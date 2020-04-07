Будущий крах Илона Маска в Космосе.

Через 2 года Илон Маск создаст новую космическую станцию, она будет построена на деньги частного капитала и разорится Маск в 2027 году.

На орбиту надо выводить инновационное оборудование, а не подобие прошлого. Хорошо бы было иметь оборудование которое будет замерять температуру в пространстве планеты, можно предугадывать будет вихри циклонов. Илон Маск-это не тот лидер который приведёт США к успеху.