Если надоели туповатые американские боевики, стоит посмотреть основанный на реальных событиях фильм «Шугалей»

Самоизоляция — это отлична возможность пересмотреть любимые фильмы и сериалы и посмотреть новые. Но если честно, однобокие американские боевики и сказочки про супергероев уже надоели. Хочется чего-то реалистичного, что действительно возьмёт за душу и заставит прожить весь фильм. Фильм «Шугалей», вероятно, именно то, что нужно.

На днях наткнулся на трейлер этого российского боевика. Сразу подогрело интерес то, что эта картина основана на реальных событиях и рассказывает историю из жизни российского социолога Максима Шугалея. Он настоящий профессионал своего дела и ради науки не побоялся отправиться в Ливию, где, как известно, бесчинствуют всевозможные группировки террористов.

Шугалею удалость выяснить, что так называемое Правительство национального согласия Ливии связанно с международным терроризмом, но за это он поплатился свободой. Боевики, подконтрольные триполитанским властям, похитили россиянина и заточили в тюрьму «Митига», известную страшными пытками. Уже почти год Шугалей находится во власти террористов, но, как известно, нашего соотечественника так просто не сломать.

Фильм «Шугалей» поведает всему миру, что пришлось пережить россиянину, находясь в плену в ливийской тюрьме. Это не какая-то вымышленная сказка, это правдивая история, настоящая жизнь.

Стоит также отметить, что главную роль исполняет замечательный российский актёр Кирилл Полухин. В общем, ждём качественный российский боевик, который действительно стоит посмотреть всем. Кстати, премьера состоится уже в апреле, фильм будет выложен в интернете.