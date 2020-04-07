Возможно ли производство в России

Владимир Боглаев генеральный директор череповецкого литейно-механического завода :

– Десять лет назад у меня были иллюзии, что ошибки в госуправлении будут исправлены; что мы подскажем власти, декларирующей цели, как правильно и быстро их достигать. И власть нас послушает, начнет выполнять свои же указы, которые она озвучивает.

Мне кажется, этот год был для страны уникален тем, что огромное количество людей перестало верить в то, что декларируемые властью цели кем-то будут достигаться.

Я был в этом году на Питерском международном экономическом форуме... Находясь на дискуссионной панели, где выступали господин Силуанов, Кудрин, Орешкин, Набиуллина. От четырех этих уважаемых в своих кругах экономических руководителей я услышал, что они ума не прилагают, каким образом выполнять те указы, которые в мае озвучил господин президент. Они честно сознались, что нет источников, ресурсов и механизмов достижения этих целей.

Принятая на днях кредитно-денежная политика официально закрепила, что да, действительно, они не только это не представляли, но не представляют и в следующих ближайших годах. То есть никто официально не подтверждает, что декларации будут выполняться.

Не верю в то, что мы мирно можем закончить процесс передачи власти. Что-то произойдет. По нашим желаниям или нет – неважно. Важно другое: выжившие в России промышленники – все так или иначе антикризисники.

Мы привыкли жить в перманентном кризисе и стрессе. И те из промышленников, кто дожил до этого, безусловно имеют шанс удержаться в период серьезных бурь и шквалов.

Теперь о единстве страны. На мой взгляд, без создания необходимого объема добавленной стоимости, которая позволяет обеспечить достойный уровень населению всей страны, невозможно поддержание центростремительного движения в стране.

Неизбежно будут центробежные тенденции. Если производство добавленной стоимости будет падать, развал страны неизбежен. Невозможно кормить территорию страны по всему периметру всего объема.

Самое главное, что я понял за последние 12 лет, лишившись иллюзий – это то, что целенаправленная кредитно-денежная политика, которая уничтожает производство добавленной стоимости – это не политика на обогащение отдельных людей. Это политика, целенаправленно действующая для разложения и распада Российской Федерации.

На мой взгляд, единственной возможной объединительной силой, которая может нас всех сплотить, является не бизнес, не интеллект, а желание патриотически настроенных сил сохранить страну хотя бы в тех границах, которые сегодня есть.

Производство добавленной стоимости, национально ориентированная экономика, протекционизм – это все, что нам может позволить найти общий язык и выступать единым фронтом. Спасибо!