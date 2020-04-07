Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 апреля 2020

В сирийском городе Камышлия 4 апреля произошел конфликт со стрельбой между сирийскими военными и членами «Асайиш». Согласно официальным данным, несколько автомобилей курдских сил внутренней безопасности были обстреляны людьми, одетыми в форму сирийских правительственных сил.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Особо отметим данное обстоятельство — именно в «форму сирийских правительственных сил» — и вернемся к нему позже. В результате обстрела один сотрудник «Асайиш» получил ранения, второй скончался.

Стрелявшие по машине люди сразу же покинули место происшествия. Вскоре после этого Совет внутренней безопасности «Асайиш» выпустил официальное заявление, в котором поспешил обвинить Дамаск в инциденте.

Однако до сих пор доподлинно неизвестно, кто же стрелял по курдскому патрулю, так как форма правительственных сил далеко не веский аргумент. Тем более Дамаск не подтверждает, что сирийские военнослужащие причастны к этому трагическому случаю.

Ситуация крайне запутанная, чтобы делать какие-то поспешные выводы подобно курдам, открыто обвинившим сирийскую сторону. Очень важно, что на место происшествия оперативно прибыли подразделения российской военной полиции, выступив в качестве посредника в переговорах двух сторон, а также гаранта мира и недопущения эскалации обстановки.

Вместе с тем после инцидента ряд местных жителей, пожелавших остаться анонимными, рассказали, что неустановленные лица в правительственной форме появились в городе не так давно и, судя по их разговорам, являются уроженцами юго-восточных регионов Сирии. Кроме того, у них на руках были замечены американские доллары, что для простых сирийцев вещь крайне редкая и подозрительная.

В связи с этим можно провести следующее имеющее право на существование умозаключение: к данному инциденту в Камышлии причастны американские военные, присутствующие в регионе и активно ведущие подрывную деятельность. Постараемся доходчиво и просто объяснить почему.

Не надо далеко ходить, чтобы сопоставить ряд фактов, доказывающих или, как минимум, указывающих на причастность американцев к данной провокации. Так, за последние несколько месяцев в средствах массовой информации и социальных сетях периодически появлялась информация о происшествиях в лагере беженцев «Аль-Холь», где по ряду свидетельств военнослужащие США активно вербуют молодежь из состава членов семей боевиков ИГИЛ* в свой лагерь подготовки неподалеку от базы Аш-Шаддади.

Также в южных провинциях страны прогремело несколько громких диверсий и покушений на представителей местной власти и сил безопасности. По словам военных экспертов и аналитиков, за серией последних провокаций в провинции Даръа стоят боевики, которые ушли в подполье после официального перемирия с Дамаском в 2018 году, но получают поддержку от ВС США, дислоцирующихся в 55-километровой зоне вокруг базы «Ат-Танф» на юге Сирии.

Данные факты подтверждает недавнее интервью бывшего полковника САА Султана Аид Абделла Соуда, дезертировавшего в группировку «Магавир эс-Саура», находящуюся в зоне Эт-Танф. Из его содержательного и много раскрывающего признания нам особо интересен следующий факт:

«После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести.

Я не знаю точно, что случилось у американцев, но они уменьшили финансирование и сказали, что, если вы хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны. Часть боевиков была направлена в провинцию Хасеке, другие — в Идлиб», — рассказал перебежчик.

Отметим, что подобный инцидент, да еще с кровавой развязкой между членами «Асайиш» или другого курдского формирования с представителями сирийских правительственных сил в настоящее время просто невозможен или, в крайнем случае, маловероятен.

Объясним почему: на данном этапе развития ситуации в Сирийской Арабской Республике официальный Дамаск проделал колоссальный объем работы совместно с представителями курдского сообщества, чтобы достичь того уровня доверительных и партнерских отношений, выстроить необходимую коммуникацию как по линии центрального правительства, так и руководителей администраций в конкретных населенных пунктах, то есть на местах, каким он и является сейчас.

США же, в свою очередь, только на руку рассорить официальный Дамаск и курдскую администрацию, чтобы дестабилизировать обстановку в Сирии, да и во всем ближневосточном регионе.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.