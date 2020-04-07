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Киссинджер: Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок.

13:28. 7 апреля 2020 136 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса. 

Сюрреалистическая атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.

Теперь, как и в конце 1944 года, возникает чувство зарождающейся опасности, направленное не против какого-либо конкретного человека, а наносящее удары случайно и с опустошением.

Но есть важное различие между этим далёким временем и нашим.

Американская выносливость тогда была укреплена конечной национальной целью.

Теперь в разделенной стране необходимо эффективное и дальновидное правительство, чтобы преодолеть беспрецедентные по своим масштабам и масштабам препятствия.

Поддержание общественного доверия имеет решающее значение для социальной солидарности, для отношений обществ друг с другом, а также для международного мира и стабильности.

Нации сплочены и процветают, полагая, что их институты могут предвидеть бедствия, пресекать их последствия и восстанавливать стабильность.

Когда пандемия Covid-19 закончится, учреждения многих стран будут восприняты как потерпевшие неудачу.

Является ли это суждение объективно справедливым, не имеет значения.

Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса.

Спорить сейчас о прошлом только затрудняет то, что должно быть сделано.

Коронавирус поражает беспрецедентными масштабами и свирепостью.

Его распространение является экспоненциальным: случаи в США удваиваются каждый пятый день.

На данный момент нет никакого лечения.

Медикаментов недостаточны, чтобы справиться с растущими волнами случаями (заболевания).

Отделения интенсивной терапии перегружены, находятся на грани и за пределами своих возможностей.

Тестирование неадекватно задаче определения степени заражения, а тем более обратного распространения.

Успешная вакцина может быть создана от 12 до 18 месяцев.

Администрация США проделала солидную работу по предотвращению немедленной катастрофы.

Окончательный тест будет состоять в том, можно ли остановить распространение вируса, а затем обратить вспять таким образом и в таких масштабах, которые поддерживают доверие общественности к способности американцев управлять собой.

Кризисные усилия, какими бы масштабными и необходимыми они ни были, не должны вытеснять насущную задачу запуска параллельного мероприятия для перехода к посткоронавирусному порядку.

Лидеры имеют дело с кризисом в значительной степени на национальной основе, но разрушающие общество эффекты вируса не признают границ.

Хотя удар по здоровью человека, будем надеяться, будет временным, его политические и экономические потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений.

Ни одна страна, даже США, не сможет с помощью национальных усилий победить вирус.

Удовлетворение потребностей на данный момент должно в конечном итоге сочетаться с глобальным совместным видением и программой.

Если мы не сможем сделать это в тандеме, мы столкнемся с худшим (из них).

 

Извлекая уроки из разработки Плана Маршалла и Манхэттенского проекта, США обязаны предпринять серьезные усилия в трех областях.

Во-первых, укрепить глобальную устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Триумфы медицинской науки, такие как вакцина против полиомиелита и ликвидация оспы, или возникающее статистически-техническое чудо медицинской диагностики с помощью искусственного интеллекта привели нас в опасное самодовольство.

Нам необходимо разработать новые методы и технологии для инфекционного контроля и соразмерных вакцин для больших групп населения.

Города, штаты и регионы должны постоянно готовиться к тому, чтобы защитить своих людей от пандемий путем накопления запасов, совместного планирования и разведки на передовых рубежах науки.

Во-вторых, стремиться залечить раны мировой экономики.

Мировые лидеры извлекли важные уроки из финансового кризиса 2008 года.

Нынешний экономический кризис более сложен: сокращение, вызванное коронавирусом, по своей скорости и глобальному масштабу не похоже ни на что, когда-либо известное в истории.

А необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и закрытие школ и предприятий, усугубляют экономическую боль.

Программы также должны быть направлены на смягчение последствий надвигающегося хаоса для наиболее уязвимых групп населения мира.

В-третьих, защитить принципы либерального мирового порядка.

Легенда основания современного правительства - город-крепость, защищенный могущественными правителями, иногда деспотичными, иногда доброжелательными, но всегда достаточно сильными, чтобы защитить людей от внешнего врага.

Мыслители просвещения переосмыслили эту концепцию, утверждая, что цель легитимного государства - обеспечить основные потребности людей: безопасность, порядок, экономическое благополучие и справедливость.

Люди не могут обеспечить эти вещи самостоятельно.

Пандемия вызвала анахронизм, возрождение города-крепости в эпоху, когда процветание зависит от мировой торговли и передвижения людей.

Демократии мира должны защищать и поддерживать свои ценности Просвещения.

Глобальное отступление от баланса власти с легитимностью приведет к распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне.

И все же этот тысячелетний вопрос легитимности и власти не может быть решен одновременно с усилиями по преодолению чумы Covid-19.

Сдержанность необходима всем сторонам - как во внутренней политике, так и в международной дипломатии.

Приоритеты должны быть установлены.

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру растущего процветания и человеческого достоинства.

Теперь мы живем в эпохальный период.

Историческая задача для лидеров - справиться с кризисом и строить будущее.

Отказ (от этого) может поджечь мир.

 

Henry A. Kissinger

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikday/579423-kissindzher-pandemiya-koronavirusa-navsegda-izmenit-mirovoy-poryadok.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 15273 379
    Русофил 7 апреля 2020 в 13:34

    Ни одна страна, даже США, не сможет с помощью национальных усилий победить вирус.
    ——
    Легко. Например Туркменистан.
    Но даже Туркменистан не может победить вирус СО2.
    Все дышат и вдыхают СО2 и от этого болеют и умирают.
    Причина коронавируса вдыхание СО2.
    Это явная причина смертей.

    Ответить
    1
  • 10066 9280
    жора шапов 7 апреля 2020 в 13:52

    И ни слова про уничтожение разработчиков и производителей бактериологического оружия , как , впрочем , и другого. “..защитить принципы либерального мирового порядка.”- о чём ещё может петь представитель божьего народа ?

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    2

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