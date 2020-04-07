Путин и Трамп в финальной битве против Нового мирового порядка.

Мы живем в удивительное время.

Неизвестное, что нас всех ожидает, страшит и волнует. Волнует в долгосрочной, и страшит в краткосрочной перспективе. В конечном итоге все империи умирают, и мы находимся в завершающей фазе того Нового мирового порядка, который не восстановится после Русской рулетки, в которую тот играл, когда Владимир Путин передал ему заряженный револьвер и тот нажал на курок.

Здесь требуется некоторый контекст. Концепция нового миропорядка заключается в простом желании кучки международных банкиров экономически и политически управлять всей планетой как одной большой счастливой семьей. Эта идея берет начало еще в 1773 году, и хотя претерпела за это время важные изменения, сама она и ее цели не изменились ни на йоту. К сожалению для них, международным банкам, которые с помощью доллара грабили мир с 1944 года, теперь угрожает гиперинфляция, поскольку печатный пресс долгие годы без устали покрывал их абсурдные расходы для поддержки нефтяных и ресурсных войн, все из которых они в итоге проиграли. И чтобы предотвратить эту грядущую гиперинфляцию, они распространяют в обществе панику о вирусе с помощью своих опозорившихся средств массовой информации. Несмотря на то, что этот коронавирус ничем не отличается от всех подобных сезонных новых вирусов, которые появляются каждый год, СМИ напугали людей и вынудили к добровольной самоизоляции. Кто-то лишился работы, некоторые компании обанкротились, паника вызвала обвал фондовой биржи, приведший к исчезновению нескольких триллионов виртуальных долларов, что ослабило давление на валюту.

Ведущий вирусолог планеты Дидье Рауль подтвердил, что китайцы добились впечатляющих результатов в лечении коронавирусных больных хлорохином, затем добавил к нему легочный антибактериальный препарат азитромицин, и смог спасти всех кроме одного из первой тысячи тех, кого им лечил. Также международно признанный немецкий доктор Вольфганд Водарг, в опубликованном им видео отмечал, что эта паника — искусственная, и что этот вирус ничем не отличается от всех других, поражающих человечество каждый год. Это была победа общества в социальных сетях, которые разоблачили патологическую ложь официальных каналов всех стран нового миропорядка. Де-факто, доверие к марионеточным правительствам испарилось, а находящаяся в центре вирусной бури Италия, скорее всего, выйдет из Евросоюза сразу после кризиса, что вызовет эффект домино среди других стран-членов ЕС и НАТО. Глобализм умер и готов к кремации.

Международные банкиры не могли этого предвидеть в 1991 году, когда после распада Советского Союза стали доминировать на 95% планеты. Казалось, ничто не могло остановить их конечную цель: уничтожить несколько стран на Ближнем Востоке, расширить Израиль и получить полный контроль над мировым рынком нефти, над чем они работали целое столетие, начиная с декларации Бальфура в 1917 году.

Когда к власти в России пришел Владимир Путин, не было причин считать что он будет чем-то лучше пьянчужки, которого заменил. Но у Путина было гораздо больше активов, чем на первый взгляд: патриотизм, гуманизм, чувство справедливости, изобретательность, .... но превыше всего, он стал воплощением давно утраченной российской идеологии о полной политической и экономической независимости. После осушения российского болота, избавившись от олигархов и мафиози, которых оставил после себя его непросыхавший предшественник, Влад закатил рукава и приступил к работе.

Поскольку его противники грабили планету в течение 250 лет, путем колонизации, подкрепленной военным господством, Путин понимал, что должен начать с создания непобедимой военной машины. И он в этом преуспел. Он явил миру набор различных видов гиперзвуковых ракет, которые нельзя перехватить, лучшие из оборонных систем на планете, лучшие системы радиоэлектронного подавления и лучшие самолеты. Затем, чтобы гарантировать что ядерная война ни для кого не была бы допустимым вариантом, он объявил о таких видах оружия как Сармат, Посейдон и Авангард, все из которых невозможно остановить и способных уничтожить любую страну за считанные часы.

