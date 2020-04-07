Алексей Алексеевич Игнатьев — граф, отдавший 225 млн. франков Советскому Союзу

Одной из книг, недавно прочитанных мною, стали мемуары графа Алексея Алексеевича Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». Интереснейшая книга, которая не только наводит на размышления, но и дает массу важных исторических деталей и нюансов.

Царский полковник, потом генерал, русский военный атташе во Франции во время Первой мировой войны. Из одной из самых «элитных» и знатных семей того времени. А в итоге передал «большевикам» 225 миллионов золотых франков и мечтал о паспорте СССР и возвращении на Родину.

От него отреклась мать, а брат стрелял и чуть не убил.

Но Алексей Алексеевич Игнатьев, все же, сделал выбор в пользу России. Вернулся. Работал. Встречался со Сталиным. По некоторой информации – передал вождю разведывательную сеть, курировавшуюся им с «царских времен» в Европе.

Приехал в СССР в 1937 году. Что с ним стало? Получил звание генерала Красной армии.

Вот так…

Источник: Летопись Героев Отечества

Согласитесь, многие интересовавшиеся историей 20-30-х годов ХХ века сталкивались с историями о том, что советская власть зверски расправлялась со всеми классово и идейно чуждыми ей элементами. Тема судеб царских офицеров, перешедших на службу Советской власти, очень нелюбима многими либеральными историками. Казалось, все очень просто — лучшие умы Российской империи, элита, были вынуждены бежать из Советской России. Кто не убежал – был безжалостно уничтожен. Однако реальность гораздо сложнее, она ломает этот стереотип и не дает фальсификаторам поделить историю на «черное» и «белое».

О генерале графе Алексее Алексеевиче Игнатьеве известно относительно немного. Представитель древнего рода Игнатьевых, поставивший служение Родине выше политических распрей и сословных предрассудков.

В 1894 году, в возрасте 17 лет, Алексей Игнатьев вступил в Пажеский корпус, самое привилегированное военное учебное заведение России того времени. Отец отправил его туда, как он выразился, «для устранения изнеженности и плаксивости». После окончания корпуса был произведен в офицеры и нес придворную службу кавалергардом.

В 1905 году началась русско-японская война, и Игнатьев вместе с другими сослуживцами был отправлен на Дальний восток. Он попал в штаб командующего маньчжурской армией, где его назначили в разведывательное управление. Так началась военно-дипломатическая служба Алексея Игнатьева, определившая его дальнейшую судьбу. Связи с военными агентами давали ему возможность изучить нравы и подходы представителей иностранных армий.

Граф Игнатьев А.А.

После войны Игнатьев продолжил работу на дипломатическом поприще. С января 1908 года он служит военным атташе в скандинавских странах (Дании, Швеции и Норвегии), а в 1912 году был направлен для работы во Францию. Как вспоминает сам граф в мемуарах: деятельности военного агента его никто не обучал, и работать приходилось «по наитию».

С началом Первой мировой войны полковник Игнатьев становится представителем русской армии при французской ставке. В этой должности он занимается размещением военных заказов и организацией их доставки в Россию. И только он мог распоряжаться счетом Российской империи во французском банке, который появился как элемент «кредитной линии» русскому союзнику со стороны Франции. Во многом от Игнатьева лично зависело определение того, что из военных поставок во Франции заказывать, а что нет. Он же организовывал доставку закупленного в Россию. И единолично распоряжался счетом с огромными суммами.

К октябрю 1917 года на счетах во французском банке находилась весьма «скромная» сумма в 225 миллионов золотых франков. После Октябрьской революции граф Игнатьев остался единственным лицом, имевшим к ним доступ. Многим показалось, что русские счета остались без хозяев. На легкую добычу нацелилась и белая эмиграция, и страны, которые только что были союзниками России! Легко представить, что «освоить бюджет» графу не предлагал только ленивый.

Однако, Алексей Игнатьев, происходивший из семьи, ставящей интересы государства превыше всего, перевел средства на личный счет и принял решение сохранить деньги для будущей России, какого бы цвета флаги не развевались над ней. Доподлинно известно, что ни копейки из государственных денег Алексей Игнатьев не взял!

Мемориальная доска Игнатьеву А. А. в Москве на Лубянском проезде

После того, как Франция установила дипломатические отношения с СССР, Алексей Алексеевич Игнатьев пришёл в советское посольство и передал чек на всю сумму советскому правительству со словами: «Эти деньги принадлежат России».

Для понимания масштабов возвращенной государству суммы — приведем их к сегодняшнему курсу: получится более 10 млрд. долларов. Многие ли сегодня способны на такой поступок?

За эти действия он был подвергнут обструкции со стороны эмигрантских организаций. Был исключён из товарищества выпускников Пажеского корпуса и офицеров Кавалергардского полка. Под воззванием, призывавшим к суровому суду над отступником, подписался и родной брат, Павел Игнатьев. Взамен, Алексей Алексеевич просил одного: «Лучшей наградой для меня будет советский паспорт, возможность вернуться на Родину и вновь служить России». Эмигранты были в бешенстве, они постановили Игнатьева убить. Убийцей вызвался стать родной брат Алексея Алексеевича. Как Игнатьев остался жив, он и сам до конца не понял: пуля прошила фуражку в сантиметре от головы. Этот «братский сувенир» граф будет хранить всю жизнь. От Алексея Алексеевича за его «большевизм» отказалась даже родная мать…

До 1937 года он числился в советском торговом представительстве, на самом деле занимаясь агентурной работой, теперь уже для советской разведки. В его руках находились десятки разведчиков-нелегалов, специалисты для работы под прикрытием в официальных организациях — серьезная агентурная сеть. После возвращения на родину в «том самом» 1937 году, граф Игнатьев служил в Красной армии, работал в военных учебных заведениях инспектором и старшим инспектором по иностранным языкам Управления военно-учебных заведений РККА, начальником кафедры иностранных языков Военно-медицинской академии. В 1940 году принят в Союз писателей СССР. Был инициатором создания в 1943 г. кадетского корпуса в Москве (Сталин одобрил предложение и назвал училище Суворовским). Алексею Игнатьеву удалось избежать того, чего он боялся больше всего – умереть на чужбине в полном забвении.

Сравнивать Алексея Игнатьева с нашими нынешними миллиардерами-олигархами, выводящими гигантские средства «за рубеж», мы не станем. Но на таких примерах лучше всего понимаешь, чем отличаются Граждане от так называемой «элиты».

В заключение хочется привести цитату из мемуаров графа Алексея Алексеевича Игнатьева («Пятьдесят лет в строю»):