Денег на всех не хватит!!!
09:44. 7 апреля 2020 14 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/f9vyHL_O_s4
Источник: https://youtu.be/f9vyHL_O_s4
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Март
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.