С таким выдающимся арсеналом он может продолжать уничтожать любые силы НАТО или их прокси, как он делает это с сентября 2015 года в Сирии. Путин выиграл не только сирийскую войну, он выиграл поддержку многих стран нового миропорядка, которые неожиданно переметнулись на его сторону, осознав, несколько неудержимой стала Россия. На дипломатическом уровне на свою сторону он заполучил могущественный Китай, и затем смог защитить независимых нефтепроизводителей Венесуэлу и Иран, тогда как такие лидеры, как Эрдоган и Мухаммед Бен Салман становятся на сторону России, у которой не просто лучшая комбинация карт, а вообще вся колода.

Завершим заключением о том, что Путин сейчас контролирует всемогущий нефтерынок, незаменимый энергетический ресурс, который является смазкой для армий и экономик, тогда как НАТОвские банкстеры могут только на него смотреть, не имея возможности заполучить назад. С такими невероятными результатами, которыми Путину удалось достичь за последние пять лет, весь Новый мировой порядок вдруг начал выглядеть как готовый обрушится карточный домик. Всемирная банковская империя была неизлечимо больна последние пять лет, но сейчас находится на морфине, уже едва осознавая, что происходит.

Поскольку нет никакой надежды начать Третью мировую, так как та проиграна заранее, последний банзай из кустов пришел в форме вируса и последовавшей за этим медийной пандемии. Основной задачей было избежать катастрофической гиперинфляции огромной долларовой массы, чтобы выиграть время и создать новую виртуальную мировую криптовалюту. Поначалу казалось что план может сработать. Тогда Влад вытащил свой револьвер, начав игру в Русскую рулетку, и нажав на курок, банкиры вышибли себе мозги.

Он убил цены на нефть, отказавшись снижать добычу, и довел цену барреля до отметки в менее чем $30. Без долгих раздумий Влад уничтожил всю дорогостоящую нефтедобычу Запада. Все доллары, которые были выведены с рынка, Федрезерву надо было снова закачивать в систему, чтобы избежать падения и окончательной катастрофы. К настоящему моменту наши дорогие банкиры не могут найти решения.

Тем временем Трамп также прошелся по банкстерам. Он обязал FDA (американский минздрав; прим. mixednews) использовать хлорохин при случаях инфицирования коронавирусом на территории США. СМИ ничего не оставалось как начать об этом писать, что вызвало цепную реакцию: руководители крупных фармакомпаний были уволены, поскольку только что потеряли контракт на создание вакцины, страны вроде Канады начали походить на отстаивающих геноцид кретинов из-за отказа использовать дешевое и безобидное лекарство, а правительство Макрона вообще объявило, что хлорохин вреден и ограничило его использование всего за две недели до того как разразилась эта фейковая эпидемия! Определенно, в наше время Русская рулетка является любимой игрой западных правительств.

В субботу, 28 марта, Россия объявила о собственном препарате для лечения коронавируса, основанном на волшебном зелье доктора Рауля. Еще один казачий удар, на этот раз по яремной вене большой фармы. В эти дни Путин занимается работой по спасению: в последнюю неделю марта он отправил 15 военных самолетов с врачами и материалами прямо на Север Италии, после того как самолет с помощью из Китая был блокирован Чешской Республикой.

В воскресенье, 29 марта, пришла потрясающая новость о том, что Трамп получил контроль над Федрезервом, который теперь находится под управлением двух представителей Государственного казначейства. Из всех сумасшедших новостей за последний месяц это, безусловно, самая лучшая и самая шокирующая.

После трех лет у власти Трамп наконец выполнил свое предвыборное обещание вывести частные банки из управления государственными делами США, положив конец столетию эксплуатации американских граждан. Он вынудил печально известную инвестиционную группу Blackrock начать выкупать для Федрезерва важные корпорации, что означает национализацию части экономики, одновременно избегая крах рынка путем привлечения к сделке крупных частных инвесторов.

Этот самый дерзкий шаг произошел в решающий момент времени и поставил нас перед фактом того что Владимир Путин и Дональд Трамп объединились и вывели человечество на перекресток Нового мирового порядка и свободы.

Новому миропорядку противостоят две самые могущественные страны на земле, и эта фейковая эпидемия изменила всё. Она показала, как отчаялись банкстеры, и если мы не хотим, чтобы в итоге над нашими головами туда и сюда начали летать ядерные боеголовки, Путину и Трампу нужно остановить их сейчас.

Пасхальное воскресение приближается. Оно может стать библейским.

Сильвен Лафорест