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В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

12:32. 7 апреля 2020 95 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

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Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

По его словам, все инициативы поставщиков прошли проверку Федеральной антимонопольной службы.

Как рассказал Востриков, самое заметное повышение предложено для консервированной продукции, кофе, чая и какао — на 20%. Эти товары в основном импортируются в Россию, и их цена за рубежом выросла пропорционально курсу доллара.

На 5—15% производители предлагают повысить закупочную стоимость макаронных изделий.

Поставщики также считают необходимым пересмотреть цену хлеба и других товаров, при изготовлении которых используются мука и зерно. По словам Вострикова, на стоимость такой продукции прежде всего влияют транспортные расходы компаний, которые к концу марта выросли вдвое.

Со своей стороны, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что себестоимость хлеба выросла максимум на 5—7%. Он считает, что это случилось из-за подорожания транспортировки зерна, стоимость на бирже пока не изменилась.

Корбут также напомнил, что торговые сети заявили о готовности отказаться от наценки на социально значимые товары, в число которых входит хлеб. Как пояснил эксперт, обычно ретейлеры прибавляют около 25% к ценам производителей хлебной продукции.

В Рыбном союзе рассказали, что стоимость товаров из импортного сырья максимально зависит от валютных колебаний.

В свою очередь, пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко отметил, что каждая сеть работает со своим списком партнёров на основании коммерческих договорённостей.

«Сети получают от поставщиков большое количество извещений об изменении цен, по итогам переговоров по части товаров ретейлу удаётся добиться незначительного роста либо его полного отсутствия, — уточнил он.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов указал, что сетям, как правило, приходится поднимать цены на продукцию, если все поставщики говорят о таких намерениях.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство агрегирует данные от торговых сетей по поводу заявок производителей и поставщиков о намеченном росте цен и передаёт их в ФАС.

 

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что на данный момент ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/735164-cena-produkty-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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