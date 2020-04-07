Вес слона. Индийская притча.
Однажды царь прогуливался по своему дворцу и услышал разговор слуг: те критиковали первого министра. Они считали, что министр ничего не делает, незаслуженно пользуется уважением царя и зря получает большое жалованье. Царь подошёл к ним и предложил пройти испытание: кто победит, тот станет новым министром. В качестве задания он предложил им взвесить слона.
Слуги пришли в замешательство: где же найти такие весы, чтобы взвесить слона? Как они ни думали, как ни старались, а вес слона узнать не смогли.
Тогда пошли к министру, и царь его спросил:
— Не мог бы ты оказать мне милость — взвесить слона?
Министр через шесть минут вернулся и доложил точный вес слона.
Слуги раскрыли рты от удивления. А царь попросил министра объяснить, как ему удалось так быстро взвесить слона.
— Ты нашёл такие большие весы? — спросил он министра.
— Нет, Ваше величество, я завёл его в лодку, которая была в бассейне, и отметил уровень водоизмещения, затем слон вышел, а я стал наполнять лодку мешками с мукой. Когда водоизмещение достигло того же уровня, я сложил вес всех мешков и узнал вес слона.
У кого есть разум, обладает силой, если нет разума — нет и силы.
Источник: https://pritchi.ru/id_6533
В советское время эта притча называлась закон Архимеда.
Шесть минут, чтоб сбегать до реки, посадить слона в лодку, найти мешки с песком, равным весу слона, нагрузить их в лодку, вернуться обратно… Не, история с Архимедом, однозначно, правдоподобней.
Некрасов, “Железная дорога”, эпиграф:
Ваня (в кучерском армячке). Папаша! кто строил эту дорогу?
Папаша (в пальто на красной подкладке). Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!
Разговор в вагоне.
Понятно, что Премьер-министр не сам грузил мешки. Шудры старились и потели 6 минут.
Таким образом они были наказаны за подлую критику Премьера. В этом – второй смысл притчи.
Архимед открыл это.
Не более того.
А министр хорошо учился в школе. Советской.
Индийская культура грандиозна. Но из-за своего европоцентризма мы даже не догадывается, что все научные концепции и философские концепции были сформулированы в Индии очень давно.
И некоторые из них осознанно скрыты от Европейского мира.
Я не возражаю , Александр , и БлэкКэт , что до Вас об этом НИКТО не знал !)
Жора, не нужно мне льстить, иначе я зазнаюсь.