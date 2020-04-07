Банкрот на банкроте, Гонки на велотренажерах, Хочешь Луну? // Галопом по Европам #186

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 1154 заболевших. Всего – 7497, умерли 58, выздоровели 494 пациента;

- Пять российских авиакомпаний полностью прекратили полёты;

- Количество личных банкротств в России за три месяца выросло почти на 70 процентов;

- Поставщики продуктов предупредили о росте цен до 20%;

- Эйрбас останавливает производство на двух заводах в Германии и предприятие в Алабаме;

- Британский премьер Джонсон в реанимации, до аппарата ИВЛ дело пока не дошло – заявляют в минздраве;

- В Китае тем временем за сутки впервые ни одного летального исхода;

- Полиция пакистанского города Кветта обрушилась на докторов, которые требуют выдать им средства защиты;

- Группа бывших дипломатов из США и Европы призывают администрацию Трампа снять санкции с Ирана, чтобы помочь стране справиться с эпидемией коронавируса;

- Космос – больше не достояние человечества;

- С 8 апреля российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат;

- Сеть магазинов «Спортмастер» решила временно закрыть все магазины – сотрудникам владельцы предложили поискать работу в других сетях;

- Дело «Распадской» распалось – вышел срок давности;

- На фоне отмены сотен спортивных соревнований, включая олимпиаду, велосипедисты нашли-таки выход.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x1j89bKDqZ8