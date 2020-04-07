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Сводки от ополчения Новороссии 07 апреля 2020

09:43. 7 апреля 2020 15 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Покарать карателей: значительные потери ВСУ и нацгвардии в марте (ФОТО)

Покарать карателей: значительные потери ВСУ и нацгвардии в марте (ФОТО) | Русская весна

(21+) В марте 2020 года личный состав ВСУ и нацгвардии понес ощутимые потери среди личного состава.

Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась как минимум 15 человек в виде «груза 200», и ещё около 50 человек в виде «груза 300». Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены следующие лица:

01.03.2020 — Гавриляк Игорь Васильевич, 1986 г.р., военнослужащий 1-го мехбатальйона 72 ОМБр.

С 2016 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в Попаснянском районе в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР. 

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Львове Львовской области остались родители.

01.03.2020 — Русских Сергей Николаевич, 1979 г.р., сержант, военнослужащий 46 ОДШБр.

С 2018 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в районе с. Нижнетеплое в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Мариуполе на временно оккупированной территории ДНР остались мать, жена и маленький ребенок.

03.03.2020 — Черненко Владимир Викторович, 1995 г.р., старший сержант, главный сержант 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 13 ОМПБ 58 ОМПБр.

С 01.03.2017 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Почти ровно через три года понес расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Мамекино Черниговской области остались два брата и сестры.

05.03.2020 — Осичкин Дмитрий Валерьевич, 1993 г.р., старший солдат, военнослужащий 34 ОМПБ 57 ОМПБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил вблизи поселка Пески от подрыва на мине. М-да… То ли самоубийство, то ли неумение пользоваться такими вещами — неясно даже руководству.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Новогригорьевке Херсонской области остались родители.

06.03.2020 — Фирсов Дмитрий Борисович, 1980 г.р., лейтенант, командир взвода механизированного батальона 93 ОМБр.

Несмотря на то, что с детства проживал в г. Донецке, получил здесь образование, рос и общался с дончанами, с самого начала войны добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса в составе батальона «Донбасс». Участвовал в эвакуации собратьев из «Иловайского котла», прошел бои за донецкий аэропорт. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

«Дома» (т. е. в новом доме, после бегства из Донецка) «героя и защитника Незалежной» в г. Виннице Винницкой области остались жена и сын.

06.03.2020 — Котенко Олег, 1973 г.р., бывший военнослужащий 93 ОМБр.

Покончил жизнь самоубийством в собственном подъезде.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Житомире Житомирской области остались жена и две дочери.

08.03.2020 — Черных Евгений Сергеевич, 1991 г.р., солдат 57 ОМПБр.

С 2014 участвовал в «ООС», но, видимо, понял, что убивает невинных жителей, и разорвал контракт. До 2019 года работал охранником, но в 2020 подписал контракт и снова отправился в зону «ООС». Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Райском Херсонской области остались родители.

10.03.2020 — Петренко Богдан Александрович, 1997 г.р., старший наводчик гранатометного взвода 72 ОМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Кащиевке Киевской области остались родители, сестра и трехлетний сын.

10.03.2020 — Солтис Виктор Николаевич, 1986 г.р., младший сержант, командир боевой машины — командир разведывательного отделения 131 ОРБ.

С 2017 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Владимировке Кировоградской области остались мать, сестра, жена и двое детей.

10.03.2020 — Ведешин Андрей Александрович, 1986 г.р., старший солдат, военнослужащий 131 ОРБ.

С мая 2017 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Кинашеве Винницкой области остались мать, старший брат, жена и дочь.

10.03.2020 — Пережогин Илья Николаевич, 1993 г.р., младший сержант, военнослужащий 131 ОРБ.

В 2017-2018 гг. проходил службу в 56 ОМПБр и 28 ОМБр, участвовал в боевых действиях. С 2019 года — пошел служить в 131 ОРБ. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе поселка Пески в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Орловке Одесской области остались родители.

13.03.2020 — Фрайтаг Александр Михайлович, 1989 г.р., участник «АТО», 36 ОБрМП, пулеметчик.

С 2016 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. 08 марта 2020 вышел из дома и не вернулся. 13.03.2020 тело мужчины было обнаружено в туалете местного медпункта в с. Лизогубовке — воистину настоящая смерть «героя»!

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Лизогубовке Харьковской области осталась жена и полуторагодовалый сын.

