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Возможно ли производство в России

09:50. 7 апреля 2020 356 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

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Владимир Боглаев генеральный директор череповецкого литейно-механического завода :

– Десять лет назад у меня были иллюзии, что ошибки в госуправлении будут исправлены; что мы подскажем власти, декларирующей цели, как правильно и быстро их достигать. И власть нас послушает, начнет выполнять свои же указы, которые она озвучивает.

Мне кажется, этот год был для страны уникален тем, что огромное количество людей перестало верить в то, что декларируемые властью цели кем-то будут достигаться.

Я был в этом году на Питерском международном экономическом форуме... Находясь на дискуссионной панели, где выступали господин Силуанов, Кудрин, Орешкин, Набиуллина. От четырех этих уважаемых в своих кругах экономических руководителей я услышал, что они ума не прилагают, каким образом выполнять те указы, которые в мае озвучил господин президент. Они честно сознались, что нет источников, ресурсов и механизмов достижения этих целей.

Принятая на днях кредитно-денежная политика официально закрепила, что да, действительно, они не только это не представляли, но не представляют и в следующих ближайших годах. То есть никто официально не подтверждает, что декларации будут выполняться.

Не верю в то, что мы мирно можем закончить процесс передачи власти. Что-то произойдет. По нашим желаниям или нет – неважно. Важно другое: выжившие в России промышленники – все так или иначе антикризисники.

Мы привыкли жить в перманентном кризисе и стрессе. И те из промышленников, кто дожил до этого, безусловно имеют шанс удержаться в период серьезных бурь и шквалов.

Теперь о единстве страны. На мой взгляд, без создания необходимого объема добавленной стоимости, которая позволяет обеспечить достойный уровень населению всей страны, невозможно поддержание центростремительного движения в стране.

Неизбежно будут центробежные тенденции. Если производство добавленной стоимости будет падать, развал страны неизбежен. Невозможно кормить территорию страны по всему периметру всего объема.

Самое главное, что я понял за последние 12 лет, лишившись иллюзий – это то, что целенаправленная кредитно-денежная политика, которая уничтожает производство добавленной стоимости – это не политика на обогащение отдельных людей. Это политика, целенаправленно действующая для разложения и распада Российской Федерации.

На мой взгляд, единственной возможной объединительной силой, которая может нас всех сплотить, является не бизнес, не интеллект, а желание патриотически настроенных сил сохранить страну хотя бы в тех границах, которые сегодня есть.

Производство добавленной стоимости, национально ориентированная экономика, протекционизм – это все, что нам может позволить найти общий язык и выступать единым фронтом. Спасибо!

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uSCQhs-EOsg&feature=emb_logo

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 29175 25487
    Вячеслав 7 апреля 2020 в 10:01

    Оно просто НЕОБХОДИМО!!! В СССР вон сколько было производств и ни перед кем не прогибались и не таращились на курс валют… Хоть и жили не очень богато, но у всех всё было…

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    4
    • 13614 6678
      BlackCatВячеслав 7 апреля 2020 в 10:19

      И все крупные предприятия принадлежали государству.
      Где же предложение автора статьи передать их предприятия государству?
      Ан нет.
      У него самого дела идут не плохо, судя по финансовой отчётности.

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      3
  • 13614 6678
    BlackCat 7 апреля 2020 в 10:10

    Болгаеву нужно еще пару раз попробовать избраться в президенты России.

    …Если производство добавленной стоимости будет падать, развал страны неизбежен….

    Добавленная стоимость (стоимость, добавленная обработкой) (англ. added value) –

    в системе национальных счетов – разница между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью товаров и услуг, которые были использованы в процессе производства (т.е. в промежуточном потреблении);
    показатель экономический, включающий сумму затрат на заработную плату (доход работающих по найму), а также процент на капитал, ренту и прибыль (предпринимательский доход). Этот показатель широко используется в статистике (а также в налогообложении) для оценки объема производства предприятий и фирм, поскольку не содержит повторного счета.
    Добавленная стоимость — это та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. Рассчитывается как разность между стоимостью товаров и услуг, произведенных компанией (то есть выручка от продаж), и стоимостью товаров и услуг, приобретенных компанией у внешних организаций (стоимость купленных товаров и услуг будет состоять в основном из израсходованных материалов и прочих расходов, оплаченных внешним организациям, например, расходы на освещение, отопление, страхование и т. д.)

    Валовая добавленная стоимость (включающая потребленную в процессе производства стоимость основного капитала, не входящую в состав промежуточного потребления) исчисляется на уровне отраслей как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Суммирование валовой добавленной стоимости всех секторов и отраслей экономики дает валовый внутренний продукт на стадии производства.

    Чистая добавленная стоимость = валовая добавленная стоимость минус потребление основного капитала (амортизация).

    Выпуск товаров и услуг — суммарная стоимость товаров и услуг, являющихся результатом экономической деятельности организации в отчетном периоде.

    Промежуточное потребление — стоимость потребленных товаров (за исключением потребления основного капитала) и потребленных рыночных услуг в течение отчетного периода с целью производства других товаров и услуг.

    Но вот что интересно.

    АО “ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ.
    https://www.audit-it.ru/buh_otchet/3528010612_ao-cherepovetskiy-liteyno-mekhanicheskiy-zavod

    Ликвидность активов в плюсе.

    Итого – на словах – предприятия падают.
    На деле – свое же растет.

    Ложь.

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  • 0 0
    ksonitoo 7 апреля 2020 в 11:32

    К этому нужно идти, нужно прекратить прикрываться и начать действовать

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  • 2224 1626
    Игорь 7 апреля 2020 в 12:32

    России в современном мире нет необходимости в производстве. Чтоб она появилась надо добычу сокращать а борьба идёт за каждый лям барелей вплоть до самораззорения. Сокращать можно и нужно но грамотно строя межреспубликанский рынок и комплексно, не дали квоты на нефть не дадим редкоземы. Сталь нам подрезали мы аллюминий сами подрезали. Цены взлетят и все увидят что вся экономика мира висит на Сибири, а болты хочешь сам точи хочешь у соседа попроси.

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  • 1736 1547
    Дана 7 апреля 2020 в 13:09

    Люди должны чётко усвоить одну истину: Если объявленные цели ПОСТОЯННО не достигаются объявленными средствами, то истинные цели противоположны объявленным.
    Сложно, наверное, для многих.
    Очень наивно думать, что те, кто находится у власти и так долго, “не понимают, что творят”. Очень хорошо понимают, очень неплохо достигают и великолепно вводят нас всех в заблуждение относительно их намерений.

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