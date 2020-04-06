Заразившийся коронавирусом премьер Великобритании госпитализирован.

Британский премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом, говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

«По совету своего врача премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», – приводит текст заявления Даунинг-стрит ТАСС.

Телеканал Sky News подчеркивает, что Джонсон продолжает руководить Великобританией. В случае его нетрудоспособности эти обязанности должны перейти главе МИД Доминику Раабу.

По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс.

Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Британии карантина. 27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом. В тот же день власти страны предсказали пик распространения коронавируса.

Источник: https://vz.ru/news/2020/4/5/1032672.html