Заразившийся коронавирусом премьер Великобритании госпитализирован.
Британский премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом, говорится в заявлении канцелярии главы правительства.
«По совету своего врача премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», – приводит текст заявления Даунинг-стрит ТАСС.
Телеканал Sky News подчеркивает, что Джонсон продолжает руководить Великобританией. В случае его нетрудоспособности эти обязанности должны перейти главе МИД Доминику Раабу.
По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс.
Напомним, 23 марта Джонсон объявил о введении в Британии карантина. 27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом. 29 марта премьер-министр предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом. В тот же день власти страны предсказали пик распространения коронавируса.
Источник: https://vz.ru/news/2020/4/5/1032672.html
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