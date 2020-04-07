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В России намекнули, что желание Трампа захватить космос может плохо закончиться.

20:23. 7 апреля 2020 156 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Желание Соединенных Штатов приватизировать Луну и другие небесные тела в России расценивают как агрессию. Накануне стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которого США закрепляют за собой право на добычу космических ресурсов.

В документе отмечается, что ресурсы космоса закрепляются за американцами, так как Соединённые Штаты имеют некое преимущество в космосе. Кроме того, эти космические ресурсы в Вашингтоне не считают достоянием всего человечества. В общем, указ достаточно абсурдный. 

В Роскосмосе отметили, что подобная инициатива пагубно скажется на международных отношениях. 

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", — заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он также сравнил амбиции штатов с нацисткой Германией. Савельев напомнил, во что вылилось необузданное желание одной страны захватывать чужие территории в своих интересах. 

"Трамп издал два указа: 1. О фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел. 2. О чрезвычайном положении в США из-за коронавируса. Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой", — недоумевает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikmir/579721-v-rossii-nameknuli-chto-zhelanie-trampa-zahvatit-kosmos-mozhet-ploho-zakonchitsya.html

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