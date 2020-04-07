В России намекнули, что желание Трампа захватить космос может плохо закончиться.
Желание Соединенных Штатов приватизировать Луну и другие небесные тела в России расценивают как агрессию. Накануне стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которого США закрепляют за собой право на добычу космических ресурсов.
В документе отмечается, что ресурсы космоса закрепляются за американцами, так как Соединённые Штаты имеют некое преимущество в космосе. Кроме того, эти космические ресурсы в Вашингтоне не считают достоянием всего человечества. В общем, указ достаточно абсурдный.
В Роскосмосе отметили, что подобная инициатива пагубно скажется на международных отношениях.
"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", — заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Он также сравнил амбиции штатов с нацисткой Германией. Савельев напомнил, во что вылилось необузданное желание одной страны захватывать чужие территории в своих интересах.
"Трамп издал два указа: 1. О фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел. 2. О чрезвычайном положении в США из-за коронавируса. Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой", — недоумевает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: https://oko-planet.su/politik/politikmir/579721-v-rossii-nameknuli-chto-zhelanie-trampa-zahvatit-kosmos-mozhet-ploho-zakonchitsya.html
Луну приватизировать? Вона как…) Вы сначала долетите до нее,высадитесь,а потом указы придумывайте. А вообще что так скромно-то? Давайте уж сразу всю солнечную систему.
Маск пытается.
Не на Марс они собрались – на Луну.
Если полетят на той макаронине что он сконструировал… фиаско обеспечено.
Гадкий Я-3
Какие проблемы у Рогозькина? Лети, застолби себе место и бури сколько влезет. Кто там про лунный лифт с базой заикался? А там посмотрим у кого бластер длиннее, Кота в джедаи запишем – он к тому времени левитацию освоит.
“Прилунились американцы на Луну. Ходят: – Тут у нас будет база, а там – поле для гольфа. Вдруг, за спинами, тоненький смех. Оборачиваются – лунатики. – Чего ржёте? – Да до вас тут уже был один. Лысый, толстый. Он везде кукурузой засеял.”