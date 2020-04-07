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Советские военнопленные в Афганистане. Рассказывает Александр Лаврентьев

22:31. 7 апреля 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U9bi51-Wpf4

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