Атланты бегут с корабля
15:11. 7 апреля 2020 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Катасонов о последствиях "коронавирусной эпидемии".
Источник: https://youtu.be/VTEsU-MwFS8
Катасонов о последствиях "коронавирусной эпидемии".
Источник: https://youtu.be/VTEsU-MwFS8
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Подобно тому, как золото очищается огнём, так и моя душа очищается океаном и одиночеством.