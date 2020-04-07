Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2020
- 09:01 В Киеве напали на «музей гидности» на Майдане (ФОТО).
- 06:00 Удар по офису президента: Чёрная метка Зеленскому (ВИДЕО).
- 04:00 Ужас в Одессе: что происходит в закрытом из-за эпидемии городе (ВИДЕО).
- 02:30 Украинцы массово сдают в аренду собак для прогулок во время карантина (ФОТО).
- 01:39 “Мы построим много лагерей, но хороших”.
- Вчера 21:10 Зеленский рассказал, когда Украина может получить от МВФ 2 миллиарда.
- Вчера 17:56 Порошенко: “Почему Зе меня не посадил?!”.
- Вчера 17:46 “Донбассу, 6 лет воюющему с укронацистами, коронавирус не так уж и страшен” – депутат ЛНР.
В Киеве напали на «музей гидности» на Майдане (ФОТО)
В Киеве на Майдане Незалежности некие неизвестные существенно подпортили экспозицию «Век непокоренных», посвященную «борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды» так называемого музея «революции достоинства».
Нападение произошло в ночь на 6 апреля.
«Сегодня ночью, 6 апреля, испорчено нашу выставку „Век непокоренных” на Майдане. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использовались фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников», — говорится в сообщении пресс службы «музея».
Несмотря на карантинные меры, которые запрещают пребывание в общественных местах, парках, на детских площадках, кто-то всё же прошёл к экспозиции, отмечают в пресс-службе.
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Удар по офису президента: Чёрная метка Зеленскому (ВИДЕО)
Недавно на Украине разразился новый скандал, связанный с офисом президента. Так, на днях были обнародованы записи, которые касаются главы ОП Андрея Ермака, а также самого президента Зеленского.
Как передают киевские СМИ, на прошлой неделе украинский нардеп Гео Лерос опубликовал у себя на странице в соцсети компромат на Ермака, а точнее, его брата — Дениса. Позже появились новые подробности, после которых этим делом заинтересовались ГБР и СБУ.
«В две подачи нардеп опубликовал на своей страничке в Facebook ряд видео, сделанных скрытой камерой, на которых в абсолютно неприглядном свете предстаёт пред всеми нами брат главы ОП Денис Ермак. Он обсуждает назначение неких лиц на определённые должности в государственных учреждениях, упоминания при этом брата, руководящего президентским офисом (хотя тогда он главой ОП ещё не был).
В ответ на обращение Лероса — Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело и проводит соответствующую проверку на предмет коррупции. Сам Ермак попросил СБУ и ГБР проверить эти медиаматериалы на предмет достоверности, а также их происхождение и появление у Лероса. И ГБР уже начало расследование в отношении нардепа», — рассказала журналистка Олеся Медведева.
Между тем, как отметил в интервью изданию экс-нардеп Игорь Попов, «ходят слухи, что в момент, когда были сделаны записи, развернулась подковёрная борьба за новые назначения в СБУ». По его словам, «один из центров влияния в спецслужбе — или влияющий на неё изнутри — писал перспективных собеседников, чтобы получить дополнительные аргументы».
Как подчеркнула Медведева, «появление записей, бьющих по Ермаку, выгодно различным его недругам».
По мнению украинского депутата VIII созыва ВРУ Сергея Лещенко, в этой истории есть место жёсткому конфликту нынешнего главы ОП с его предшественником на этом посту — Андреем Богданом.
А «яблоком раздора» стало то, кто окажет большее влияние на Киев. Богдан и раньше хотел убрать Кличко, но Ермак не позволил. Сам же экс-глава ОП заявил «Стране.ua» о своей непричастности ко всей этой ситуации с атаками на Ермака с помощью Лероса.
А вот некоторые источники издания из числа «слуг народа» говорят обратное. И считают, что не Ермак, а ближайшее окружение президента и лично Зеленский находятся под прицелом…
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Ужас в Одессе: что происходит в закрытом из-за эпидемии городе (ВИДЕО)
Одесса переходит на жёсткий режим самоизоляции. Так, с понедельника в городе вводятся строгие ограничения на посещение парков и скверов. Об этом сообщается в местной прессе.
Пока что известно о 16 пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19. Среди них — 10 жителей Одессы. Все они находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. И трое из них в тяжёлом состоянии.
