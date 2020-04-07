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В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса.

12:54. 7 апреля 2020 60 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
 
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

 

  • © Максим Богодвид 
  • РИА Новости

«Начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новым коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости.

Исследования будут проводиться по письменному согласию пациентов с коронавирусной инфекцией в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна.

Ранее ФМБА представило схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний на основе применения препарата «Даларгин», который применяется при отёке лёгких.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/735302-klinicheskie-issledovaniya-rossiya-koronavirus

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