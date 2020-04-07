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Будущий крах Илона Маска в Космосе.

18:24. 7 апреля 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Через 2 года Илон Маск создаст новую космическую станцию, она будет построена на деньги частного капитала и разорится Маск в 2027 году.
На орбиту надо выводить инновационное оборудование, а не подобие прошлого. Хорошо бы было иметь оборудование которое будет замерять температуру в пространстве планеты, можно предугадывать будет вихри циклонов. Илон Маск-это не тот лидер который приведёт США к успеху.

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