В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса.
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- РИА Новости
«Начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новым коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости.
Исследования будут проводиться по письменному согласию пациентов с коронавирусной инфекцией в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна.
Ранее ФМБА представило схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний на основе применения препарата «Даларгин», который применяется при отёке лёгких.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/735302-klinicheskie-issledovaniya-rossiya-koronavirus
Марго жгет, называя противомалярийные препараты, разработанные в семидесятые и препарат для лечения ВИЧ-инфекции препаратами от коронавируса.
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