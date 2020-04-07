Иуда коронавируса: Анастасия Васильева пиарится за счет острой темы.

Новая протеже Алексея Навального, «офтальмолог блогера» Анастасия Васильева продолжает спекулировать на теме распространения коронавируса. Прикрываясь благими намерениями, она занимается самопиаром.

Для повышения собственной популярности Васильева вновь пренебрегла призывами властей и отправилась в подмосковный Реутов. Не сообщив о своем визите, она приехала в местную больницу якобы передать средства индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей. В результате сознательные охранники медучреждения отказали впускать соратницу Навального. Полиция проверила у активистки документы, но за нарушение режима самоизоляции ответственности она не понесла.

Анастасия Васильева выставила все как сопротивление оказанию помощи врачам. Она считает, что российские больницы недостаточно обеспечены СИЗ. И эту идею она внушает остальным россиянам.

Всего лишь за неделю ей удалось собрать с граждан РФ около 4 млн рублей. Деньги, по словам активистки, должны пойти на СИЗ для врачей. В то же время никто не видел финансовых отчетов сомнительного «профсоюза». Донаты могут попросту уходить в карман Васильевой.

Примечательно, что это уже не первая история, когда Анастасия Васильева пренебрегает рекомендациям властей оставаться дома. После того, как её родственники прибыли из ОАЭ, она, прихватив с собой двух иностранных журналистов, отправилась в новгородские больницы.

Тогда сотрудники правопорядка отправили автомобиль Васильевой на штрафстоянку. У спекулянтки не оказалось документов. Саму задержали после того, как она устроила скандал.

О том, что Анастасия Васильева занимается самопиаром, говорит её отказ от помощи волонтеров. Если она действительно хотела помочь врачам, то могла передать СИЗ через специализированные службы, имеющие для этого все необходимые документы. Однако Васильевой это не нужно. Её интересует привлечение внимания к своей персоне.

В целях достижения своей цели Анастасия Васильева готова не только нарушать законы. Помимо этого она занимается информационным популизмом. В эфире «Эха Москвы» она заявила, что Москву необходимо закрыть. Васильева даже не осознала, что на фоне её рейдов подобное заявление выглядело, как минимум, лицемерно.

Если соратница Навального продолжит заниматься подобными провокациями, то все, что ей светит – это очередной штраф или уголовная статья. Ведь глава сомнительного «профсоюза» рискует здоровьем россиян.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/579709-iuda-koronavirusa-anastasiya-vasileva-piaritsya-za-schet-ostroy-temy.html