Коронавирус: новости к утру

Эту утреннюю сводку с «коронавирусных» фронтов хотелось бы начать с первой за долгое время позитивной новости: впервые с января в материковом Китае за 24-часовой период не случилось ни одной смерти от COVID-19. Зафиксированы 32 новых случая заражения, и все они ввозные.

ООН вспомнила о своей роли на мировой арене и в четверг проведёт заседание Совбеза по проблеме коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Пройдёт мероприятие по видеосвязи.

Цифры на утро 7 апреля от Университета Хопкинса:

Во всем мире 1 347 676 заражений / 74 744 человека скончались (5,5%) / 277 331 выздоровели (20,5%)

1. США — 368 079 / 10 923 (2,9%) / 19 828 (5,3%)

2. Испания — 136 675 / 13 341 (9,7%) / 40 437 (29,5%)

3. Италия — 132 547 / 16 523 (12,4%) / 22 837 (17,2%)

4. Германия — 103 375 / 1 810 (1,7%) / 28 700 (27,7%)

5. Франция — 98 984 / 8 926 (9%) / 17 429 (17,6%)

6. Китай — 82 687 / 3 335 (4%) / 77 322 (93,5%)

7. Иран — 60 500 / 3 739 (6,1%) / 24 236 (40%)

8. Великобритания — 52 279 / 5 385 (10,3%) / 287 (0,5%)

9. Турция — 30 217 / 649 (2,1%) / 1 326 (4,3%)

10. Швейцария — 21 657 / 765 (3,5%) / 8 056 (37,2%)

Россия заняла в этом списке 20-е место — 6 343 / 47 (0,7%) / 406 (6,4%).

Справка РВ

Западные СМИ ссылаются на Университет Хопкинса, приводя цифры по коронавирусу, что это за учреждение? Итак, Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) — это частный исследовательский университет, основанный американским предпринимателем и филантропом Джонсом Хопкинсом в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Хопкинс не был учёным, он родился в семье квакеров, занимавшихся торговлей табаком и продолжил семейное дело.

Университет ведёт как образовательную, так и научно-исследовательскую деятельность, является вторым после Массачусетского технологического по объёмам заказов от Пентагона и правительства США. С ним связана научная и исследовательская деятельность 36 лауреатов Нобелевской премии, имеет филиалы университета расположены также в Нанкине и Болонье.

Более 600 граждан РФ пока остаются в Японии из-за ограничения авиасообщения, сообщает посольство. Им оказана помощь с проживанием и питанием.

В Приморье умер второй пациент, которого был подтверждён коронавирус. Это мужчина пенсионного возраста, вернувшийся из Египта.

Как сообщала «Русская Весна», на Британию наступает Средневековье: люди поджигают и ломают вышки связи новейшего формата 5G, потому что верят, что через них распространяется коронавирус.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил информацию на утро 7 апреля.

Так, на лечении в больнице состоят 389 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 226.

С диагнозом пневмония лежат в стационаре 345 человека. В реанимации 32 (из них на ИВЛ 14).

Всего за минувшие сутки поступило 29 человек, выписан 41.

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