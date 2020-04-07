Масштаб самоизоляции. Ущерб или всеобщая польза?

Что может удивить, в режим карантина пошли даже экзотические страны и режимы. Кто бы мог ожидать карантина от Пакистана, Бангладеша, Саудовской Аравии , Кувейта, Омана, Нигерии, Ирака и Анголы! И даже страны Южной Америки пошли по жесткому сценарию, которые всегда относительно автономно существовали от всего мира, причем мелкие страны – Парагвай, Уругвай, Боливия и Эквадор. В двух последних меры почти как в Италии.

Небольшой обобщающий обзор по ситуации экономики на планете. Фактически, народ, особенно западный, начинают приучать обходиться скорее нормальным набором товаров и услуг, нежели избыточным. И это хорошо во всех смыслах – таков наш небольшой позитивный вывод из предлагаемого обзора. Тем же, кто сильно удручён замедлением мировой торговли, в частности – экспортом из России, предлагаем подумать: а нужно ли нам вообще что-либо импортировать и экспортировать (кроме разве что избытка углеводородов), не сможем ли мы прожить самостоятельно на собственных трудовых, интеллектуальных и прочих ресурсах?!



Сразу отмечу, что «карантин» предполагает не рекомендации или законы правительства, это не имеет никакого значения и не представляет интереса. Речь идет исключительно об обратной реакции и только о ней.



Запретить посещать парки, рестораны, торговые центры или спортивные комплексы можно, но если трафик людей никак не реагирует на эти меры, то это не является карантином. Поэтому исследование о масштабе выключения экономики, а не юридических терминах. Где наиболее жесткая реакция?



Google в четверг вечером внедрили интегральный трекинг маршрутов людей без персонализации. Это на самом деле гениальная идея. Учитывая количество устройств подключенных к Google, выборка более чем репрезентативная и позволяет оценить, что на самом деле происходит в мире. Google фиксирует местоположение устройств и оценивает интегральный трафик людей в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года.



Трек в режиме реального времени, но с небольшой задержкой публикации. Данные охватывают почти весь мир. Но в них нет Китая, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Колумбии, Алжира, Украины и России .



По России скажите спасибо правительству за законы об информации, которые ограничили деятельность иностранных ИТ компаний.



Например, по Италии видно, что первая реакция жителей Италии на меры правительства произошла в конце февраля, но была очень незначительной (на тот момент были лишь рекомендации без директив властей).

В начале марта был даже небольшой всплеск посещения парков и мест отдыха после того, как большую часть людей перевели на удаленную работу (на тот момент 15%). Но с 3 марта меры начали ужесточать и к 15 марта провал по трафику в парки, кафе, рестораны, кинотеатры составил 90-97%.



Транспортные хабы/узлы также потеряли 85-92% трафика. К 20 марта на работу перестали ходить в среднем 75-80% людей, т.е. лишь каждый пятый выходил на работу.



В своих домах одномоментно находило в среднем на 40% больше людей, чем в аналогичный период времени (выходные и праздники Google сглаживает). Но в Италии наблюдается не только значительный провал в посещениях мест отдых и индустрии культуры, спорта и развлечений. Они перестали ходить даже в продуктовые магазины и аптеки. В будни ходят в среднем в два раза реже, чем обычно, а выходные на 80-85% реже (это примерно в 6 раз менее интенсивно).

Действия властей в Испании практически аналогичные итальянским с той разницей, что лаг 3 дня, обратная реакция населения также похожа.



Трафик в индустрии спорта, культуры, развлечений и общепита в Испании и Италии в 17 раз ниже нормы – это фактически перманентный режим комендантского часа по всей стране сразу.

Среди европейских стран достаточно жесткие меры во Франции, в Австрии, Бельгии, Ирландии, Португалии и теперь уже в Великобритании. Германия держалась до последнего, но с 18-20 марта также начали ужесточать, но не так сильно. Похожее стало в Новой Зеландией с 22 марта и на удивление Южная Америка подключилась, но с 21 по 27 марта.

Самая слабая реакция в Тайване, Корее, Швеции и Японии с Сингапуром. Швеция единственная развитая европейская страна, которая карантин объявила на основе рекомендаций. Тайвань и Япония – это единственные страны в мире, которые ни в феврале, ни в марте не ограничивали экономическую деятельность (масштабно) и имеют минимальный ущерб.



В Южной Корее удалось пройти пик заболеваний без блокады экономики и сейчас там ситуация нормализовалась. По США отдельная тема. Там лучше по штатам смотреть, немного иная специфика, по ним нужно делать изолированный обзор.



Было бы ошибкой считать, что продуктовые магазины и аптеки бенефициары кризиса.

По трафику везде падение, но по обороту может быть рост, но не везде и не всегда. Люди ходят меньше, но покупают больше. Обычно специфика подобных кризисов такова, что люди перед блокадой проявляют нездоровый ажиотаж (это проявлялось почти во всех странах мира), но потом все утихает. Лидеры не изменились – Корея, Тайвань, Сингапур, Япония и Швеция с Гонконгом.

По транспортным хабам/узлам падение у всех без исключения.

Лучше всего в Корее и Тайване, хуже всех в Италии, Испании и Франции . Большинство стран мира (среди тех, кто успел уже выйти в режим карантина) по транспорту теряют не менее 66%, т.е. в три раза падение.



Количество людей, находящихся на местах работы показано условно в виду сложности идентификации режима работы (разный график у людей, режим и формат работы), более того 29 марта выпало на выходной день.

Хотя Google нормализует выходные, применяя в том числе предиктивный анализ места дислокации людей, но эти показатели не могут быть 100% точными в отличие от трафика на транспортных узлах, в парках или местах проведения досуга, где идентификация относительно прозрачна по методологии и принципу. Тем не менее до половины людей перестали посещать работу.



Тоже самое, но в формате таблицы с указанием даты, когда обратная реакция населения на меры властей стала заметной по трекингу перемещений.

Ничего подобного не было никогда. Это однозначно сильнее и больнее всего того, что было за последние 100 лет, даже Вторая Мировая не наносила настолько масштабный экономический урон. Тогда было фрагментарно (+ растянуто во времени) и компенсировалось оборонными заказами, но теперь встало все одномоментно и по всему миру . Сейчас речь идет о 98% мирового ВВП, который находится в блокаде различной интенсивности. Это невероятно! Грядет самый значительный со Второй Мировой ребаланс игроков на мировой арене – в политике, в экономике, во всех аспектах.

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