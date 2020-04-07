Неожиданный отказ РФ от скупки золота завел в тупик аналитиков из Finanzen.
Москва, 6 апреля. Эксперты немецкого издания Finanzen объяснили неожиданное для себя решение Банка России отказаться от масштабной скупки золота.
В издании напомнили, что на протяжении последних лет Центробанк был одним из ключевых покупателей золота, который регулярно пополнял свои запасы. Однако некоторое время назад регулятор приостановил скупку драгоценного метала, и это, как считают аналитики, будет иметь серьезные последствия для всего рынка драгметаллов, отметила «ПолитРоссия».
По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году Москва купила 158,1 тонны золота, в январе еще 8,1 тонны. Таким образом, общий золотой запас России достиг отметки в 2 279,2 тонны, что является пятым показателем в мире.
«Никого не должно удивлять, что золото пользуется большим спросом в периоды экономической нестабильности. Этот металл считается одним из наиболее безопасных «убежищ» для инвесторов, желающих сохранить свои активы», — пишет немецкое издание.
Впрочем, спрос на золото в мире настолько высок, что банки не в состоянии его полностью удовлетворить. В виду того, что свободного драгоценного металла практически не осталось, решение России отказаться от покупки выглядит неожиданным, считает Finanzen.
После объявления ЦБ о приостановке покупки золота цена на металл опустилась ниже отметки в 1600 долларов за тройскую унцию. При этом, если бы Москва решила продать часть своих запасов, стоимость золота уменьшилась еще сильнее. Однако, как считают аналитики, Россия не будет избавляться от своих запасов. В то же время следующий шаг Москвы окутан загадкой, и это поставило экспертов в тупик.
Источник: https://riafan.ru/1265459-neozhidannyi-otkaz-rf-ot-skupki-zolota-zavel-v-tupik-analitikov-iz-finanzen
Объясняю на пальцах – Россия не дает “собрать” всю долларовою валюту в подконтрольных ФРС и МВФ банках, продавая золото за те же доллары.
Одновременно, продажей золота сбивает ажиотаж цены на него, не позволяя структурам ФРС и МВФ наполнить номинал весьма раздутого доллара золотым эквивалентом.
Ты бредишь.
Золото нефть или пельмени это товар.
Ну не стали покупать и что?
Почему не покупают нефть наверно понятно?
Почему РФ скупала золото НЕ понятно и думаю МИФ.
Хотя может и глупость
Бредите Вы, уважаемый, если не видите, что универсальное обеспечение валюты идёт к золотому эквиваленту.
США проучили контроль над ФРС – сейчас они будут «работать» на обесценивание нефти для того, чтобы сдуть доллар.
И доллары нужны у «нужных» банков лишь потому, что планируется ввод золотого эквивалента.
Про Базель почитайте – прояснится.
Золотой эквивалент монархии и крепостное право.
Ага.
А потом рыцари мечи а потом люди в шкурах.
Так и будет.
Дурачка не включайте.
Вы прекрасно понимаете о чем я)
Понимаю что идиот. А потому мели Емеля ))
Сам-то золота накупил про запас?
Или ты против России?
Эко Вас на эмоции развезло.
Отношение к России я не раз объяснял.
Так сколько золота скупил?
Не покупал.
Т.е ты не идиот а притворяешься. Сам не скупаешь золото оно тебе не надо .
Зато если Россия скупает то это правильно.
угу.
Центробанк РФ с момента своего перефарматирования в 90-е с национального государственного банка в филиал финансовой системы мирового еврейского кагала никогда не принимал решений выгодных России и ее народу.Этот чужеродный филиал вогнал и продолжает вгонять в убытки на сотни тысяч триллионов если не больше. При любых катаклизмах выгодно скупать золото, а не прекращать
ЦБ РФ – это наследник Внешнего Банка СССР.
Не нужно сказок.
Почитайте кто назначает правление ЦБ РФ и кому ЦБ РФ отчитывается.
Меня раздирает от любопытства, что прикрывают вирусом. Золото, нефть, премьер этот англицкий (самый не защищенный человек на планете, без доступа к медобслуживанию) часть игры. ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Борьба на перепутье.
Ещё в прошлом году писал про это.
кинь ссылочку почитать
Это диалоги периода сентябрь-декабрь 2019 года.
Рад бы скинуть, да боюсь не найду быстро.
Тыщ -нант ! Наберите в ю-тубе : “Крокодил Гена “Что происходит на свете?” Песенка 4 минуты.