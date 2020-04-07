Вес слона. Индийская притча.

Однажды царь прогуливался по своему дворцу и услышал разговор слуг: те критиковали первого министра. Они считали, что министр ничего не делает, незаслуженно пользуется уважением царя и зря получает большое жалованье. Царь подошёл к ним и предложил пройти испытание: кто победит, тот станет новым министром. В качестве задания он предложил им взвесить слона.

Слуги пришли в замешательство: где же найти такие весы, чтобы взвесить слона? Как они ни думали, как ни старались, а вес слона узнать не смогли.

Тогда пошли к министру, и царь его спросил:

— Не мог бы ты оказать мне милость — взвесить слона?

Министр через шесть минут вернулся и доложил точный вес слона.

Слуги раскрыли рты от удивления. А царь попросил министра объяснить, как ему удалось так быстро взвесить слона.

— Ты нашёл такие большие весы? — спросил он министра.

— Нет, Ваше величество, я завёл его в лодку, которая была в бассейне, и отметил уровень водоизмещения, затем слон вышел, а я стал наполнять лодку мешками с мукой. Когда водоизмещение достигло того же уровня, я сложил вес всех мешков и узнал вес слона.

У кого есть разум, обладает силой, если нет разума — нет и силы.

Источник: https://pritchi.ru/id_6533