https://vk.com/wall-156278021_12635 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5774410.html

Метки: ким чен ын, кндр, коронавирус, медицина, северная корея

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