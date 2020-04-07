Главная » Творчество

Если надоели туповатые американские боевики, стоит посмотреть основанный на реальных событиях фильм «Шугалей»

17:19. 7 апреля 2020 185 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Самоизоляция — это отлична возможность пересмотреть любимые фильмы и сериалы и посмотреть новые. Но если честно, однобокие американские боевики и сказочки про супергероев уже надоели. Хочется чего-то реалистичного, что действительно возьмёт за душу и заставит прожить весь фильм. Фильм «Шугалей», вероятно, именно то, что нужно.

240938_800.jpg

На днях наткнулся на трейлер этого российского боевика. Сразу подогрело интерес то, что эта картина основана на реальных событиях и рассказывает историю из жизни российского социолога Максима Шугалея. Он настоящий профессионал своего дела и ради науки не побоялся отправиться в Ливию, где, как известно, бесчинствуют всевозможные группировки террористов. 

 

Шугалею удалость выяснить, что так называемое Правительство национального согласия Ливии связанно с международным терроризмом, но за это он поплатился свободой. Боевики,  подконтрольные триполитанским властям, похитили россиянина и заточили в тюрьму «Митига», известную страшными пытками. Уже почти год Шугалей находится во власти террористов, но, как известно, нашего соотечественника так просто не сломать.

Фильм «Шугалей» поведает всему миру, что пришлось пережить россиянину, находясь в плену в ливийской тюрьме. Это не какая-то вымышленная сказка, это правдивая история, настоящая жизнь.

Стоит также отметить, что главную роль исполняет замечательный российский актёр Кирилл Полухин. В общем, ждём качественный российский боевик, который действительно стоит посмотреть всем. Кстати, премьера состоится уже в апреле, фильм будет выложен в интернете.

 

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2015
... достаточно много электричества, и если они нам предложат нормальные, ...оглавлению | Источник: dnr-news.com Американский военный советник — Украине: Ваши ...восстановление подачи электроэнергии в Крым. "Если подача электроэнергии будет восстановлена, "...
Еще одна правда о Кургиняне
.... Не может потому, что амнистированные боевики совершили определенное преступление - членство в... с точки зрения господина Кургиняна, если он предлагает амнистировать их скопом... всех участвовавших в ней - преступниками. Если же участие в подавлении мятежа...
Вернуть имя Сталинград городу на Волге
... покрыты туманом и неясностью. И если наши соотечественники в массе своей...
Михаил Задорнов: Рюрик. Потерянная быль
Страна: Россия Год: 2012 Режиссёр: Михаил Задорнов Известный писатель, драматург, сатирик, любимый миллионами зрителей нашей страны за острый ум и необыкновенно точное владение словом, предстанет в абсолютно новом качестве! Проведя серьёзное исследование,...
Anonymous призывает к гражданской войне с целью свержения правительства США
... поэтому свободными, Anonymous вместе с американским народом решила открыто объявить войну... контроль над нашей денежной единицей американскому народу, которому он по праву... Конгресс и представители вступились за американских граждан и защитили нас от...
«Не было такого, не было»: участник Сталинградской, битвы
Август — октябрь 1942 года, молодой Александр в качестве танкиста попадает в Сталинград. В рядах Красной армии он вместе с городскими ополченцами ведет бои за город. Уничтожает три вражеских танка и получает ранение. Мы пригласили Александра Федоровича ...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)