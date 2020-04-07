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«Огромный город, где исполняются самые заветные желания»: дети пишут письма о любви к «Артеку»

15:49. 7 апреля 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом году четвертая смена в международном детском центре не состоится из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако дети со всех уголков мира продолжают с теплом вспоминать время, проведенное в «Артеке», и присылают в МДЦ письма в ожидании новых встреч.

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В апреле международный детский центр «Артек» приостановил работу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Но в это непростое время дети продолжают присылать в МДЦ письма, в которых делятся воспоминаниями о жизни в лагерях. Недавно поддержку центру выразила участница 15 смены 2019 года Камила Байзакова. В письме девочка отметила, что ждёт, когда «Артек» снова распахнёт двери для новых гостей.

«Наш дорогой «Артек», мы тебя безумно любим. Каждый вечер, глядя на звезды, я бережно прижимаю к сердцу тот самый уголёк из прощального костра и вспоминаю нашу первую встречу. Ты научил нас многому, и до сих пор, несмотря на тысячи километров между нами, учишь чему-то. «Артек» — это огромный город, где исполняются самые заветные желания. Это город для детей, в котором каждый может найти себя», — написала Камила.

По словам сотрудников центра, письма от артековцев поступают в МДЦ регулярно. Неудивительно, ведь ежегодно в «Артек» приезжают тысячи детей из разных уголков мира. Только в 2019 году в центре побывали ребята из 86 государств. В лагерях для юных гостей всегда подготовлены комфортные условия. Дети проживают в уютных комнатах с необходимыми удобствами. Во всех корпусах есть Wi-Fi, гимнастические и тренажерные залы, на улице открыты спортивные площадки. Большое внимание уделяется организации питания ребят, в день для артековцев предусмотрено пять приёмов пищи. В столовых реализуется принцип шведского стола, поэтому дети могут сами выбирать наиболее предпочтительные блюда. При составлении рациона специалисты учитывают требования к сбалансированности и безопасности питания.

Несмотря на отмену четвертой смены, в 2020 году артековцы уже успели принять участие в большом количестве увлекательных мероприятий. К примеру, в марте в центре прошла «Лесная битва», где соревновались гости из профильных туристических отрядов. Перед финальным состязанием дети учились вязать узлы, ориентироваться на местности и читать топографические карты. На специальных занятиях ребятам также рассказали, как оказывать первую медицинскую помощь. Позже артековцы продемонстрировали полученные знания и умения. А у участников профильных морских отрядов состоялось «Морское многоборье». В программу мероприятия вошли соревнования по перетягиванию каната и плаванию в открытой акватории, шлюпочная гонка.

На сегодняшний день «Артек» является одним из наиболее популярных детских оздоровительных центров России. В 2019 году лагеря МДЦ приняли более 40 тысяч детей из разных регионов и стран.

 

Метки: Артек

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