Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2020

Недавно на Украине разразился новый скандал, связанный с офисом президента. Так, на днях были обнародованы записи, которые касаются главы ОП Андрея Ермака, а также самого президента Зеленского.

Как передают киевские СМИ, на прошлой неделе украинский нардеп Гео Лерос опубликовал у себя на странице в соцсети компромат на Ермака, а точнее, его брата — Дениса. Позже появились новые подробности, после которых этим делом заинтересовались ГБР и СБУ.

«В две подачи нардеп опубликовал на своей страничке в Facebook ряд видео, сделанных скрытой камерой, на которых в абсолютно неприглядном свете предстаёт пред всеми нами брат главы ОП Денис Ермак. Он обсуждает назначение неких лиц на определённые должности в государственных учреждениях, упоминания при этом брата, руководящего президентским офисом (хотя тогда он главой ОП ещё не был).

В ответ на обращение Лероса — Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело и проводит соответствующую проверку на предмет коррупции. Сам Ермак попросил СБУ и ГБР проверить эти медиаматериалы на предмет достоверности, а также их происхождение и появление у Лероса. И ГБР уже начало расследование в отношении нардепа», — рассказала журналистка Олеся Медведева.

Между тем, как отметил в интервью изданию экс-нардеп Игорь Попов, «ходят слухи, что в момент, когда были сделаны записи, развернулась подковёрная борьба за новые назначения в СБУ». По его словам, «один из центров влияния в спецслужбе — или влияющий на неё изнутри — писал перспективных собеседников, чтобы получить дополнительные аргументы».

Как подчеркнула Медведева, «появление записей, бьющих по Ермаку, выгодно различным его недругам».

По мнению украинского депутата VIII созыва ВРУ Сергея Лещенко, в этой истории есть место жёсткому конфликту нынешнего главы ОП с его предшественником на этом посту — Андреем Богданом.

А «яблоком раздора» стало то, кто окажет большее влияние на Киев. Богдан и раньше хотел убрать Кличко, но Ермак не позволил. Сам же экс-глава ОП заявил «Стране.ua» о своей непричастности ко всей этой ситуации с атаками на Ермака с помощью Лероса.

А вот некоторые источники издания из числа «слуг народа» говорят обратное. И считают, что не Ермак, а ближайшее окружение президента и лично Зеленский находятся под прицелом…

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