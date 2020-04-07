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Неожиданный отказ РФ от скупки золота завел в тупик аналитиков из Finanzen.

17:52. 7 апреля 2020 235 просмотров 17 коммент. Опубликовал:

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Москва, 6 апреля. Эксперты немецкого издания Finanzen объяснили неожиданное для себя решение Банка России отказаться от масштабной скупки золота.

В издании напомнили, что на протяжении последних лет Центробанк был одним из ключевых покупателей золота, который регулярно пополнял свои запасы. Однако некоторое время назад регулятор приостановил скупку драгоценного метала, и это, как считают аналитики, будет иметь серьезные последствия для всего рынка драгметаллов, отметила «ПолитРоссия». 

По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году Москва купила 158,1 тонны золота, в январе еще 8,1 тонны. Таким образом, общий золотой запас России достиг отметки в 2 279,2 тонны, что является пятым показателем в мире.

«Никого не должно удивлять, что золото пользуется большим спросом в периоды экономической нестабильности. Этот металл считается одним из наиболее безопасных «убежищ» для инвесторов, желающих сохранить свои активы», — пишет немецкое издание.

Впрочем, спрос на золото в мире настолько высок, что банки не в состоянии его полностью удовлетворить. В виду того, что свободного драгоценного металла практически не осталось, решение России отказаться от покупки выглядит неожиданным, считает Finanzen.

После объявления ЦБ о приостановке покупки золота цена на металл опустилась ниже отметки в 1600 долларов за тройскую унцию. При этом, если бы Москва решила продать часть своих запасов, стоимость золота уменьшилась еще сильнее. Однако, как считают аналитики, Россия не будет избавляться от своих запасов. В то же время следующий шаг Москвы окутан загадкой, и это поставило экспертов в тупик. 

 

Источник: https://riafan.ru/1265459-neozhidannyi-otkaz-rf-ot-skupki-zolota-zavel-v-tupik-analitikov-iz-finanzen

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