16.03.2020 — Стельмах Валерий Николаевич, 1996 г.р., наводчик орудия гаубичного артиллерийского дивизиона ОЗСпП «Азов» НГУ.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной остановки сердца. Молодой парень для такой смерти — случайность или карма?

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Мукачево Закарпатской области остались мать и младшая сестра.

19.03.2020 — Золин Алексей Сергеевич, 1984 г.р., сержант, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30 ОМБр.

С 2018 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в Попаснянском районе в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Житомире Житомирской области остались родители, сестра и 3-летняя дочь. Отец — подполковник запаса, участник «АТО».

27.03.2020 — Мельник Андрей Андреевич, 1989 г.р., старший солдат 81 ОДШБр.

С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил от своих же сослуживцев. 25 января 2015 года вышел в увольнение в город Константиновку, где на заправке встретил офицера в нетрезвом состоянии. Итог конфликта — тяжелое пулевое ранение в позвоночник и инвалидная коляска у нашего «героя». Видимо, так и не смог преодолеть последствия ранения и умер 27 марта 2020 года прямо в своей инвалидной коляске.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Костополе Ровенской области остались родители.

30.03.2020 — Мовчанюк Владимир Сергеевич, 1983 г.р., младший сержант, военнослужащий 57 ОМПБр.

С 2015 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе поселка Невельское в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Ананьеве Винницкой области остались родители.

31.03.2020 — Маланчук Александр Васильевич, 1998 г.р., лейтенант, командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты 8 ОГШБ 10 ОГШБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР в районе с. Лебединского.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Черновцах Черновицкой области остался отец-полковник, который в 2019 г. был первым заместителем военного комиссара Черновицкого ОИК, и именно благодаря которому «сынок» получил хорошую должность.

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Константин Романов, для «Русской Весны»

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Неожиданный удар: почти половина личного состава картелей выведена из строя (ВИДЕО)

Неожиданный удар: почти половина личного состава карателей выведена из строя (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз обстрелял территорию Республики.

С позиций 93-й омбр в районе н.п. Крымское обстрелу из 82-мм миномета подвергся н.п. Фрунзе, по которому украинские боевики выпустили восемь мин.

Факт обстрела населённого пункта задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника командира 93-й омбр Брыжинского.

Обращаемся к мировому сообществу и представителям международных правозащитных организаций дать оценку действиям украинской стороны и оказать влияние с целью прекращения геноцида народа Донбасса.

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Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности мирных жителей, размещая военную технику в жилых районах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 30 бригады ВСУ на территории жилого домовладения в частном секторе н.п. Попасная нашей разведкой обнаружено два бронетранспортёра типа БТР и одна самоходная зенитная установка ЗСУ-23-4 «Шилка».

С целью сокрытия размещения техники от наблюдателей СММ ОБСЕ, командиром 30 отдельной мотопехотной бригады Гаразом был отдан приказ на развертывание на попаснянском направлении мобильных комплексов РЭБ «Буковель-АД» из состава 20 отдельного батальона радиоэлектронной борьбы с задачей подавления каналов беспилотных летательных аппаратов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе сосредоточения вооружения и военной техники ВСУ.

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Нам продолжает поступать информация о низком уровне материально-технического обеспечения подразделений ВСУ.

Так, от источника в штабе ОТГ «Север» стало известно о жалобах военнослужащих 25 отдельной воздушно-десантной бригады на неудовлетворительное обеспечение горюче-смазочными материалами.

В связи с чем при заступлении подразделений на боевое дежурство командованием бригады принято решение технику с передовой не менять, таким образом в бригаде экономят средства, заложенные для осуществления перевода на режим летней эксплуатации, используя их по своему усмотрению, а также нет необходимости заправлять её до установленных норм.

В результате вскрытия этой махинации в бригаду была отправлена совместная комиссия службы тыла ОТГ «Север» и СБУ.

В ходе работы комиссии выяснилось, что большие объемы ГСМ по документам списывались заместителем по тылу 25 бригады и продавались местным жителям под покровительством комбрига Зенченко.

Так, более 300 тонн дизельного топлива было продано местным фермерам и порядка 160 тонн были незаконно проданы на несетевые автозаправочные станции Станично-Луганского района. На данный момент зам. по тылу бригады находится под следствием, а комбриг Зенченко прикладывает все усилия по представлению оправдательных документов.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением командованием 30 омбр ограничений на использование служебного автомобильного транспорта, военнослужащие соединения для организации перевозок продовольствия и имущества вынуждены обращаться за помощью к гражданскому населению.

