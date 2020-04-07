Абракнигабра 13.03.2020

Презентация книги “Летальные игры стратегов” 13 марта в книжном “Абракнигабра” в Твери. Авторы книги: Латыпов Нурали Нурисламович, Тушев Сергей Сергеевич, Вассерман Анатолий Александрович.

Что касается конкретно этой книги. В ней моя роль пожалуй наименьшая из всех троих авторов. Основная идея Латыпова. Конкретные сведения необходимые для проверки этой идеи собирал второй соавтор Сергей Сергеевич Тушев. Он заканчивал исторический факультет МГУ так, что методикой исторических расследований хорошо владеет. И в данном случае оказалось, что все концы с концами сошлись. Что действительно найти сведения ставящие под сомнения первоначальное предположение Латыпова так и не удалось. Хотя Тушев очень старался. Ну а я всё это более менее упорядочил. Так чтобы выстроить всё в одну логическую цепочку. Отредактировал. Добавил по ходу кое-какие сведения которые удалось вспомнить. В любом случае, я в этой книге гораздо больше редактор чем автор.

Кстати сюда я приехал со съёмки передачи “Судьба человека”. Выпуска посвящённого мне любимому :) Так там между прочим, я рассказал как собственно перебрался с Одессы в Москву. Меня пригласил, как раз Латыпов. Он был тогда одним из советников вице-премьера по региональной и национальной политике Сергея Михайловича Шахрая. И вот он (Латыпов) убедился, что просто физически не успевает читать весь поток прессы так или иначе связанной с этой самой региональной и национальной политикой. Ну и со многими смежными вопросами. И он пригласил меня. Мы с ним к тому времени уже десять лет были знакомы по интеллектуальным играм. Пригласил для того, чтобы я читал всю эту прессу. Отмечал то, что на мой взгляд он всё таки должен прочесть сам и кратко пересказывать всё остальное. Я в Москве работаю с сентября 1996 года. Месяц я занимался только вот таким чтением и пересказом. Потом отредактировал какой-то из документов, который Нурали с другими сотрудниками готовил. Через два месяца уже все документы, которые готовила группа Латыпова, окончательно редактировал я. И собственно даже сейчас, большую часть документов, которые так или иначе готовят Латыпов и его сотрудники окончательно редактирую я…