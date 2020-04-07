Главная » Аналитика, Видео, Политика, События Настоящего, Экономика

Тучные времена прошли

12:25. 7 апреля 2020 94 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Кто в России руководит страной?

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsbanki-ne-vypolnjajut-rasporjazhenija-putina-i-pravitelstva-o-probleme-vyhoda-iz-krizisa-zajavil-jurij-savjolov_246598&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сорок уроков русского: Урок шестой - Время
... времени. Мы все время говорим: время идет, время не ждет, время уходит, время движется, бежит... и железнодорожный состав, используя энергию прошлого, с помощью внутреннего «генератора» при... движения. Не хлеб насущный, не тучные стада и табуны, и даже...
Обретение прошлого
...помогал иностранным державам в разные времена ослаблять Россию, должны исчезнуть ... учебника – кроме руководителей государства «тучных» 70-х приводится длинный ряд... конъюнктуры в изложении прошлого! Иначе спустя короткое время хронограф придётся переписывать ...
Лихие 90-е: Время когда "забивали" стрелку и "рубили" капусту.
...украсть с ближайшего гарнизона. Время финансовых авантюр, обмана, ... удалось создать за советское время. Время, которое очень не хочется...через тюрьму в девяностые прошли миллионы и миллионы, экономический...появились и сформировались в тучные нулевые. А для ...
Новости России и Крыма. Сегодня 27 марта 2015
... только в так называемые пресловутые «тучные» годы, но и в ходе..., как эффективному менеджеру, особенно во время социально-экономической нестабильности, вполне оправдано..., рассказал, что «российско-греческие отношения прошли многие испытания, и всегда эти...
Гипогей Мальты
...1902 году случайно, во время проведения канализации. ОбнаружившиеГипогей строители...обнаружена неолитическая статуэтка спящей тучной женщины, продолжающая традицию палеолитических... Источник: Группа ВКонтакте "Тайны прошлого" Добавил: Анатолий Антонов Источник...
Русский поэт-баснописец Иван Крылов
... цены и красоты, Что само время их, жалея, косит, А ...натуру лучше знаю». И подлинно, прошли шагов десятков пять, Собаки начали...подняться, Не дремлют пастухи при тучных их стадах; Ни лани ...сразиться,— Оно от браней лишь тучнее становится,‎И вырастает выше гор...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13614 6678
    BlackCat 7 апреля 2020 в 12:30

    Очередное «пророчество» о конце экономики России.
    «Разорванная в клочья экономика России» – это набившее оскомину фентезийное видение наших любимых «партнёров» за океаном.
    Канал начал оправдывать своё существование, перекрашиваясь в цвета серости огульной, манипуляционной пропаганды в духе западных СМИ.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)