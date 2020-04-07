Банкрот на банкроте, Гонки на велотренажерах, Хочешь Луну? // Галопом по Европам #186
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 1154 заболевших. Всего – 7497, умерли 58, выздоровели 494 пациента;
- Пять российских авиакомпаний полностью прекратили полёты;
- Количество личных банкротств в России за три месяца выросло почти на 70 процентов;
- Поставщики продуктов предупредили о росте цен до 20%;
- Эйрбас останавливает производство на двух заводах в Германии и предприятие в Алабаме;
- Британский премьер Джонсон в реанимации, до аппарата ИВЛ дело пока не дошло – заявляют в минздраве;
- В Китае тем временем за сутки впервые ни одного летального исхода;
- Полиция пакистанского города Кветта обрушилась на докторов, которые требуют выдать им средства защиты;
- Группа бывших дипломатов из США и Европы призывают администрацию Трампа снять санкции с Ирана, чтобы помочь стране справиться с эпидемией коронавируса;
- Космос – больше не достояние человечества;
- С 8 апреля российские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат;
- Сеть магазинов «Спортмастер» решила временно закрыть все магазины – сотрудникам владельцы предложили поискать работу в других сетях;
- Дело «Распадской» распалось – вышел срок давности;
- На фоне отмены сотен спортивных соревнований, включая олимпиаду, велосипедисты нашли-таки выход.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам