Тучные времена прошли

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Очередное «пророчество» о конце экономики России.
«Разорванная в клочья экономика России» – это набившее оскомину фентезийное видение наших любимых «партнёров» за океаном.
Канал начал оправдывать своё существование, перекрашиваясь в цвета серости огульной, манипуляционной пропаганды в духе западных СМИ.