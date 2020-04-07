Сводки от ополчения Новороссии 07 апреля 2020

(21+) В марте 2020 года личный состав ВСУ и нацгвардии понес ощутимые потери среди личного состава.

Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась как минимум 15 человек в виде «груза 200», и ещё около 50 человек в виде «груза 300». Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены следующие лица:

01.03.2020 — Гавриляк Игорь Васильевич, 1986 г.р., военнослужащий 1-го мехбатальйона 72 ОМБр.

С 2016 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в Попаснянском районе в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Львове Львовской области остались родители.

01.03.2020 — Русских Сергей Николаевич, 1979 г.р., сержант, военнослужащий 46 ОДШБр.

С 2018 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в районе с. Нижнетеплое в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Мариуполе на временно оккупированной территории ДНР остались мать, жена и маленький ребенок.

03.03.2020 — Черненко Владимир Викторович, 1995 г.р., старший сержант, главный сержант 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты 13 ОМПБ 58 ОМПБр.

С 01.03.2017 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Почти ровно через три года понес расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса в результате боестолкновения с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Мамекино Черниговской области остались два брата и сестры.

05.03.2020 — Осичкин Дмитрий Валерьевич, 1993 г.р., старший солдат, военнослужащий 34 ОМПБ 57 ОМПБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил вблизи поселка Пески от подрыва на мине. М-да… То ли самоубийство, то ли неумение пользоваться такими вещами — неясно даже руководству.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Новогригорьевке Херсонской области остались родители.

06.03.2020 — Фирсов Дмитрий Борисович, 1980 г.р., лейтенант, командир взвода механизированного батальона 93 ОМБр.

Несмотря на то, что с детства проживал в г. Донецке, получил здесь образование, рос и общался с дончанами, с самого начала войны добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса в составе батальона «Донбасс». Участвовал в эвакуации собратьев из «Иловайского котла», прошел бои за донецкий аэропорт. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

«Дома» (т. е. в новом доме, после бегства из Донецка) «героя и защитника Незалежной» в г. Виннице Винницкой области остались жена и сын.

06.03.2020 — Котенко Олег, 1973 г.р., бывший военнослужащий 93 ОМБр.

Покончил жизнь самоубийством в собственном подъезде.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Житомире Житомирской области остались жена и две дочери.

08.03.2020 — Черных Евгений Сергеевич, 1991 г.р., солдат 57 ОМПБр.

С 2014 участвовал в «ООС», но, видимо, понял, что убивает невинных жителей, и разорвал контракт. До 2019 года работал охранником, но в 2020 подписал контракт и снова отправился в зону «ООС». Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Райском Херсонской области остались родители.

10.03.2020 — Петренко Богдан Александрович, 1997 г.р., старший наводчик гранатометного взвода 72 ОМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Кащиевке Киевской области остались родители, сестра и трехлетний сын.

10.03.2020 — Солтис Виктор Николаевич, 1986 г.р., младший сержант, командир боевой машины — командир разведывательного отделения 131 ОРБ.

С 2017 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Владимировке Кировоградской области остались мать, сестра, жена и двое детей.

10.03.2020 — Ведешин Андрей Александрович, 1986 г.р., старший солдат, военнослужащий 131 ОРБ.

С мая 2017 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР.

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Кинашеве Винницкой области остались мать, старший брат, жена и дочь.

10.03.2020 — Пережогин Илья Николаевич, 1993 г.р., младший сержант, военнослужащий 131 ОРБ.

В 2017-2018 гг. проходил службу в 56 ОМПБр и 28 ОМБр, участвовал в боевых действиях. С 2019 года — пошел служить в 131 ОРБ. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе поселка Пески в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Орловке Одесской области остались родители.

13.03.2020 — Фрайтаг Александр Михайлович, 1989 г.р., участник «АТО», 36 ОБрМП, пулеметчик.

С 2016 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. 08 марта 2020 вышел из дома и не вернулся. 13.03.2020 тело мужчины было обнаружено в туалете местного медпункта в с. Лизогубовке — воистину настоящая смерть «героя»!

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Лизогубовке Харьковской области осталась жена и полуторагодовалый сын.

16.03.2020 — Стельмах Валерий Николаевич, 1996 г.р., наводчик орудия гаубичного артиллерийского дивизиона ОЗСпП «Азов» НГУ.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной остановки сердца. Молодой парень для такой смерти — случайность или карма?

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Мукачево Закарпатской области остались мать и младшая сестра.

19.03.2020 — Золин Алексей Сергеевич, 1984 г.р., сержант, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30 ОМБр.

С 2018 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в Попаснянском районе в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Житомире Житомирской области остались родители, сестра и 3-летняя дочь. Отец — подполковник запаса, участник «АТО».

27.03.2020 — Мельник Андрей Андреевич, 1989 г.р., старший солдат 81 ОДШБр.

С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил от своих же сослуживцев. 25 января 2015 года вышел в увольнение в город Константиновку, где на заправке встретил офицера в нетрезвом состоянии. Итог конфликта — тяжелое пулевое ранение в позвоночник и инвалидная коляска у нашего «героя». Видимо, так и не смог преодолеть последствия ранения и умер 27 марта 2020 года прямо в своей инвалидной коляске.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Костополе Ровенской области остались родители.

30.03.2020 — Мовчанюк Владимир Сергеевич, 1983 г.р., младший сержант, военнослужащий 57 ОМПБр.

С 2015 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе поселка Невельское в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).

На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Ананьеве Винницкой области остались родители.

31.03.2020 — Маланчук Александр Васильевич, 1998 г.р., лейтенант, командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты 8 ОГШБ 10 ОГШБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР в районе с. Лебединского.

На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Черновцах Черновицкой области остался отец-полковник, который в 2019 г. был первым заместителем военного комиссара Черновицкого ОИК, и именно благодаря которому «сынок» получил хорошую должность.

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Константин Романов, для «Русской Весны»