Зачастую местное население, негативно настроенное к оккупантам, отвечает отказом на требования боевиков ВСУ предоставить транспорт, в связи с чем имеют место конфликтные ситуации.

Так, 4 апреля группа военнослужащих 30 омбр пыталась силой экспроприировать малотоннажный грузовой автомобиль типа «Газель» у местного жителя н.п. Попасная.

Хозяин автомобиля, пенсионер Андрей Ч., не растерялся и дал отпор мародёрам, открыв огонь из охотничьего ружья, в результате чего военнослужащий 30 омбр сержант Таций В.Н. получил огнестрельное ранение в ногу.

По факту происшествия представителями ВСП проводится разбирательство.

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В зоне проведения так называемой «ООС» продолжается обострение эпидемиологической обстановки. Так, по данным наших источников, за прошедшие сутки трое военнослужащих 11 омпб 59 омпбр помещены в изолятор с подозрением на заболевание коронавирусом.

Командованием бригады отданы указания личному составу прибыть из отпусков в связи с тем, что до сорока процентов личного состава соединения помещено на карантин, а оставшиеся в строю военнослужащие физически не способны выполнять возложенные на них задачи.

Несмотря на указания командования, уже от более чем двадцати военнослужащих, находящихся в отпуске, через военкоматы поступили уведомления о задержке их в отпусках.

Также на снижение морально-психологического состояния военнослужащих 59 бригады повлияло доведение командованием информации о задержке ротации соединения до 15 июля.

В подразделении имеют место факты открытого неповиновения личного состава приказам командиров и отказа военнослужащих выполнять задачи.

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Ежедневный молчаливый подвиг по-донбасски

Ежедневный молчаливый подвиг по-донбасски | Русская весна

Киевские каратели на выходных подвергли массированному огню мирные города и поселки Донецкой Народной Республики, обесточив восемь населенных пунктов. В шесть из них аварийно-ремонтные бригады РП «Региональная энергопоставляющая компания» свет вернули, по еще двум ожидают подтверждения гарантий безопасности от украинской стороны.

Об этом «Русской весне» сообщили в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

Так, в субботу, 4 апреля, в 17:55 осколками снарядов вооруженных формирований Украины в Горловке была повреждена высоковольтная линия 110 кВ «Заводская — 4/5 № 2» с отпайкой на Байрак, Узловую и Доломит, обесточилась подстанция 110 кВ «Доломит», питающая 18 трансформаторных подстанций. Без света остались 3 082 бытовых абонента поселка Гольмовский, четыре котельные, детский сад и школа.

Из-за продолжающегося обстрела провести восстановительные работы было невозможно, энергетики запитали всех обесточенных потребителей утром 5 апреля по резервным схемам.

В воскресенье ВФУ переключились на юг Республики. В 07:54 5 апреля под плотный огонь попали села Сосновка и Набережное, были перебиты провода в двух пролетах ЛЭП 10 кВ,  многочисленные повреждения получили низковольтные линии 0,4 кВ по самой Сосновке. Оба населенных пункта обесточены.

А в 13:30 того же дня без света остались еще пять сел Новоазовского района: Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское, Новая Таврия. Киевские каратели перебили ВЛ 10 кВ «Саханка — Дзержинское», обесточив 12 трансформаторных подстанций, школу, 456 бытовых абонентов.

На свой страх и риск аварийные бригады РП «РЭК» восстановили линию «Саханка — Дзержинское», подав напряжение жителям, к сожалению, по Сосновке и Набережному требуется согласование украинской стороны.

«Места обрывов линии „Южная — Украинское“, которая питает Сосновку и Набережное, находятся в непосредственной видимости с позиций ВФУ. Поэтому провести восстановительные работы без угрозы жизни энергетикам невозможно.

Мы уже направили запрос на предоставление режима тишины и гарантий безопасности на время проведения ремонтных работ в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня Миссии ОБСЕ. К сожалению, до сих пор украинская сторона не предоставила ответ», — сообщил начальник группы оперативного реагирования РП «РЭК» Петр Чащин.

В ведомстве подчеркнули, что как только будет предоставлено согласование, восстановительные работы проведут в кратчайшие сроки.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня утром украинские боевики вновь нанесли удар по населённому пункту Сосновское.

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