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Советские военнопленные в Афганистане

17:06. 6 апреля 2020 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Офицер-ракетчик Александр Лаврентьев рассказывает о советских военнопленных в Афганистане и поиске пропавших без вести после войны, чем он занимался лично после того, как советские войска покинули Афганистан.



Аннотация:

Одиннадцатая по счёту видеовстреча из цикла «Мы воевали в Афгане», строго говоря, не вписывается в изначально заданные тематические рамки. Дело в том, что главный герой этого видеоинтервью ни одного часа в Демократической Республике Афганистан не воевал.

Александр Владимирович Лаврентьев, будучи офицером РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) СССР, просто не мог туда попасть в ходе боевых действий. А вот после окончания войны он приезжал в Афганистан не один десяток раз. Довелось полковнику Лаврентьеву и хлебнуть афганского лиха в плену у талибов. Но не будем забегать вперёд, тем более, что эта тема для отдельной беседы. По секрету говоря — упомянутая беседа уже записана и монтируется, чтобы быть опубликованной в ближайшее время.

Александр Лаврентьев давно и всерьёз занимается установлением судеб советских солдат, отсутствующих в списках безвозвратных потерь, но и домой не возвратившихся. Ждёт ли Родина их возвращения? Кто, как и зачем ведёт поисковую работу в Афганистане, чем живёт сегодня эта страна и каково это — выжить в плену? Обо всём этом рассказывает Александр Лаврентьев, человек, на мой взгляд, посвятивший себя, без всякого преувеличения, вопросам национальной, или, если хотите, государственной важности.

Лаврентьев большой молодец.
Кто желает оказать помощь его работе, может обратиться на почту lavin53@mail.ru или поддержав его работу рублем (реквизиты под роликом Ютубе)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5770535.html

Метки: 80-е, афганистан, военнопленные, война в афганистане, лаврентьев, ссср, США, талибан

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