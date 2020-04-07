Возможно ли производство в России
Владимир Боглаев генеральный директор череповецкого литейно-механического завода :
– Десять лет назад у меня были иллюзии, что ошибки в госуправлении будут исправлены; что мы подскажем власти, декларирующей цели, как правильно и быстро их достигать. И власть нас послушает, начнет выполнять свои же указы, которые она озвучивает.
Мне кажется, этот год был для страны уникален тем, что огромное количество людей перестало верить в то, что декларируемые властью цели кем-то будут достигаться.
Я был в этом году на Питерском международном экономическом форуме... Находясь на дискуссионной панели, где выступали господин Силуанов, Кудрин, Орешкин, Набиуллина. От четырех этих уважаемых в своих кругах экономических руководителей я услышал, что они ума не прилагают, каким образом выполнять те указы, которые в мае озвучил господин президент. Они честно сознались, что нет источников, ресурсов и механизмов достижения этих целей.
Принятая на днях кредитно-денежная политика официально закрепила, что да, действительно, они не только это не представляли, но не представляют и в следующих ближайших годах. То есть никто официально не подтверждает, что декларации будут выполняться.
Не верю в то, что мы мирно можем закончить процесс передачи власти. Что-то произойдет. По нашим желаниям или нет – неважно. Важно другое: выжившие в России промышленники – все так или иначе антикризисники.
Мы привыкли жить в перманентном кризисе и стрессе. И те из промышленников, кто дожил до этого, безусловно имеют шанс удержаться в период серьезных бурь и шквалов.
Теперь о единстве страны. На мой взгляд, без создания необходимого объема добавленной стоимости, которая позволяет обеспечить достойный уровень населению всей страны, невозможно поддержание центростремительного движения в стране.
Неизбежно будут центробежные тенденции. Если производство добавленной стоимости будет падать, развал страны неизбежен. Невозможно кормить территорию страны по всему периметру всего объема.
Самое главное, что я понял за последние 12 лет, лишившись иллюзий – это то, что целенаправленная кредитно-денежная политика, которая уничтожает производство добавленной стоимости – это не политика на обогащение отдельных людей. Это политика, целенаправленно действующая для разложения и распада Российской Федерации.
На мой взгляд, единственной возможной объединительной силой, которая может нас всех сплотить, является не бизнес, не интеллект, а желание патриотически настроенных сил сохранить страну хотя бы в тех границах, которые сегодня есть.
Производство добавленной стоимости, национально ориентированная экономика, протекционизм – это все, что нам может позволить найти общий язык и выступать единым фронтом. Спасибо!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uSCQhs-EOsg&feature=emb_logo
Оно просто НЕОБХОДИМО!!! В СССР вон сколько было производств и ни перед кем не прогибались и не таращились на курс валют… Хоть и жили не очень богато, но у всех всё было…
И все крупные предприятия принадлежали государству.
Где же предложение автора статьи передать их предприятия государству?
Ан нет.
У него самого дела идут не плохо, судя по финансовой отчётности.
Болгаеву нужно еще пару раз попробовать избраться в президенты России.
…Если производство добавленной стоимости будет падать, развал страны неизбежен….
Добавленная стоимость (стоимость, добавленная обработкой) (англ. added value) –
в системе национальных счетов – разница между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью товаров и услуг, которые были использованы в процессе производства (т.е. в промежуточном потреблении);
показатель экономический, включающий сумму затрат на заработную плату (доход работающих по найму), а также процент на капитал, ренту и прибыль (предпринимательский доход). Этот показатель широко используется в статистике (а также в налогообложении) для оценки объема производства предприятий и фирм, поскольку не содержит повторного счета.
Добавленная стоимость — это та часть стоимости продукта, которая создается в данной организации. Рассчитывается как разность между стоимостью товаров и услуг, произведенных компанией (то есть выручка от продаж), и стоимостью товаров и услуг, приобретенных компанией у внешних организаций (стоимость купленных товаров и услуг будет состоять в основном из израсходованных материалов и прочих расходов, оплаченных внешним организациям, например, расходы на освещение, отопление, страхование и т. д.)
Валовая добавленная стоимость (включающая потребленную в процессе производства стоимость основного капитала, не входящую в состав промежуточного потребления) исчисляется на уровне отраслей как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Суммирование валовой добавленной стоимости всех секторов и отраслей экономики дает валовый внутренний продукт на стадии производства.
Чистая добавленная стоимость = валовая добавленная стоимость минус потребление основного капитала (амортизация).
Выпуск товаров и услуг — суммарная стоимость товаров и услуг, являющихся результатом экономической деятельности организации в отчетном периоде.
Промежуточное потребление — стоимость потребленных товаров (за исключением потребления основного капитала) и потребленных рыночных услуг в течение отчетного периода с целью производства других товаров и услуг.
Но вот что интересно.
АО “ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ.
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/3528010612_ao-cherepovetskiy-liteyno-mekhanicheskiy-zavod
Ликвидность активов в плюсе.
Итого – на словах – предприятия падают.
На деле – свое же растет.
Ложь.
К этому нужно идти, нужно прекратить прикрываться и начать действовать
Вы сотрудник банка?
Или владелец предприятия?
России в современном мире нет необходимости в производстве. Чтоб она появилась надо добычу сокращать а борьба идёт за каждый лям барелей вплоть до самораззорения. Сокращать можно и нужно но грамотно строя межреспубликанский рынок и комплексно, не дали квоты на нефть не дадим редкоземы. Сталь нам подрезали мы аллюминий сами подрезали. Цены взлетят и все увидят что вся экономика мира висит на Сибири, а болты хочешь сам точи хочешь у соседа попроси.
Люди должны чётко усвоить одну истину: Если объявленные цели ПОСТОЯННО не достигаются объявленными средствами, то истинные цели противоположны объявленным.
Сложно, наверное, для многих.
Очень наивно думать, что те, кто находится у власти и так долго, “не понимают, что творят”. Очень хорошо понимают, очень неплохо достигают и великолепно вводят нас всех в заблуждение относительно их намерений.
Расскажите пожалуйста их истинные намерения.
Вы же их знаете?