Состояние десяти человек врачи квалифицировали как состояние средней тяжести, трое находятся в удовлетворительном состоянии. За ними пока ещё наблюдают, но уже рассматривается вопрос об их выписке.
В Минздраве заявили о 27 случаях COVID-19 в Одесской области. Плюс ещё один, о котором стало известно в понедельник утром. Также пока не подтверждён диагноз у 11 человек, которые находятся на обследовании.
Одесситов настоятельно просят соблюдать карантин во избежание распространения инфекции.
Как пишет одесское издание «Думская», большинство одесситов серьёзно отнеслись к этой просьбе. Другие же, соблазнившись хорошей весенней погодой, всё же вышли на прогулку.
На видео, опубликованном киевским изданием Klymenko Time, мы видим, что в зелёных зонах ещё работают кофемашины и павильоны, где продаётся фастфуд. Интересно, как на это отреагирует одесская полиция?
Случай в селе Ракулово Одесской области показал, что люди очень боятся пандемии. Так, толпа из перепуганных граждан пыталась изгнать мужчину, который приехал к своей матери из Чехии. На данный момент он не может покинуть посёлок, так как подписал соглашение о самоизоляции.
Местное население в панике. Они считают прибывшего «коронавирусным» и проклинают его мать, требуя, чтобы она закрыла «заражённого» в доме.
Как ранее сообщала «Русская Весна», медперсонал Одесского областного клинического центра признал, что не готов к наплыву пациентов с коронавирусом.
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Украинцы массово сдают в аренду собак для прогулок во время карантина (ФОТО)
Украинцы во время карантина предлагают арендовать своих четырехлапых любимцев всем желающим легально выйти на улицу. Причиной такой предприимчивости стало ужесточение правил коронавирусного карантина с 6 апреля.
Аренда собаки стоит в среднем от 100 гривень за полчаса прогулки до 4000 гривен за сутки. В объявлениях, размещенных на платформе бесплатных объявлений Olx указана норма постановления Кабмина, согласно которой «посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком». Таким образом, с помощью собаки можно лишний раз выйти на улицу, не нарушив запрета.
Некоторые владельцы указывает и другие условия аренды: доставка собаки до места самоизоляции заказчика, предоставление животного в любое время суток. Арендовать можно, как йоркширского терьера, так и питбуля.
Так, жителям Дарницкого района Киева предлагают арендовать пекинеса за 100 грн при за час прогулки в указанном районе.
В Соломенском районе предлагают погулять со своей хаски. «Дам в оренду собаку хаски для прогулок на время карантина», — в объявлении указано, что такое предложение временное. Цена услуги не указана, вероятно, необходимо договариваться с владельцами по телефону.
Одесситы не отстают от столичных жителей. Здесь сдают в аренду собаку породы джек рассел терьер. За час просят 300 грн, за сутки 4 тысячи. при этом еда включена в стоимость аренды. А зоной для выгула обозначена Аркадия.
И еще одно предложение для одесситов — стаффордширский терьер с минимальным временем прогулки 30 минут.
В Харьковской области тоже сдают собак на время карантина.
В Краматорске прогулку с щенками немецкой длинношерстной овчарки оценили в 400$ c возможностью доставки питомцев по региону.
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“Мы построим много лагерей, но хороших”
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Зеленский рассказал, когда Украина может получить от МВФ 2 миллиарда
Украина договорилась об увеличении программы помощи от МВФ с 5 до 8 миллиардов долларов. Первый транш в мае может составить 2 млрд в случае подписания новой программы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции «Слуга народа» в эфире телеканала «Прямой».
«Мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, на протяжении 15 дней мы получим первый быстрый транш, который составит около 1,75-2 миллиардов долларов. Я думаю, что это будет 2 миллиарда долларов, которые мы получим сразу в бюджет Украины», — сказал Зеленский.
По его словам, условиями МВФ было принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли.
«Условия Международного валютного фонда — это два закона: закон о банках и закон о земле, об этом мы уже договорились. Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки», — добавил Зеленский.
При этом уже в мае Украине предстоит выплатить около 2 млрд долларов по внешним долгам.
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Порошенко: “Почему Зе меня не посадил?!”
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“Донбассу, 6 лет воюющему с укронацистами, коронавирус не так уж и страшен” – депутат ЛНР
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